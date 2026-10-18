NIOS Admit Card 2026 OUT: एनआईओएस 10th, 12th एडमिट कार्ड sdmis.nios.ac.in पर जारी, ये रहा Direct Link

NIOS Admit Card 2026 OUT: नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग (NIOS) ने अक्टूबर-नवंबर 2026 की कक्षा 10वीं और 12वीं की थ्योरी परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिया है। परीक्षा में शामिल होने वाले छात्र NIOS की आधिकारिक वेबसाइट sdmis.nios.ac.in पर जाकर अपना हॉल टिकट डाउनलोड कर सकते हैं। इसके लिए छात्रों को अपना Registration Number दर्ज करना होगा और हॉल टिकट का प्रकार चुनना होगा।

NIOS कक्षा 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं 22 अक्टूबर 2026 से ऑफलाइन मोड में आयोजित की जाएंगी। परीक्षा की अवधि 3 घंटे होगी। सभी छात्रों को सलाह दी जाती है परीक्षा केंद्र पर एडमिट कार्ड साथ लेकर जाना भूलें, क्योंकि इसके बिना परीक्षा केंद्र में एंट्री नहीं मिलेगी।

NIOS 10th, 12th Hall Ticket 2026 Download Link

नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग (NIOS) ने अक्टूबर-नवंबर 2026 की कक्षा 10वीं और 12वीं की थ्योरी परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड लिंक जारी कर दिया है। छात्र आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपना NIOS 10th, 12th Admit Card 2026 डाउनलोड कर सकते हैं। इसके लिए उन्हें अपना 12 अंकों का Registration Number दर्ज करना होगा और एडमिट कार्ड का प्रकार चुनना होगा।