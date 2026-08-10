NCVT ITI Result 2026 OUT: skillindiadigital.gov.in पर जारी हुआ 1st और 2nd Year ITI रिजल्ट, ये रहा Direct Link

NCVT ITI Result 2026 OUT: नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग (NCVT) ने 10 अगस्त को ITI 2026 का रिजल्ट जारी कर दिया है। परीक्षा में शामिल उम्मीदवार अपना परिणाम आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर लॉगिन डिटेल्स की मदद से चेक कर सकते हैं। रिजल्ट में कैंडिडेट्स के अंक और पास/फेल स्टेटस की जानकारी दी गई है। यहां देखें:-ITI Result 2026 Skill India ITI Result: एनसीवीटी आईटीआई रिजल्ट हाइलाइट्स अभ्यर्थी नीचे दी गई तालिका में NCVT ITI Result 2026 से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी और मुख्य हाइलाइट्स देख सकते हैं। इसमें 1st और 2nd Year रिजल्ट, रिजल्ट जारी होने की तारीख और आधिकारिक वेबसाइट से संबंधित जरूरी विवरण दिए गए हैं। बोर्ड का नाम नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग (NCVT) परीक्षा आईटीआई (इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट) सीबीटी परीक्षा की तारीख 09 जुलाई से 03 अगस्त 2026 प्रैक्टिकल परीक्षा की तारीख 06 से 10 जुलाई 2026 रिजल्ट जारी होने की तारीख 10 अगस्त 2026 एनसीवीटी आधिकारिक पोर्टल ncvtmis.gov.in स्किल इंडिया आधिकारिक पोर्टल skillindiadigital.gov.in वर्ष पहला और दूसरा वर्ष आवश्यक विवरण रजिस्ट्रेशन नंबर और रोल/पीआरएन नंबर

NCVT ITI Result देखने के लिए Login Details क्या हैं? रिजल्ट चेक करने से पहले छात्र अपनी जरूरी जानकारी तैयार रखें। इसके लिए रजिस्ट्रेशन नंबर, रोल नंबर, PRN नंबर और जन्मतिथि पास रखें। साथ ही रिजल्ट देखने के लिए मोबाइल या लैपटॉप और इंटरनेट कनेक्शन की जरूरत होगी। NCVT ITI Result 2026 Login Link NCVT ITI रिजल्ट 2026 का लिंक 10 अगस्त 2026 को एक्टिव कर दिया गया है। रिजल्ट में ITI के पहले और दूसरे वर्ष के छात्रों के परिणाम शामिल होंगे। छात्र रिजल्ट जारी होने के बाद skillindiadigital.gov.in पर जाकर अपने PRN नंबर की मदद से परिणाम चेक कर सकते हैं। रिजल्ट देखने के साथ छात्र अपनी डिजिटल मार्कशीट भी डाउनलोड कर सकेंगे। NCVT ITI Result 2026 Login Link यहां क्लिक करें Skill India ITI ka result kaise dekhen? अभ्यर्थी नीचे दिए स्टेप्स की मदद से अपनी मार्कशीट देख और डाउनलोड कर सकते हैं। सबसे पहले skillindiadigital.gov.in पर जाएं।

वेबसाइट पर Login विकल्प पर क्लिक करें।

फिर ITI Result विकल्प चुनें।

अपना PRN नंबर और जन्म तिथि दर्ज करें।

सबमिट करने के बाद रिजल्ट स्क्रीन पर दिखाई देगा।

रिजल्ट चेक करने के बाद मार्कशीट PDF डाउनलोड कर लें।