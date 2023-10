BPSC APO Admit Card 2023 Out: असिस्टेंट प्रॉसिक्यूशन ऑफिसर भर्ती परीक्षा के लिए कॉल लेटर जारी, इस दिन होगा इंटरव्यू

BPSC APO Admit Card 2023 Out: बिहार लोक सेवा आयोग ने एपीओ इंटरव्यू कॉल लेटर आधिकारिक वेबसाइट bpsc.bih.nic.in पर जारी कर दिया है। योग्य 594 उम्मीदवारों के लिए 30 अक्टूबर 2023 से 3 नवंबर 2023 तक इंटरव्यू आयोजित किए जाएंगे। उम्मीदवार जो इस इंटरव्यू परीक्षा के लिए उपस्थित होने वाले हैं वे सभी ऑफिशियल वेबसाइट या इस लेख में दिए डायरेक्ट लिंक के माध्यम से अपना बीपीएससी एपीओ एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं।

BPSC APO Admit Card 2023 Out: बिहार लोक सेवा आयोग (बीपीएससी) ने सहायक अभियोजन अधिकारी (एपीओ) भर्ती 2023 के लिए इंटरव्यू कॉल लेटर जारी कर दिया है। जिन उम्मीदवारों ने लिखित परीक्षा उत्तीर्ण की है, वे अपना कॉल लेटर बीपीएससी की आधिकारिक वेबसाइट bpsc.bih.nic से डाउनलोड कर सकते हैं।

बीपीएससी एपीओ साक्षात्कार 30 अक्टूबर से 3 नवंबर, 2023 तक बिहार भर के विभिन्न केंद्रों पर आयोजित किया जाएगा। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे अपना बीपीएससी एपीओ एडमिट कार्ड डाउनलोड करें और साक्षात्कार कार्यक्रम की सावधानीपूर्वक जांच करें।

BPSC APO Admit Card 2023 Download Direct Link

सभी उम्मीदवार जो बीपीएससी एपीओ साक्षात्कार में उपस्थित होंगे, वे नीचे दिए गए डायरेक्ट लिंक पर क्लिक करके और अपना रोल नंबर और कैप्चा कोड भरकर कॉल लेटर डाउनलोड कर सकते हैं।

इस लिंक पर क्लिक करें https://www.bpsc.bih.nic.in/FindCard.asp

BPSC APO Interview Hall Ticket 2023: कैसे डाउनलोड करें?

उम्मीदवार यहां दिए आसान टिप्स से अपना कॉल लेटर डाउनलोड कर सकते हैं:

बीपीएससी की आधिकारिक वेबसाइट bpsc.bih.nic.in पर जाएं।

होमपेज पर "एपीओ इंटरव्यू कॉल लेटर 2023" लिंक पर क्लिक करें।

अपना लॉगिन क्रेडेंशियल दर्ज करें और सबमिट करें।

आपका बीपीएससी एपीओ साक्षात्कार कॉल लेटर स्क्रीन पर दिखाई देगा।

भविष्य के संदर्भ के लिए कॉल लेटर का प्रिंटआउट डाउनलोड करें और ले लें।

BPSC APO साक्षात्कार के लिए महत्वपूर्ण निर्देश