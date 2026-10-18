भारत का वह राज्य, जिसे कहा जाता है ‘फूलों का स्वर्ग’

भारत कुल 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। इन सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की अपनी विशेषताएं हैं। इस कड़ी में यहां एक राज्य ऐसा भी है, जिसे ‘फूलों का स्वर्ग’ भी कहा जाता है। यह अपने यहां पाए जाने वाले फूलों के लिए जाने जाता है। क्या आप जानते हैं कि यह राज्य कौन-सा है, यदि नहीं, तो इस लेख के माध्यम से हम इस बारे में जानेंगे।

कौन-सा राज्य कहलाता है ‘फूलों का स्वर्ग’

भारत के पूर्वोत्तर छोर पर स्थित अरुणाचल प्रदेश को इसकी वानस्पतिक विविधता के कारण आधिकारिक रूप से ‘वनस्पति विज्ञानियों का स्वर्ग’ (Paradise of Botanists) और ‘भारत का ऑर्किड राज्य’ (Orchid State of India) कहा जाता है। आम बोलचाल में इसे ‘फूलों का स्वर्ग’ भी कहा जाता है, क्योंकि यहां जितने प्रकार के फूल और वनस्पतियां पाई जाती हैं, वैसी भारत के किसी अन्य हिस्से में नहीं हैं।

बड़ी संख्या में पाए जाते हैं ऑर्किड फूल

अरुणाचल प्रदेश को फूलों का स्वर्ग बनाने में सबसे बड़ा योगदान यहां पाए जाने वाले 'ऑर्किड' (Orchid) फूलों का है। भारत में ऑर्किड फूलों की लगभग 1,200 प्रजातियां पाई जाती हैं, जिनमें से अकेले 600 से अधिक प्रजातियां सिर्फ अरुणाचल प्रदेश के जंगलों में मिलती हैं। यहां का राजकीय फूल 'फॉक्सटेल ऑर्किड' (Foxtail Orchid) है, जो अपनी सुंदरता के लिए पूरे पूर्वोत्तर में मशहूर है।