पंजाब की सबसे ऊंची चोटी कौन-सी है, जानें यहां

भारत के उत्तर में जब भी प्रमुख राज्यों की बात होती है, तो इसमें पंजाब का नाम भी प्रमुखता से लिया जाता है। भारत का यह राज्य अपनी भौगोलिक विशेषताओं के लिए जाना जाता है। यह बहने वाली 5 नदियों की वजह से ही इसका नाम पंजाब पड़ा। इसके अलावा, यह अपने यहां होने वाली कृषि और लहलहाते खेतों के साथ-साथ एक ऐसी चोटी के लिए भी जाना जाता है, जो कि पूरे राज्य में सबसे ऊंची है। कौन-सी है यह चोटी, जानने के लिए पूरा लेख पढ़ें।

पंजाब की सबसे ऊंची चोटी

प्रशासनिक और भौगोलिक सीमा के अनुसार, भारतीय पंजाब में कोई बड़ी पहाड़ी या हिमालय जैसी बर्फीली चोटियां नहीं हैं। राज्य का लगभग 70 फीसदी हिस्सा पूरी तरह से समतल जलोढ़ मैदान है। हालांकि, पंजाब की उत्तर और उत्तर-पूर्वी सीमा, जो हिमाचल प्रदेश और जम्मू-कश्मीर से लगती है, वहां शिवालिक पर्वतमाला का विस्तार है।

ऐसे में पंजाब राज्य का सबसे ऊंचा भौगोलिक बिंदु रोपड़ जिले में आनंदपुर साहिब के पास नैना देवी रेंज में स्थित एक अनाम चोटी है। सर्वे ऑफ इंडिया के मानचित्रों के अनुसार, हिमाचल प्रदेश की सीमा से लगे इस बिंदु की समुद्र तल से अधिकतम ऊंचाई लगभग 1,020 मीटर यानि 3,346 फीट है।