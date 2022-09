Neeraj wins Diamond League 2022: ओलंपिक चैंपियन नीरज ने फिर रचा इतिहास, पहली बार डायमंड लीग चैंपियन बने

Neeraj wins Diamond League 2022: ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा ने एक बार फिर इतिहास रचते हुए, ज्यूरिख में 2022 डायमंड लीग चैंपियनशिप जीत ली है. नीरज चोपड़ा ने 88.44 मीटर जैवलिन फेंककर यह चैंपियनशिप जीती है. दूसरे स्थान पर ओलंपिक रजत पदक विजेता चेक गणराज्य के जैकब वाडलेज थे. चोपड़ा ने छह सदस्यीय फाइनल में चेक गणराज्य के जैकब वाडलेज (86.94 मीटर) और जूलियन वेबर (83.73 मीटर) को हराया है.

Golds,Silvers done, he gifts a 24-carat Diamond 💎 this time to the nation 🇮🇳🤩 Ladies & Gentlemen, salute the great #NeerajChopra for winning #DiamondLeague finals at #ZurichDL with 88.44m throw. FIRST INDIAN🇮🇳 AGAIN🫵🏻 #indianathletics 🔝 X-*88.44*💎-86.11-87.00-6T😀 pic.twitter.com/k96w2H3An3

इस जीत के बाद नीरज, हंगरी के बुडापेस्ट में होने वाली विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 के लिए वाइल्ड कार्ड भी हासिल कर लिया है. हालांकि वह विश्व चैंपियनशिप 2023 के लिए पहले ही क्वालीफाई कर चुके है. उन्होंने पिछले वर्ष 07 अगस्त को टोक्यों में ओलंपिक स्वर्ण पदक जीता था.

2022 डायमंड लीग चैंपियन बनने के बाद नीरज को डायमंड ट्रॉफी और 30,000 डॉलर की पुरस्कार राशि से सम्मानित किया गया है. इस एतिहासिक जीत के बाद नीरज अब ओलंपिक चैंपियन, विश्व चैंपियनशिप रजत पदक विजेता और डायमंड लीग चैंपियन बन गए है. नीरज का यह तीसरा डायमंड लीग फाइनल था. इससे पहले वह वर्ष 2018 और 2017 में क्रमश: चौथे और सातवें स्थान पर रहे थे.

Incredible feeling to close the 2022 season as Diamond Trophy winner. The atmosphere was brilliant and it was extra special to have my uncle and friends in the stadium. Happy to win my first 💎 trophy!



Sabhi ke pyaar aur support ke liye bahut bahut dhanyawad. 🙏🏻 🇮🇳 pic.twitter.com/zfVlMHUEIx