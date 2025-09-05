दुनिया में प्याज का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है?

भारत दुनिया में प्याज का सबसे बड़ा उत्पादक है। देश में कई कृषि-जलवायु क्षेत्र हैं। इसकी वजह से यहां साल भर प्याज उगाने के लिए अच्छी परिस्थितियां बनी रहती हैं। भारत में हर साल लगभग 26.7 मिलियन टन प्याज का उत्पादन होता है। इसकी खेती महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और कर्नाटक सहित कई क्षेत्रों में की जाती है। यह घरेलू खपत और निर्यात, दोनों के लिए एक महत्वपूर्ण फसल है। भारत में जामुन का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? पश्चिमी तट पर है स्थित दुनिया में प्याज का सबसे बड़ा उत्पादक देश भारत दुनिया में प्याज का सबसे बड़ा उत्पादक है। यहां हर साल 26.7 मिलियन मीट्रिक टन प्याज का उत्पादन होता है। यह फसल रबी और खरीफ के मौसम में उगाई जाती है। इसकी उत्पादन लागत भी अपेक्षाकृत कम होती है। प्याज की कीमतें बहुत संवेदनशील होती हैं। इसलिए सरकार भंडारण सब्सिडी और बाजार हस्तक्षेप कार्यक्रमों के जरिए प्याज किसानों को वित्तीय सहायता देती है।

भारत में कितना प्याज पैदा होता है? भारत हर साल लगभग 26.7 मिलियन टन प्याज का उत्पादन करता है। यह दुनिया के कुल प्याज उत्पादन का एक बड़ा हिस्सा है। भारतीय प्याज को ताजा और प्रोसेस्ड (जैसे फ्लेक, पाउडर, पेस्ट) दोनों रूपों में निर्यात किया जाता है। बांग्लादेश, मलेशिया और मध्य पूर्वी देश इसके सबसे बड़े निर्यात बाजारों में से हैं। दुनिया के टॉप 5 प्याज उत्पादक देश रैंक देश सालाना उत्पादन (मिलियन मीट्रिक टन में) 1 भारत 26.7 2 चीन 23.5 3 मिस्र 3.3 4 संयुक्त राज्य अमेरिका 3.1 5 तुर्की 2.5 नोट: ये आंकड़े वर्ल्ड पॉपुलेशन रिव्यू के 2023–2024 के नवीनतम डेटा पर आधारित हैं। 1. भारत भारत दुनिया में प्याज का सबसे बड़ा उत्पादक है। यहां हर साल 26.7 मिलियन टन प्याज का उत्पादन होता है। इसकी खेती 1 मिलियन हेक्टेयर से ज्यादा जमीन पर की जाती है। भारत में प्याज उगाने वाले प्रमुख राज्य महाराष्ट्र, कर्नाटक और मध्य प्रदेश हैं। भारतीय प्याज अपने तीखेपन के लिए जाना जाता है। इसे कई क्षेत्रों में निर्यात किया जाता है।

2. चीन चीन प्याज उत्पादन में दूसरे स्थान पर है। यहां हर साल 23.5 मिलियन टन प्याज का उत्पादन होता है। प्याज की खेती मुख्य रूप से शेडोंग, हेनान और इनर मंगोलिया जैसे प्रांतों में होती है। चीनी प्याज का इस्तेमाल पारंपरिक और आधुनिक दोनों तरह के व्यंजनों में किया जाता है। इसे प्रोसेस करके निर्यात भी किया जाता है। 3. मिस्र मिस्र में हर साल लगभग 3.3 मिलियन टन प्याज उगाया जाता है। यहां की शुष्क जलवायु और सिंचाई की उपलब्धता के कारण मिस्र के प्याज की शेल्फ लाइफ लंबी होती है। इसके कारण यूरोप और अफ्रीका में बड़ी मात्रा में प्याज का निर्यात होता है। 4. संयुक्त राज्य अमेरिका संयुक्त राज्य अमेरिका में हर साल 3.1 मिलियन टन प्याज का उत्पादन होता है। यहां प्याज उगाने वाले प्रमुख राज्य कैलिफोर्निया, इडाहो, ओरेगन और वाशिंगटन हैं। अमेरिका घरेलू बाजार में ताजा प्याज की आपूर्ति करता है। यह मीठे और भंडारण वाले प्याज का एक बड़ा निर्यातक भी है।

5. तुर्की तुर्की में हर साल लगभग 2.5 मिलियन टन प्याज का उत्पादन होता है। तुर्की का अनातोलियन क्षेत्र प्याज की खेती के लिए उपयुक्त है। तुर्की के प्याज का इस्तेमाल स्थानीय व्यंजनों में किया जाता है। इसे मध्य पूर्व और यूरोप के पड़ोसी देशों में निर्यात भी किया जाता है। प्याज का अधिक उत्पादन करने वाले अन्य देश

टॉप पांच उत्पादकों के अलावा, कुछ अन्य देश भी हैं जो प्याज का उत्पादन करते हैं। इनमें ईरान, बांग्लादेश, रूस और पाकिस्तान शामिल हैं। ये देश क्षेत्रीय बाजारों के लिए प्रोसेस्ड प्याज उत्पादों का उत्पादन करते हैं। प्याज के बारे में मजेदार तथ्य 1. एक प्राचीन वस्तु प्याज का इस्तेमाल 5,000 से ज्यादा सालों से किया जा रहा है। प्राचीन मिस्र के लोग इसे पवित्र मानते थे। इसे फराओ (राजाओं) के साथ दफनाया भी जाता था! इसके गोल आकार और परतों के कारण प्याज को अनंत काल का प्रतीक माना जाता था। 2. दुनिया भर में इस्तेमाल होने वाला एक टिकाऊ खाद्य पदार्थ