प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रक्षा मंत्रालय के नए दफ्तरों का उद्घाटन किया

Prime Minister Narendra Modi inaugurates Defence Offices Complexes at Delhi's Kasturba Gandhi Marg and Africa Avenue. Defence Minister Rajnath Singh, CDS General Bipin Rawat, Union Minister Hardeep Singh Puri, Army chief General MM Naravane also present. pic.twitter.com/CtvGjURcuk

Take Weekly Tests on app for exam prep and compete with others. Download Current Affairs and GK app

एग्जाम की तैयारी के लिए ऐप पर वीकली टेस्ट लें और दूसरों के साथ प्रतिस्पर्धा करें। डाउनलोड करें करेंट अफेयर्स ऐप