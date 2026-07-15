India vs England 2nd ODI: दूसरे मैच की यह है टाइमिंग, टीम में क्या होगा कोई बदलाव, यहां देखें हर एक अपडेट

India vs England 2nd ODI: पहले वनडे में शानदार जीत दर्ज करने के बाद टीम इंडिया अब दूसरे मुकाबले में सीरीज़ अपने नाम करने के इरादे से मैदान में उतरेगी। तीन मैचों की वनडे सीरीज़ का दूसरा मुकाबला 16 जुलाई को सोफिया गार्डन्स, कार्डिफ में खेला जाएगा। भारत जहां इस मैच को जीतकर सीरीज़ पर कब्ज़ा जमाना चाहेगा, वहीं हैरी ब्रूक की कप्तानी वाली इंग्लैंड की टीम वापसी कर सीरीज़ को 1-1 से बराबर करने की कोशिश करेगी। चलिए मैच से जुड़ी हर एक अपडेट के बारें में जानने की कोशिश करते है। पहले मैच में भारत का दबदबा एजबेस्टन में खेले गए पहले वनडे में भारत ने हर विभाग में शानदार प्रदर्शन करते हुए इंग्लैंड को 6 विकेट से हराया था। 259 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए कप्तान गिल ने 80 रनों की बेहतरीन पारी खेली। हालांकि क्रैम्प्स के कारण उन्हें रिटायर्ड हर्ट होकर मैदान से बाहर जाना पड़ा। इसके बाद अक्षर पटेल ने बल्ले और गेंद दोनों से कमाल दिखाया। उन्होंने पहले 4 विकेट चटकाए और फिर नाबाद 57 रन बनाकर टीम को जीत दिलाई। वहीं वॉशिंगटन सुंदर ने भी नाबाद अर्धशतक जड़ा।

इंग्लैंड को मिला कार्से की वापसी का सहारा दूसरे वनडे से पहले इंग्लैंड को भी बड़ी राहत मिली है। तेज़ गेंदबाज़ ब्रायडन कार्से चोट से उबरने के बाद टीम में लौट आए हैं। इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड (ECB) ने पुष्टि की है कि कार्से बाकी दोनों वनडे मुकाबलों के लिए उपलब्ध रहेंगे। उनकी वापसी से इंग्लैंड के गेंदबाज़ी आक्रमण को मजबूती मिलने की उम्मीद है। भारत बनाम इंग्लैंड: दूसरा वनडे हाई लाइट्स मैच का दिन: 16 जुलाई 2026 (गुरुवार) स्टेडियम: सोफिया गार्डन्स, कार्डिफ (UK) समय: शाम 5:30 बजे (भारतीय समयानुसार) शुभमन गिल की फिटनेस पर बड़ा अपडेट पहले वनडे के दौरान शुभमन गिल के रिटायर्ड हर्ट होने से फैंस की चिंता बढ़ गई थी। हालांकि मैच के बाद भारतीय कप्तान ने साफ कर दिया कि उन्हें कोई गंभीर चोट नहीं लगी है। उन्होंने बताया कि गर्म मौसम और डिहाइड्रेशन से उनके दाहिने पैर में क्रैम्प्स आए थे। गिल ने भरोसा दिलाया कि वह दूसरे ODI के लिए पूरी तरह फिट हैं।