RSCIT Answer Key 2026: यहां से डाउनलोड करें उत्तर कुंजी PDF

RSCIT आंसर की 2026 PDF लिंक आधिकारिक वेबसाइट rkcl.vmou.ac.in एक्टिव किया जाएगा। लिंक जारी होने के बाद उम्मीदवारों को यहां उत्तर कुंजी PDF डाउनलोड करने का डायरेक्ट लिंक उपलब्ध कराया जाएगा।

RKCL RSCIT 04 October 2026 Answer Key Download Link

RSCIT Answer Key 2026: राजस्थान नॉलेज कॉरपोरेशन लिमिटेड (RKCL) द्वारा आयोजित RSCIT परीक्षा में शामिल हुए परीक्षार्थी अब RKCL RSCIT 04 October 2026 आंसर की जारी होने का इंतजार कर रहे हैं। आधिकारिक वेबसाइट rkcl.vmou.ac.in पर उत्तर कुंजी उपलब्ध कराई जाएगी, जिसे अभ्यर्थी PDF प्रारूप में आसानी से डाउनलोड कर सकेंगे। इस उत्तर कुंजी के माध्यम से उम्मीदवार अपने उत्तरों का मिलान कर संभावित अंकों का आकलन कर सकते हैं।

ऑफिशियल RSCIT उत्तर कुंजी 2026 डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवार नीचे दिए आसान स्टेप्स का पालन करें।

सबसे पहले आप rkcl.vmou.ac.in पोर्टल पर जाएं।

होम पेज पर Notice सेक्शन में Answer Key टैब पर क्लिक करें।

फिर Tentative Answer Key of RSCIT Exam Dated 04-10-2026 पर क्लिक करें।

उत्तर कुंजी पीडीएफ फाइल में ओपन हो जाएगी।

PDF में दिए गए सही उत्तरों का अपने उत्तरों से मिलान करें।

VMOU RSCIT Answer Key 2026 से कैसे चेक करें संभावित अंक?

उत्तर कुंजी डाउनलोड करने के बाद अभ्यर्थी अपने द्वारा दिए गए उत्तरों को सही उत्तरों से मिलाएं। प्रत्येक सही उत्तर के आधार पर प्राप्त अंकों की गणना करके संभावित स्कोर का अंदाजा लगाया जा सकता है। हालांकि, अंतिम अंक और रिजल्ट संबंधित संस्था द्वारा जारी किए जाने के बाद ही मान्य होंगे।

RSCIT Passing Marks 2026: कितने अंक जरूरी हैं?

RSCIT परीक्षा में पास होने के लिए उम्मीदवारों को लिखित और प्रैक्टिकल दोनों में न्यूनतम अंक हासिल करना जरूरी है। लिखित परीक्षा 70 अंकों की होती है, जिसमें 35 प्रश्न पूछे जाते हैं और प्रत्येक प्रश्न 2 अंकों का होता है। लिखित परीक्षा में पास होने के लिए कम से कम 28 अंक, यानी 14 सही प्रश्न जरूरी हैं। वहीं, प्रैक्टिकल परीक्षा में 30 में से कम से कम 12 अंक प्राप्त करने होंगे। इस तरह अभ्यर्थी को कुल 100 में से कम से कम 40 अंक हासिल करने होंगे। RSCIT परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, इसलिए गलत उत्तर देने पर अंक नहीं काटे जाते हैं।