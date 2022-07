Punjabi singer Daler Mehndi Arrest: दलेर मेहंदी को मानव तस्करी के केस में 2 साल की जेल, जानें विस्तार से

मशहूर पंजाबी सिंगर दलेर मेंहदी को लेकर एक बहुत बड़ी खबर सामने आई है. दलेर मेंहदी को साल 2018 में मानव तस्करी केस में दो साल कैद की सजा सुनाई गई थी. जिसे उन्होंने चुनौती दी थी. अब आज (14 जुलाई 2022) को सुनवाई के दौरान पंजाब की पटियाला कोर्ट ने दलेर मेहंदी की 2 साल की सजा को बरकरार रखा है.

पुलिस ने दलेर मेहंदी को गिरफ्तार कर लिया है. दलेर मेहंदी पर साल 2003 में कबूतरबाजी का केस दर्ज हुआ था. इसमें उन्हें पहले 2 साल कैद हुई थी. सजा को उन्होंने पटियाला के सेशन कोर्ट में चुनौती दी थी. दलेर मेहंदी को अब सजा काटने के लिए पटियाला सेंट्रल जेल भेजा जाएगा. इसी जेल में पूर्व क्रिकेटर नवजोत सिद्धू भी बंद हैं.

Patiala, Punjab | Singer Daler Mehndi sentenced to two years of imprisonment in a human trafficking case of 2003. He has been taken into custody (by police). His application for release on probation also dismissed by court: Advocate Gurmeet Singh, Complainant's lawyer pic.twitter.com/bHOwcsHAD4