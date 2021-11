वीरता पुरस्कार 2021: ग्रुप कैप्टन अभिनंदन को मिला वीर चक्र, शहीद मेजर विभूति ढौंडियाल को मरणोपरांत शौर्य चक्र

Gallantry Awards 2021: भारतीय सेना में ग्रुप कैप्टन अभिनंदन को ‘वीर चक्र’ दिया गया है. अभिनंदन वर्धमान ने बालाकोट एयरस्ट्राइक के बाद पाकिस्तानी लड़ाकू विमान F-16 को मार गिराया था. उस समय अभिनंदन विंग कमांडर थे. भारतीय सेना के नायकों को 22 नवंबर 2021 को वीरता पुरस्कार (Gallantry Awards 2021) दिए गए. राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद एक समारोह में पुरस्कार दिए.

Delhi: Wing Commander (now Group Captain) Abhinandan Varthaman being accorded the Vir Chakra by President Ram Nath Kovind, for shooting down a Pakistani F-16 fighter aircraft during aerial combat on February 27, 2019. pic.twitter.com/CsDC0cYqds — ANI (@ANI) November 22, 2021

पुलवामा में पांच आतंकवादियों को मौत के घाट उतारने वाले शहीद मेजर विभूति शंकर ढौंडियाल को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा मरणोपरांत शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया है. 22 नवंबर को दिल्ली में आयोजित अलंकरण समारोह में उनकी पत्नी लेफ्टिनेंट नितिका कौल और मां ने राष्ट्रपति से पुरस्कार ग्रहण किया. नायक सूबेदार सोमबीर को मरणोपरांत शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया.

#WATCH | Delhi: Major Vibhuti Shankar Dhoundiyal’s wife Lieutenant Nitika Kaul and mother Saroj Dhoundiyal receive his Shaurya Chakra (Posthumous) for an operation in Jammu and Kashmir in which five terrorists were killed and 200 kg explosives were recovered. pic.twitter.com/0TmNwgBQ3b — ANI (@ANI) November 22, 2021

इस अभियान में शहीद हुए थे ढौंडियाल

विभूति ढौंडियाल जम्मू-कश्मीर में हुए साल 2019 में हुए सैन्य अभियान में शहीद हो गए थे. पुलवामा हमले के बाद जैश-ए-मोहम्मद के खिलाफ चले ऑपरेशन में शहीद हुए मेजर विभूति ढौंडियाल ने पांच आतंकवादियों को मार गिराया था. वर्तमान में उनके घर में मां सरोज, पत्नी नितिका और सबसे छोटी बहन वैष्णवी हैं. पति शहीद मेजर विभूति शंकर ढौंडियाल के नक्शेकदम पर चलते हुए नितिका कौल ने सेना की वर्दी पहनी है.

प्रकाश जाधव को कीर्ति चक्र

भारतीय सेना के प्रकाश जाधव को जम्मू कश्मीर में एक ऑपरेशन में आतंकियों का हमला बेअसर करने के लिए दूसरा सर्वोच्च शांतिकालीन वीरता पुरस्कार कीर्ति चक्र दिया गया है. ये पुरस्कार मरणोपरांत दिया जा रहा है. प्रकाश जाधव की पत्नी ने ये पुरस्कार प्राप्त किया है.

Delhi: Sapper Prakash Jadhav from Corps of Engineers accorded the second-highest peacetime gallantry award Kirti Chakra (posthumously) for neutralising terrorists in an operation in J&K.



His wife and mother receive the award from President Ram Nath Kovind. pic.twitter.com/zeebN5ZL4h — ANI (@ANI) November 22, 2021

ग्रुप कैप्टन की रैंक कर्नल के बराबर

भारतीय सेना में ग्रुप कैप्टन की रैंक कर्नल के बराबर है. जब अभिनंदन ने पाकिस्तानी फाइटर प्लेन को मार गिराया था, उस वक्त वह 51 स्क्वाड्रन का हिस्सा थे. वे श्रीनगर के करीब अविंतापुरा एयर बेस पर तैनात थे. ग्रुप कैप्टन अभिनंदन के पिता पिता भी वायुसेना में ऑफिसर थे और अब रिटायर हो चुके हैं.

बालाकोट में एयरस्ट्राइक

आतंकियों ने फरवरी 2019 में जम्मू कश्मीर के पुलवामा में सुरक्षा बलों की एक बस को आत्मघाती हमला कर उड़ा दिया था. इसके बाद भारत ने पाकिस्तान को जवाब देते हुए बालाकोट में एयरस्ट्राइक को अंजाम दिया था. भारतीय लड़ाकू विमानों ने एलओसी क्रॉस कर पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में आतंकी कैंप पर बमबारी की थी. इस ऑपरेशन में 12 मिराज प्लेन शामिल थे. इस जवाबी हमले के बाद पाकिस्तान तिलमिला गया था.