PM Awas Yojana: यूपी के 137 नगर निकायों में बनेंगे नए पक्के मकान, आपका नाम है या नहीं? ऐसे करें चेक

PM Awas Yojana 2026: उत्तर प्रदेश के शहरी इलाकों में पक्के घर का इंतजार कर रहे परिवारों के लिए बड़ी खुशखबरी है। प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) 2.0 के तहत प्रदेश के 137 नगर निकायों में 73184 नए मकानों को मंजूरी मिल गई है। यानी हजारों परिवारों के अपने पक्के घर के सपने को अब आगे बढ़ने का रास्ता साफ हो गया है। नई मंजूरी के बाद प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी 2.0 के लाभार्थी आधारित व्यक्तिगत आवास निर्माण (BLC) घटक के तहत उत्तर प्रदेश में स्वीकृत मकानों की कुल संख्या 488526 हो जाएगी। सरकार ने अधिकारियों को इन मकानों का निर्माण समय पर पूरा करने और लाभार्थियों को जल्द से जल्द आवास उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। 73 हजार से ज्यादा नए घरों पर लगी मुहर नए आवासों को मंजूरी सोमवार को मुख्य सचिव एसपी गोयल की अध्यक्षता में हुई राज्य स्तरीय स्वीकृति एवं निगरानी समिति (SLSMC) की बैठक में दी गई। बैठक में अधिकारियों से कहा गया कि निर्माण कार्य की लगातार निगरानी की जाए और किसी भी वजह से परियोजनाओं में अनावश्यक देरी न हो। साथ ही मकानों की गुणवत्ता पर भी विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए गए हैं।

घर के साथ मिलेंगी जरूरी सुविधाएं सरकार का फोकस सिर्फ मकान तैयार करने पर नहीं है। लाभार्थियों को घर के साथ जरूरी बुनियादी सुविधाएं भी उपलब्ध कराने की तैयारी है। इन आवासों में बिजली, पेयजल, शौचालय और रसोई गैस कनेक्शन जैसी सुविधाओं को प्राथमिकता दी जाएगी। इससे लाभार्थियों को नया घर मिलने के साथ बेहतर जीवन-स्तर का भी लाभ मिलेगा। सरकारी पैसे के लिए नहीं लगाने पड़ेंगे चक्कर योजना की आर्थिक सहायता सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में भेजी जाएगी। इसके लिए DBT (Direct Benefit Transfer) व्यवस्था का इस्तेमाल होगा। इससे सरकारी रकम सीधे पात्र व्यक्ति तक पहुंचेगी और बीच में बिचौलियों की भूमिका खत्म करने में मदद मिलेगी। किसे मिलेगा सबसे ज्यादा फायदा? प्रधानमंत्री आवास योजना का मुख्य उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर और निम्न आय वर्ग के परिवारों को पक्का घर उपलब्ध कराना है। यूपी के शहरी क्षेत्रों में नए मकानों की मंजूरी से उन परिवारों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है, जो लंबे समय से अपने घर का इंतजार कर रहे हैं। इसके साथ ही शहरी इलाकों में बुनियादी ढांचे को भी मजबूती मिलने की उम्मीद है।