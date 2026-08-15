भारत का वह शहर, जहां कभी 52 दरवाजों से होता था प्रवेश

भारत का इतिहास उठाकर देखें, तो हमें यहां कई ऐसे शहर मिलेंगे, जिनका नाम इतिहास के पन्नों में स्वर्ण अक्षरों के साथ दर्ज है। इस कड़ी में यहां एक ऐसा शहर भी है, जिसका नाम सबसे अधिक दरवाजों के लिए लिया जाता है। यहां कभी 52 दरवाजों से प्रवेश होता था। यही वजह है कि इस शहर को कभी ‘दरवाजों का शहर’ भी कहा जाता था। कौन-सा है यह शहर, जानने के लिए यह लेख पढ़ें।

भारत में सबसे अधिक दरवाजों वाला शहर

भारत में सबसे अधिक दरवाजों वाले शहर की बात करें, तो यह छत्रपति संभाजीनगर है। इसे पहले औरंगाबाद नाम से जाना जाता था। महाराष्ट्र में स्थित इस ऐतिहासिक शहर को आधिकारिक तौर पर ‘गेटवे ऑफ द डेक्कन’ और ‘सिटी ऑफ गेट्स’ के नाम से जाना जाता है।

क्यों बनाए गए थे दरवाजें

मध्यकालीन इतिहास में इस शहर में सुरक्षा के लिए कुल 52 प्रवेश द्वारों को बनाया गया था। इन दरवाजों का निर्माण अहमदनगर के वजीर रहे मलिक अंबर और बाद में मुगल सम्राट औरंगजेब द्वारा शहर को सुरक्षित करने के लिए करवाया गया था।