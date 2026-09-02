Surat-Udaipur Vande Bharat: खुशखबरी! सूरत से उदयपुर के लिए मिल गई डायरेक्ट वंदे भारत, देखें रूट और टाइमिंग

यदि आप सूरत या दक्षिण गुजरात से उदयपुर घूमने का प्लान बना रहे हैं, तो आपके लिए रेलवे की यह खबर काफी काम की है। सूरत को पहली बार उदयपुर के लिए सीधी वंदे भारत एक्सप्रेस मिलने जा रही है। रेलवे बोर्ड ने सूरत-उदयपुर के बीच नई वंदे भारत ट्रेन चलाने को मंजूरी दे दी है। खास बात यह है कि ट्रेन सप्ताह में छह दिन चलेगी और करीब 690 किलोमीटर का सफर लगभग साढ़े सात घंटे में पूरा करेगी। इस ट्रेन के शुरू होने से गुजरात के यात्रियों के लिए राजस्थान पहुंचना पहले के मुकाबले ज्यादा आसान और तेज हो जाएगा। वहीं, उदयपुर आने वाले पर्यटकों की संख्या बढ़ने से पर्यटन और कारोबार को भी फायदा मिलने की उम्मीद है। सूरत से उदयपुर के बीच चलेगी नई वंदे भारत रेलवे बोर्ड ने 31 अगस्त को पश्चिम रेलवे और उत्तर पश्चिम रेलवे के ऑपरेटिंग महाप्रबंधकों को पत्र भेजकर 26903/26904 सूरत-उदयपुर सिटी वंदे भारत एक्सप्रेस को मंजूरी दी है। इस ट्रेन का संचालन और रखरखाव पश्चिम रेलवे के जिम्मे होगा। इसके साथ ही सूरत को गुजरात से चलने वाली छठी वंदे भारत ट्रेन मिल जाएगी।

690 किमी का सफर सिर्फ 7.5 घंटे में सूरत से उदयपुर के बीच दूरी करीब 690 किलोमीटर है। नई वंदे भारत इस दूरी को लगभग 7 घंटे 30 मिनट में तय करेगी। ट्रेन की अधिकतम रफ्तार 160 किमी प्रति घंटे तक हो सकती है। यानी गुजरात से राजस्थान जाने वाले यात्रियों के पास अब तेज और आरामदायक सफर का एक और विकल्प होगा। इन स्टेशनों पर रुकेगी ट्रेन सूरत से उदयपुर के बीच सफर के दौरान ट्रेन कुल 9 स्टेशनों पर रुकेगी। इनमें ये शहर शामिल हैं- भरूच वडोदरा आनंद मणिनगर असरवा हिम्मतनगर शामलाजी रोड डूंगरपुर जावर इस रूट की खासियत यह है कि गुजरात के कई बड़े शहरों को राजस्थान के प्रमुख पर्यटन शहर उदयपुर से सीधा कनेक्शन मिलेगा। सुबह सूरत से निकलेगी, रात तक लौट आएगी ट्रेन नंबर 26903 सुबह 6:10 बजे सूरत से रवाना होगी और दोपहर 1:40 बजे उदयपुर सिटी पहुंचेगी। वहीं वापसी में ट्रेन नंबर 26904 उदयपुर सिटी से दोपहर 3:35 बजे चलेगी और रात 11 बजे सूरत पहुंच जाएगी। नई वंदे भारत में 8 कोच होंगे और यह मंगलवार को छोड़कर सप्ताह में छह दिन चलेगी।