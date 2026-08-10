NCVT ITI Result 2026 OUT: skillindiadigital.gov.in पर जारी हुआ 1st और 2nd Year ITI रिजल्ट, ये रहा Direct Link
NCVT ITI Result 2026 OUT: नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग (NCVT) ने skillindiadigital.gov.in पर NCVT ITI Result 2026 जारी कर दिया है। 1st और 2nd Year की परीक्षा देने वाले अभ्यर्थी अपना रिजल्ट चेक कर मार्कशीट डाउनलोड कर सकते हैं। रिजल्ट का डायरेक्ट लिंक और चेक करने के आसान स्टेप्स नीचे दिए गए हैं।
NCVT ITI Result 2026 OUT: नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग (NCVT) ने 10 अगस्त को ITI 2026 का रिजल्ट जारी कर दिया है। परीक्षा में शामिल उम्मीदवार अपना परिणाम आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर लॉगिन डिटेल्स की मदद से चेक कर सकते हैं। रिजल्ट में कैंडिडेट्स के अंक और पास/फेल स्टेटस की जानकारी दी गई है।
यहां देखें:-ITI Result 2026
Skill India ITI Result: एनसीवीटी आईटीआई रिजल्ट हाइलाइट्स
अभ्यर्थी नीचे दी गई तालिका में NCVT ITI Result 2026 से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी और मुख्य हाइलाइट्स देख सकते हैं। इसमें 1st और 2nd Year रिजल्ट, रिजल्ट जारी होने की तारीख और आधिकारिक वेबसाइट से संबंधित जरूरी विवरण दिए गए हैं।
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बोर्ड का नाम
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नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग (NCVT)
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परीक्षा
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आईटीआई (इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट)
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सीबीटी परीक्षा की तारीख
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09 जुलाई से 03 अगस्त 2026
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प्रैक्टिकल परीक्षा की तारीख
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06 से 10 जुलाई 2026
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रिजल्ट जारी होने की तारीख
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10 अगस्त 2026
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एनसीवीटी आधिकारिक पोर्टल
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ncvtmis.gov.in
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स्किल इंडिया आधिकारिक पोर्टल
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skillindiadigital.gov.in
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वर्ष
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पहला और दूसरा वर्ष
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आवश्यक विवरण
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रजिस्ट्रेशन नंबर और रोल/पीआरएन नंबर
NCVT ITI Result देखने के लिए Login Details क्या हैं?
रिजल्ट चेक करने से पहले छात्र अपनी जरूरी जानकारी तैयार रखें। इसके लिए रजिस्ट्रेशन नंबर, रोल नंबर, PRN नंबर और जन्मतिथि पास रखें। साथ ही रिजल्ट देखने के लिए मोबाइल या लैपटॉप और इंटरनेट कनेक्शन की जरूरत होगी।
NCVT ITI Result 2026 Login Link
NCVT ITI रिजल्ट 2026 का लिंक 10 अगस्त 2026 को एक्टिव कर दिया गया है। रिजल्ट में ITI के पहले और दूसरे वर्ष के छात्रों के परिणाम शामिल होंगे। छात्र रिजल्ट जारी होने के बाद skillindiadigital.gov.in पर जाकर अपने PRN नंबर की मदद से परिणाम चेक कर सकते हैं। रिजल्ट देखने के साथ छात्र अपनी डिजिटल मार्कशीट भी डाउनलोड कर सकेंगे।
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NCVT ITI Result 2026 Login Link
Skill India ITI ka result kaise dekhen?
अभ्यर्थी नीचे दिए स्टेप्स की मदद से अपनी मार्कशीट देख और डाउनलोड कर सकते हैं।
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सबसे पहले skillindiadigital.gov.in पर जाएं।
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वेबसाइट पर Login विकल्प पर क्लिक करें।
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फिर ITI Result विकल्प चुनें।
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अपना PRN नंबर और जन्म तिथि दर्ज करें।
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सबमिट करने के बाद रिजल्ट स्क्रीन पर दिखाई देगा।
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रिजल्ट चेक करने के बाद मार्कशीट PDF डाउनलोड कर लें।
ITI Marksheet PDF में क्या जानकारी होगी?
डिजिटल मार्कशीट में छात्र का नाम, रोल नंबर/PRN, ट्रेड, ITI का नाम, प्राप्त अंक और रिजल्ट स्टेटस जैसी जानकारी दी जा सकती है। मार्कशीट डाउनलोड करने के बाद सभी जानकारी ध्यान से चेक कर लें।
ITI 2026 रिजल्ट के बाद क्या होगा?
ITI 2026 का फाइनल रिजल्ट जारी होने के बाद काउंसलिंग और सीट अलॉटमेंट की प्रक्रिया शुरू होगी। उम्मीदवारों को उनकी रैंक, कैटेगरी, पसंदीदा ट्रेड और उपलब्ध सीटों के आधार पर सीट दी जाएगी। सीट अलॉटमेंट का रिजल्ट संबंधित राज्य की ITI आधिकारिक वेबसाइट पर जारी होगा।
जिन उम्मीदवारों को सीट मिलेगी, वे अपने कैंडिडेट पोर्टल पर लॉगिन करके अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड कर सकेंगे। एडमिशन पूरा करने के लिए उम्मीदवारों को अलॉटमेंट लेटर का प्रिंटआउट लेना होगा और बताए गए समय पर संस्थान में जरूरी दस्तावेजों के साथ रिपोर्ट करना होगा।
Senior Executive - Editorial
Vijay Pratap Singh is an Education and Career Journalist with over 4 years of experience in covering Government Jobs, Sarkari Naukri, Competitive Exams, Recruitment Notifications, Exam Results, Admissions, and Education News. He currently works with Jagran Josh, where he writes extensively on SSC, UPPSC, MPPSC, BPSC, Railway, Banking, Defence, and other government recruitment examinations.
He holds a Master's degree in Journalism and Mass Communication (MJMC) from Jaipur National University, Jaipur. His expertise includes government job recruitment, exam notifications, eligibility criteria, application processes, admit cards, answer keys, results, career guidance, courses, and employability skills. Through accurate, well-researched, and timely content, he helps students, job seekers, and competitive exam aspirants stay informed and make better academic and career decisions.