भारतीय नौसेना SSC IT भर्ती 2021: 2 जुलाई से ऑनलाइन आवेदन @joinindiannavy.gov.in

भारतीय नौसेना SSC भर्ती 2021: भारतीय नौसेना द्वारा जल्द ही भारतीय नौसेना अकादमी (आईएनए) एझिमाला, केरल में 22 जनवरी से शुरू होने वाले विशेष नौसेना पाठ्यक्रम के तहत इनफार्मेशन टेक्नोलॉजी में शॉर्ट सर्विस कमीशन (SSC) के लिए नोटिफिकेशन जारी किया जाना है. रिपोर्टों के अनुसार, योग्य अविवाहित पुरुष उम्मीदवार भारतीय नौसेना भर्ती 2021 के लिए 02 जुलाई से 16 जुलाई 2021 तक आधिकारिक वेबसाइट यानी joinindiannavy.gov.in के माध्यम से आवेदन कर पाएंगे.

एसएसबी साक्षात्कार अस्थायी रूप से 21 जुलाई से बैंगलोर/भोपाल/विशाखापत्तनम/कोलकाता में निर्धारित किए जाएंगे.

महत्वपूर्ण तिथियाँ:

1. ऑनलाइन आवेदन की प्रारंभिक तिथि - 02 जुलाई 2021

2. ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि: 16 जुलाई 2021

भारतीय नौसेना SSC IT रिक्ति विवरण:

एग्जीक्यूटिव ब्रांच

SSC एक्स IT - 45

भारतीय नौसेना SSC IT पात्रता मानदंड:

शैक्षिक योग्यता:

कम से कम 60% अंकों के साथ कंप्यूटर साइंस/कंप्यूटर इंजीनियरिंग/IT में बीई/बीटेक या

एमएससी कंप्यूटर / IT या

एमसीए या

एम.टेक कंप्यूटर/IT

आयु सीमा:

उम्मीदवारों का जन्म 02 जनवरी 1997 से 01-07-2002 के बीच होना चाहिए.

ऑफिशियल नोटिफिकेशन (जल्द जारी होगा)

ऑफिशियल वेबसाइट



भारतीय नौसेना SSC IT भर्ती 2021 के लिए आवेदन कैसे करें?

उम्मीदवार 02 जुलाई से 16 जुलाई 2021 तक भारतीय नौसेना की वेबसाइट www.joinindiannavy.gov.in पर पंजीकरण और आवेदन भर सकते हैं.