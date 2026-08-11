Russia-India Rail Route: रूस से भारत तक चलेगी ट्रेन? सामने आया बड़ा प्रस्ताव, देखें क्या है पूरा प्लान

Russia India Railway Route: क्या भारत अपने सबसे पुराने और भरोसेमंद मित्र राष्ट्र रूस से रेल मार्ग के जरिये जुड़ सकता है, हाल ही में भारत और रूस के बीच कनेक्टिविटी को लेकर एक बड़ा प्रस्ताव सामने आया है। रूस ने भारत तक पहुंचने के लिए एक नए रेल कॉरिडोर की संभावनाएं तलाशने की बात कही है। इस प्रस्ताव का उद्देश्य समुद्री रास्तों पर निर्भरता कम करना और रूस को हिंद महासागर तक पहुंचने के लिए एक वैकल्पिक जमीनी मार्ग उपलब्ध कराना है। हालांकि, यहां एक बात साफ समझना जरूरी है कि अभी भारत-रूस के बीच कोई नई ट्रेन शुरू होने की घोषणा नहीं हुई है। फिलहाल यह सिर्फ एक प्रस्ताव है, जिस पर संभावनाओं का अध्ययन किया जाना है। रूस ने आखिर क्या प्रस्ताव दिया? रूस के उप प्रधानमंत्री मरात खुसनुल्लिन (Marat Khusnullin) ने भारत तक रेलवे कनेक्शन बनाने की संभावना तलाशने की बात कही है। संभावित मार्ग रूस से निकलकर तुर्कमेनिस्तान, ईरान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान से होते हुए भारत तक पहुंच सकता है।

हालांकि, यह अभी संभावित रूट है। इसे अंतिम रूप नहीं दिया गया है और आगे कई स्तरों पर बातचीत व व्यवहारिकता की जांच की जरूरत होगी। समुद्री रास्तों से क्यों कम करना चाहता है निर्भरता? रूस के इस प्रस्ताव के पीछे सबसे बड़ी वजह रणनीतिक समुद्री मार्गों को लेकर बढ़ती चिंता है। होर्मुज और बोस्फोरस जैसे जलडमरूमध्य अंतरराष्ट्रीय व्यापार और ऊर्जा आपूर्ति के लिए बेहद महत्वपूर्ण हैं। पश्चिम एशिया में जारी तनाव ने होर्मुज जैसे समुद्री मार्गों से होने वाले व्यापार को लेकर जोखिम बढ़ा दिया है। ऐसे में रूस के लिए जमीन के रास्ते भारत और हिंद महासागर तक पहुंच का विकल्प रणनीतिक रूप से काफी अहम हो सकता है। भारत को क्या होगा फायदा? अगर भविष्य में यह रेल कॉरिडोर आकार लेता है, तो भारत को रूस और मध्य एशिया के साथ एक नया भूमि संपर्क मिल सकता है। इससे दोनों देशों के बीच माल ढुलाई और व्यापार के नए रास्ते खुल सकते हैं। साथ ही मध्य एशिया के बाजारों तक भारत की पहुंच मजबूत होने की संभावना भी बढ़ सकती है।