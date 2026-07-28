RPSC 2nd Grade Answer Key 2026 OUT: आरपीएससी सेकंड ग्रेड टीचर उत्तर कुंजी जारी, डाउनलोड करें रिस्पॉन्स शीट PDF

RPSC 2nd Grade Answer Key 2026 OUT: राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC) ने आज 28 जुलाई को आरपीएससी सेकंड ग्रेड टीचर उत्तर कुंजी 2026 जारी कर दी है। जिन अभ्यर्थियों ने Senior Teacher (Grade-II) Competitive Examination 2026 में भाग लिया था, वे अब आधिकारिक वेबसाइट rpsc.rajasthan.gov.in पर जाकर अपनी प्रोविजनल आंसर की और रिस्पॉन्स शीट PDF डाउनलोड कर सकते हैं। उत्तर कुंजी की मदद से उम्मीदवार अपने उत्तरों का मिलान कर संभावित अंक का अनुमान लगा सकते हैं।

RPSC 2nd Grade Answer Key 2026 PDF Download Link

राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC) ने Senior Teacher (Secondary Education) Competitive Examination 2025 के तहत विभिन्न विषयों की प्रोविजनल मॉडल आंसर की जारी कर दी है। 28 जुलाई 2026 को जारी उत्तर कुंजी में हिंदी, सोशल साइंस, जीके ग्रुप-A और जीके ग्रुप-B सहित कई विषय शामिल हैं। परीक्षा में शामिल उम्मीदवार अपने विषय के अनुसार आंसर की PDF डाउनलोड कर उत्तरों का मिलान कर सकते हैं। यदि किसी प्रश्न या उत्तर पर अभ्यर्थियों को आपत्ति है, तो वे आयोग द्वारा निर्धारित समय सीमा के भीतर ऑनलाइन माध्यम से साक्ष्य (Evidence) सहित आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। हमने उम्मीदवारों की आसानी के लिए सब्जेक्ट वाइज आरपीएससी सेकंड ग्रेड आंसर की 2026 पीडीएफ डाउनलोड करने का डायरेक्ट लिंक नीचे लेख में दिया है।