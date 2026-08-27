Rajasthan Atma Yojana: राजस्थान सरकार द्वारा चलाई जा रही आत्मा योजना इन दिनों एक बार फिर से चर्चा में आ गई है, इस योजना के तहत आधुनिक तकनीक और नए कृषि प्रयोग करने वाले होनहार किसानों को 50 हजार रुपये तक की पुरस्कार राशि प्रदान करती है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य में कृषि क्षेत्र में आधुनिक तकनीक के उपयोग को बढ़ावा देना है। इस योजना के लिए कौन लोग पात्र होंगे और इसके लिए क्या पात्रता मानक रखा गया है चलिए इसके बारें में विस्तार से समझते है। बात दें कि राज्य की यह महात्वाकांक्षी योजना राजस्थान कृषि विभाग द्वारा संचालित कि जा रही है, इसके तहत पंचायत समिति जिला और राज्य स्तर पर दिया जाता है। क्या है आत्मा योजना? राजस्थान में खेती को आधुनिक और बेहतर बनाने के लिए किसानों को प्रोत्साहित किया जा रहा है। आत्मा (ATMA) योजना के तहत ऐसे किसानों को सम्मानित किया जाता है, जो खेती में नई तकनीक अपना रहे हैं, उत्पादन बढ़ाने के लिए नए प्रयोग कर रहे हैं या कृषि से जुड़ी गतिविधियों में अच्छा काम कर रहे हैं।

इसका उद्देश्य सिर्फ पुरस्कार देना नहीं, बल्कि दूसरे किसानों को भी बेहतर खेती के लिए प्रेरित करना है। किन किसानों को मिल सकता है लाभ? इस योजना के तहत ऐसे प्रगतिशील किसानों को चुना जाता है, जिन्होंने खेती में कोई खास उपलब्धि हासिल की हो। आधुनिक कृषि तकनीक, जैविक या प्राकृतिक खेती, उद्यानिकी, पशुपालन, डेयरी और कृषि क्षेत्र में किए गए नए प्रयोगों को चयन के दौरान महत्व दिया जा सकता है। योजना में किसानों का चयन अलग-अलग स्तरों पर किया जाता है। पंचायत समिति, जिला और राज्य स्तर पर बेहतर प्रदर्शन करने वाले किसानों को पुरस्कार और सम्मान दिया जाता है। पुरस्कार की राशि चयन के स्तर और सरकार के निर्धारित नियमों के अनुसार अलग-अलग हो सकती है। किस लेवल पर है कितनी पुरस्कार राशि इस योजना के तहत राज्य में पंचायत समिति स्तर पर चुने गए किसानों को 10000 रुपये, जिला स्तर पर 25 हजार रुपये और वहीं राज्य स्तर पर चुने गए लाभार्थी को 50 हजार रुपये की ईनाम राशि प्रदान कि जाएगी।