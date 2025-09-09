Nmms Haryana Scholarship 2025: एनएमएमएस हरियाणा स्कॉलरशिप के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू, देखें ऑनलाइन डायरेक्ट लिंक, पात्रता और अन्य डिटेल्स

Nmms Haryana Scholarship 2025: हरियाणा के शिक्षा विभाग ने उन छात्रों से NMMS स्कॉलरशिप योजना के लिए आवेदन मांगे हैं, जिन्होंने कक्षा 8 कम से कम 55% अंकों के साथ पूरी कर ली है और जिनके परिवार की सालाना आय 3.5 लाख रुपये से कम है। Candidates www.scertharyana.gov.in या www.bseh.org.in के जरिए NMMS स्कॉलरशिप के लिए आवेदन कर सकते हैं। स्कॉलरशिप की परीक्षा 30 नवंबर 2025 को होनी है। एडमिट कार्ड और आंसर की नवंबर में जारी किए जाएंगे, और फाइनल Result अप्रैल 2026 में आने की उम्मीद है। NMMS क्या है? NMMS (नेशनल मीन्स-कम-मेरिट स्कॉलरशिप) केंद्र सरकार की एक पहल है। इसका मकसद प्रतिभाशाली लेकिन आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों को वित्तीय सहायता देकर स्कूल छोड़ने वालों की संख्या को कम करना है। इस कार्यक्रम के तहत हरियाणा में 2,337 स्कॉलरशिप दी जाएंगी। NMMS हरियाणा स्कॉलरशिप 2025 – हाइलाइट्स हरियाणा माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (BSEH) आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के छात्रों को उनकी स्कूली शिक्षा में मदद करने के लिए NMMS परीक्षा आयोजित करता है। ऑनलाइन Registration प्रक्रिया 8 सितंबर 2025 से शुरू हो गई है।

विवरण जानकारी स्कॉलरशिप का नाम NMMS हरियाणा स्कॉलरशिप 2025–26 आयोजक SCERT हरियाणा / BSEH स्कॉलरशिप की संख्या 2,337 रजिस्ट्रेशन शुरू होने की तारीख 8 सितंबर 2025 रजिस्टर करने की आखिरी तारीख 15 अक्टूबर 2025 परीक्षा की तारीख 30 नवंबर 2025 एडमिट कार्ड जारी होना नवंबर 2025 उत्तर कुंजी जारी होना नवंबर 2025 रिजल्ट की घोषणा अप्रैल 2026 आधिकारिक वेबसाइट scertharyana.gov.in NMMS हरियाणा 2025 के लिए ऑनलाइन आवेदन लिंक Candidates SCERT हरियाणा के आधिकारिक पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन रजिस्टर और आवेदन कर सकते हैं। NMMS हरियाणा स्कॉलरशिप का आवेदन पत्र भरने के लिए Candidates नीचे दिए गए लिंक का इस्तेमाल कर सकते हैं। NMMS Haryana 2025 Scholarship Link NMMS हरियाणा स्कॉलरशिप 2025 आवेदन प्रक्रिया क्या है? जो छात्र NMMS हरियाणा स्कॉलरशिप के लिए योग्य हैं, वे नीचे दिए गए आसान स्टेप्स का पालन करके आवेदन कर सकते हैं:

1. आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं: scertharyana.gov.in या bseh.org.in। 2. NMMS 2025 प्रॉस्पेक्टस डाउनलोड करें और उसे पढ़ें। 3. प्रॉस्पेक्टस में दिए गए NMMS 2025-26 Registration लिंक को खोजें और उस पर क्लिक करें। 4. व्यक्तिगत, शैक्षणिक और आय से जुड़ी जानकारी भरकर ऑनलाइन Registration पूरा करें। 5. जरूरी दस्तावेज (फोटो, हस्ताक्षर, आय प्रमाण पत्र, आदि) अपलोड करें। 6. फॉर्म जमा करें और भविष्य के लिए कन्फर्मेशन पेज को डाउनलोड/प्रिंट कर लें। NMMS हरियाणा आवेदन शुल्क क्या है? नेशनल मीन्स-कम-मेरिट स्कॉलरशिप, हरियाणा के लिए आवेदन करने के लिए कोई आवेदन शुल्क नहीं है। यह योजना समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के छात्रों के लिए है, ताकि वे अपनी आर्थिक परेशानियों को दूर कर आगे की पढ़ाई कर सकें। NMMS हरियाणा स्कॉलरशिप 2025: पात्रता क्या है? वे छात्र जिन्होंने सातवीं कक्षा कम से कम 55% अंकों के साथ पास की है, वे NMMS स्कॉलरशिप के लिए आवेदन करने के योग्य हैं। पात्रता की अन्य विस्तृत शर्तें नीचे दी गई हैं:

शैक्षणिक स्तर: छात्र का वर्तमान में कक्षा 8 में पढ़ना जरूरी है।

शैक्षणिक प्रदर्शन: सातवीं कक्षा में कम से कम 55% अंक (आरक्षित कैटेगरी के लिए 50%) होने चाहिए।

परिवार की सालाना आय: परिवार की सालाना आय 3,50,000 रुपये से ज्यादा नहीं होनी चाहिए।

स्कूल का प्रकार: केवल सरकारी, सरकारी सहायता प्राप्त या स्थानीय निकाय के स्कूलों में पढ़ने वाले छात्र ही आवेदन कर सकते हैं। KVS, NVS, सैनिक और आवासीय सरकारी स्कूलों के छात्र इसमें शामिल नहीं हैं। NMMS हरियाणा की जरूरी तारीखें क्या है? छात्रों को NMMS हरियाणा की जरूरी तारीखों के बारे में पता होना चाहिए, ताकि कोई भी डेडलाइन न छूटे। छात्रों को सलाह दी जाती है कि वे आखिरी समय की किसी भी परेशानी से बचने के लिए समय से पहले ही आवेदन कर दें। कार्यक्रम तारीख Registration शुरू 8 सितंबर 2025 Registration बंद 15 अक्टूबर 2025 एडमिट कार्ड जारी होना नवंबर 2025 परीक्षा की तारीख 30 नवंबर 2025 उत्तर कुंजी जारी होना नवंबर 2025 रिजल्ट की घोषणा अप्रैल 2026