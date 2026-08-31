1 सितंबर से आपकी जेब पर पड़ेगा असर! ITR, LPG से लेकर बैंक चार्ज तक, जानिए क्या बदलेगा

Rules Changes From 1 Sept: अगस्त खत्म होते ही सितंबर की शुरुआत होने वाली है और इसके साथ ही आपकी रोजमर्रा की जिंदगी और बजट से जुड़े कुछ जरूरी बदलाव सामने आने वाले हैं। कहीं ITR भरने की आखिरी तारीख निकल रही है, तो LPG e-KYC भी समय पर कराना जरूरी है। वहीं FD, बैंक चार्ज, LPG सिलेंडर और हवाई किराए पर भी नजर रखना आपके लिए जरूरी हो सकता है। चलिए इसके बारे में विस्तार से जानते है। ITR नहीं भरा तो अब देर मत कीजिए यदि आप बिजनेस करते हैं या प्रोफेशन से कमाई करते हैं और आपका टैक्स ऑडिट जरूरी नहीं है, तो 31 अगस्त 2026 आपके लिए अहम तारीख है। इस कैटेगरी के टैक्सपेयर्स को इसी तारीख तक ITR दाखिल करना है। वहीं यदि किसी वजह से डेडलाइन निकल भी जाती है, तो 31 दिसंबर 2026 तक Belated ITR दाखिल किया जा सकता है। लेकिन इसके लिए लेट फीस देनी होगी। बात दें कि 5 लाख रुपये तक की कुल आय पर 1000 रुपये और इससे ज्यादा आय होने पर 5000 रुपये तक की लेट फीस लग सकती है।

LPG वालों के लिए भी आज आखिरी मौका यदि आपके घर में LPG सिलेंडर आता है और आपने अभी तक Aadhaar-based biometric e-KYC नहीं कराया है, तो इसे जल्द पूरा कर लें। इसकी डेडलाइन 31 अगस्त 2026 बताई गई है। Indian Oil, BPCL और HPCL जैसी तेल कंपनियां भी अपने ग्राहकों से e-KYC पूरा करने की अपील कर रही हैं। इसलिए आखिरी समय का इंतजार करने के बजाय अभी यह काम निपटा लेना बेहतर है। FD वालों के लिए अक्टूबर से नया नियम FD कराने वालों के लिए एक जरूरी Clarification है। RBI के Bulk Deposit से जुड़े नए नियम 1 सितंबर से लागू नहीं होंगे। ये नियम 1 अक्टूबर 2026 से लागू होंगे। नए नियम के तहत 3 करोड़ रुपये या उससे ज्यादा की Bulk Deposit पर बैंक को अपनी वेबसाइट पर लागू ब्याज दरों की जानकारी हर कारोबारी दिन देनी होगी। साथ ही, एक ही जमा राशि के लिए अलग-अलग शाखाओं में अलग ब्याज दर रखने की अनुमति नहीं होगी। लेकिन अगर आपकी सामान्य Retail FD है, तो इस बदलाव से आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है।