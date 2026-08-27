Atma Yojana Rajasthan: बड़ी खबर! इन किसानों को मिल सकता है 50 हजार तक का नगद पुरस्कार
Atma Yojana Rajasthan: राजस्थान में खेती को आधुनिक और बेहतर बनाने के लिए किसानों को प्रोत्साहित किया जा रहा है। आत्मा (ATMA) योजना के तहत ऐसे किसानों को सम्मानित किया जाता है, जो खेती में नई तकनीक अपना रहे हैं। यह पहल राज्य के किसानों को प्रोत्साहित करेगी।
Rajasthan Atma Yojana: राजस्थान सरकार द्वारा चलाई जा रही आत्मा योजना इन दिनों एक बार फिर से चर्चा में आ गई है, इस योजना के तहत आधुनिक तकनीक और नए कृषि प्रयोग करने वाले होनहार किसानों को 50 हजार रुपये तक की पुरस्कार राशि प्रदान करती है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य में कृषि क्षेत्र में आधुनिक तकनीक के उपयोग को बढ़ावा देना है। इस योजना के लिए कौन लोग पात्र होंगे और इसके लिए क्या पात्रता मानक रखा गया है चलिए इसके बारें में विस्तार से समझते है।
बात दें कि राज्य की यह महात्वाकांक्षी योजना राजस्थान कृषि विभाग द्वारा संचालित कि जा रही है, इसके तहत पंचायत समिति जिला और राज्य स्तर पर दिया जाता है।
क्या है आत्मा योजना?
राजस्थान में खेती को आधुनिक और बेहतर बनाने के लिए किसानों को प्रोत्साहित किया जा रहा है। आत्मा (ATMA) योजना के तहत ऐसे किसानों को सम्मानित किया जाता है, जो खेती में नई तकनीक अपना रहे हैं, उत्पादन बढ़ाने के लिए नए प्रयोग कर रहे हैं या कृषि से जुड़ी गतिविधियों में अच्छा काम कर रहे हैं।
इसका उद्देश्य सिर्फ पुरस्कार देना नहीं, बल्कि दूसरे किसानों को भी बेहतर खेती के लिए प्रेरित करना है।
किन किसानों को मिल सकता है लाभ?
इस योजना के तहत ऐसे प्रगतिशील किसानों को चुना जाता है, जिन्होंने खेती में कोई खास उपलब्धि हासिल की हो। आधुनिक कृषि तकनीक, जैविक या प्राकृतिक खेती, उद्यानिकी, पशुपालन, डेयरी और कृषि क्षेत्र में किए गए नए प्रयोगों को चयन के दौरान महत्व दिया जा सकता है।
योजना में किसानों का चयन अलग-अलग स्तरों पर किया जाता है। पंचायत समिति, जिला और राज्य स्तर पर बेहतर प्रदर्शन करने वाले किसानों को पुरस्कार और सम्मान दिया जाता है। पुरस्कार की राशि चयन के स्तर और सरकार के निर्धारित नियमों के अनुसार अलग-अलग हो सकती है।
किस लेवल पर है कितनी पुरस्कार राशि
इस योजना के तहत राज्य में पंचायत समिति स्तर पर चुने गए किसानों को 10000 रुपये, जिला स्तर पर 25 हजार रुपये और वहीं राज्य स्तर पर चुने गए लाभार्थी को 50 हजार रुपये की ईनाम राशि प्रदान कि जाएगी।
कौन कर सकता है आवेदन?
राजस्थान का ऐसा किसान जो कृषि या कृषि से जुड़ी गतिविधियों में बेहतर काम कर रहा है और अपने काम से दूसरे किसानों के लिए उदाहरण बन रहा है, वह इस योजना के तहत आवेदन के लिए पात्र हो सकता है।
आवेदन के समय किसान को अपनी उपलब्धियों से संबंधित जानकारी और जरूरी दस्तावेज देने पड़ सकते हैं। इनमें आधार कार्ड, बैंक खाते की जानकारी, भूमि संबंधी दस्तावेज और खेती से जुड़े कार्यों के प्रमाण शामिल हो सकते हैं।
आवेदन से पहले रखें इन बातों का ध्यान
आत्मा योजना के तहत आवेदन और चयन की प्रक्रिया जिले के अनुसार निर्धारित दिशा-निर्देशों पर आधारित हो सकती है। इसलिए आवेदन करने से पहले किसान को अपने जिला कृषि विभाग या संबंधित ATMA कार्यालय से पात्रता, अंतिम तारीख और जरूरी दस्तावेजों की जानकारी जरूर लेनी चाहिए।
किसानों को क्यों मिलता है प्रोत्साहन?
आत्मा योजना का उद्देश्य उन किसानों को सामने लाना है, जो पारंपरिक खेती से आगे बढ़कर नई तकनीक और बेहतर तरीकों को अपना रहे हैं। ऐसे किसानों को सम्मान मिलने से न केवल उनका उत्साह बढ़ता है, बल्कि आसपास के दूसरे किसान भी नई तकनीकों को अपनाने के लिए प्रेरित होते हैं।
Senior Executive - Editorial
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