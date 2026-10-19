BSF Head Constable Exam Date 2026: बीएसएफ हैड कांस्टेबल एग्जाम डेट जारी, ऑफिशियल नोटिस देखें
BSF Head Constable Exam Date 2026: बीएसएफ ने BSF HC RO/RM परीक्षा तिथि जारी कर दी है। लिखित परीक्षा का आयोजन दो शिफ्ट में होने जा रहा है। उम्मीदवार लेख में परीक्षा का पूरा शेड्यूल चेक करें।
BSF Head Constable Exam Date 2026: सीमा सुरक्षा बल (BSF) ने हेड कांस्टेबल रेडियो ऑपरेटर (RO) और रेडियो मैकेनिक (RM) भर्ती के लिए लिखित परीक्षा की तारीख जारी कर दी है। बीएसएफ हेड कांस्टेबल RO और रेडियो मैकेनिक RM की सीबीटी परीक्षा 2 नवंबर 2026 को दो चरणों में आयोजित की जाएगी। उम्मीदवार 22 अक्टूबर 2025 से वेबसाइट rectt.bsf.gov.in से अपना RO/RM लिखित परीक्षा का एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं।
हेड कांस्टेबल की परीक्षा 2 नवंबर 2026 को पहले चरण सुबह 9:00 बजे से 11:00 बजे तक में और हेड कांस्टेबल RM की परीक्षा दूसरे चरण दोपहर 1:00 बजे से 3:00 बजे तक में आयोजित की जाएगी।
BSF Head Constable Exam Date 2026: हाइलाइट्स
सीमा सुरक्षा बल परीक्षा का आयोजन दो शिफ्ट में किया जाएगा। उम्मीदवार अधिक जानकारी के लिए नीचे दिया गया टेबल देख सकते हैं:
|
भर्ती संगठन
|
सीमा सुरक्षा बल (BSF)
|
विज्ञापन संख्या
|
बीएसएफ आरओ आरएम भर्ती 2025
|
पोस्ट नाम
|
हेड कांस्टेबल (RO/RM)
|
कुल रिक्तियां
|
1121
|
सीबीटी परीक्षा तिथि
|
2 नवंबर 2026
|
वर्ग
|
बीएसएफ एचसी आरओ आरएम एडमिट कार्ड 2026
|
वेबसाइट
|
rectt.bsf.gov.in
BSF Head Constable Exam Date 2026: नोटिस
परीक्षा का आयोजन उम्मीदवारों की योग्यता स्थिति के लिए किया जाता है। कंप्यूटर आधारित परीक्षा में 200 अंक के प्रश्न शामिल किए जाते हैं। परीक्षा अवधि 2 घंटे की होती है। परीक्षा तिथि से जुड़ा ऑफिशियल नोटिस उम्मीदवार नीचे उपलब्ध कराए गए लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं:
BSF Head Constable Exam Date 2026 नोटिस डाउनलोड करें
BSF Head Constable Exam Date 2026: एग्जाम पैटर्न
बीएसएफ परीक्षा पैटर्न समझने के लिए उम्मीदवार नीचे दिए गए टेबल को देख सकते हैं:
|
विषय
|
प्रश्न
|
अंक
|
भौतिक विज्ञान
|
40
|
80
|
अंक शास्त्र
|
20
|
40
|
रसायन विज्ञान
|
20
|
40
|
अंग्रेजी एवं सामान्य ज्ञान
|
20
|
40
|
कुल
|
100
|
200
भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और गणित सीबीएसई/राज्य बोर्ड शिक्षा के 10+2/इंटरमीडिएट स्तर के होंगे। सामान्य ज्ञान भाग में समसामयिक मामले, इतिहास, भूगोल और सामान्य विज्ञान शामिल हैं।
Executive - Editorial
Priyanka Pal is an accomplished Education Journalist with over 3.5 years of experience covering government jobs, recruitment notifications, board results, competitive examinations, and education-related news. She currently works with Jagran Josh, where she specializes in reporting on major recruitment and examination updates related to SSC, UPSC, BPSC, UPPSC, Railways, Banking, Defence and other government sectors.
Holding a Bachelor's degree in Journalism & Mass Communication from Ramlal Anand College (DU), Priyanka combines strong journalistic skills with a deep understanding of the education. She completed her schooling under the CBSE Board, where she developed a keen interest in writing and communication.
Priyanka has built expertise in creating accurate, reader-focused, and informative content that helps aspirants stay updated with the latest opportunities and examination developments. Her goal is to deliver content that not only informs but also empowers and inspires readers to achieve their academic and career aspirations.