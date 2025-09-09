Google का हिंदी में आया AI Mode, हिंदी में पूछें कोई भी जटिल सवाल मिलेगा स्मार्ट जवाब

AI Mode in Hindi: गूगल ने अपने एडवांस्ड AI-पावर्ड सर्च अनुभव "AI Mode" को हिंदी बोलने वाले यूज़र्स तक पहुंचा दिया है। यह कदम गूगल की उस बड़ी रणनीति का हिस्सा है, जिसमें कंपनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अपने सर्च प्रोडक्ट का अहम हिस्सा बना रही है। अब यूज़र्स जटिल सवाल पूछ सकेंगे और उन्हें विस्तृत व संदर्भ-आधारित जवाब मिलेंगे।
हिंदी समेत 5 नई भाषाओं में लॉन्च
गूगल सर्च के वाइस प्रेसिडेंट (प्रोडक्ट) रॉबी स्टीन ने ट्विटर (X) पोस्ट में बताया कि AI Mode अब हिंदी, इंडोनेशियन, जापानी, कोरियन और ब्राज़ीलियन पुर्तगाली भाषाओं में उपलब्ध है। इससे पहले यह फीचर केवल अंग्रेज़ी में 180+ देशों में लॉन्च किया गया था।
Gemini 2.5 पर आधारित खास AI मॉडल
यह नया मोड गूगल के कस्टम Gemini 2.5 मॉडल पर चलता है। कंपनी का कहना है कि यह मॉडल अलग-अलग भाषाओं के हिसाब से स्थानीय और सांस्कृतिक संदर्भ को समझकर बेहतर सर्च रिज़ल्ट देता है।
जटिल सवालों का आसान समाधान
AI Mode उन बहु-स्तरीय सवालों (multi-faceted queries) को संभालने के लिए डिज़ाइन किया गया है, जिनके लिए पहले कई बार सर्च करना पड़ता था।
-
जैसे: ट्रिप प्लानिंग
-
स्थानीय सिफारिशें (local recommendations)
-
जटिल निर्देश समझना
मल्टीमॉडल इनपुट की सुविधा
इस मोड में यूज़र्स न सिर्फ टेक्स्ट बल्कि वॉइस और इमेज अपलोड करके भी सवाल पूछ सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर कोई यूज़र "नाइट-ब्लूमिंग फ्लॉवर्स के साथ गार्डन डिज़ाइन" पूछता है, तो AI पूरा कॉन्टेक्स्ट समझकर टेलर-मेड सुझाव देगा।
सिर्फ ट्रांसलेशन नहीं, लोकल प्रासंगिकता
गूगल का कहना है कि यह पहल केवल भाषाई अनुवाद नहीं है बल्कि इसमें स्थानीय जानकारी और सांस्कृतिक समझ को भी शामिल किया गया है। यही वजह है कि यह फीचर हिंदी भाषी यूज़र्स के लिए और भी उपयोगी साबित होगा।
