SSC JHT PST Admit Card 2026: हिंदी ट्रांस्लेटर PST एडमिट कार्ड ssc.gov.in जारी, हॉल टिकट PDF डाउनलोड करें
SSC JHT PST Admit Card 2026: कर्मचारी चयन आयोग ने सब इंस्पेक्टर (Hindi Translator) का एडमिट कार्ड जारी किया है। PST परीक्षा का आयोजन 17 अगस्त को होगा। उम्मीदवार लेख में दिए डायरेक्ट लिंक से हॉल टिकट डाउनलोड कर सकते हैं।
SSC JHT Admit Card 2026: कर्मचारी चयन आयोग (SSC) ने सब इंस्पेक्टर (Hindi Translator) का एडमिट कार्ड जारी कर दिया है। जिन उम्मीदवारों ने परीक्षा के लिए आवेदन किया था, वे अब अपने हॉल टिकट डाउनलोड कर सकते हैं। एसएससी की ओर से Physical Standard Test (PST) का आयोजन 17 अगस्त को किया जाएगा। इसका Call Letter/Admit Card ऑफिशियल वेबसाइट www.sscer.org पर जारी किया है।
SSC JHT Admit Card 2026: एडमिट कार्ड डाउनलोड लिंक
एसएससी की ओर से सब इंस्पेक्टर (Hindi Translator) पीएसटी एग्जाम का एडमिट कार्ड 7 अगस्त को जारी कर दिया है। जो उम्मीदवार 17 अगस्त की परीक्षा में शामिल होने जा रहे हैं, वे कॉल लेटर अपने रोल नंबर दर्ज कर डाउनलोड कर सकते हैं। उम्मीदवारों की सुविधा के लिए हॉल टिकट डाउनलोड लिंक यहां उपलब्ध करा दिया गया है।
|
SSC JHT Admit Card 2026
SSC JHT Admit Card 2026: हाइलाइट्स
एसएससी JHT Call Letter/Admit Card 2026 आज 7 अगस्त को जारी किया गया है। इस भर्ती अभियान के तहत सब-इंस्पेक्टर और CRPF के पदों को भरना है। अन्य डिटेल्स के लिए नीचे दिए गए टेबल में देखें।
|
विवरण
|
जानकारी
|
परीक्षा का नाम
|
एसएससी जेएचटी पीएसटी 2025-26
|
संचालन निकाय
|
कर्मचारी चयन आयोग (SSC)
|
परीक्षा
|
संयुक्त हिंदी अनुवादक परीक्षा 2025
|
डाक
|
सीआरपीएफ में सब-इंस्पेक्टर (Hindi Translator)
|
पीएसटी एडमिट कार्ड जारी होने की तिथि
|
7 अगस्त 2026 (जारी)
|
एसएससी जेएचटी पीएसटी परीक्षा तिथि
|
17 अगस्त 2026
|
परीक्षण का तरीका
|
शारीरिक मानक परीक्षण (PST)
|
ऑफिशियल वेबसाइट
|
https://ssc.gov.in
SSC JHT Admit Card 2026: एडमिट कार्ड ऑनलाइन कैसे डाउनलोड करें?
एसएससी JHT Admit Card 2026 डाउनलोड करने के लिए नीचे दिए गए स्टेप फॉलो करें।
स्टेप 1 सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट https://www.sscer.org/ पर जाएं।
स्टेप 2 एसएससी JHT नोटिस में दिए गए लिंक पर क्लिक करें।
स्टेप 3 अब Download Admit Card/Call Letter for appearing in PST of Combined Hindi Translators Examination, 2025 पर क्लिक करें।
स्टेप 4 अब रोल नंबर और Sum दर्ज करें।
स्टेप 5 एडमिट कार्ड स्क्रीन पर दिखाई देगा।
स्टेप 6 एडमटि कार्ड पीडीएफ डाउनलोड करना ना भूलें।
Also read: SSC MTS Havaldar Cut Off 2026
Executive - Editorial
Priyanka Pal is an accomplished Education Journalist with over 3.5 years of experience covering government jobs, recruitment notifications, board results, competitive examinations, and education-related news. She currently works with Jagran Josh, where she specializes in reporting on major recruitment and examination updates related to SSC, UPSC, BPSC, UPPSC, Railways, Banking, Defence and other government sectors.
Holding a Bachelor's degree in Journalism & Mass Communication from Ramlal Anand College (DU), Priyanka combines strong journalistic skills with a deep understanding of the education. She completed her schooling under the CBSE Board, where she developed a keen interest in writing and communication.
Priyanka has built expertise in creating accurate, reader-focused, and informative content that helps aspirants stay updated with the latest opportunities and examination developments. Her goal is to deliver content that not only informs but also empowers and inspires readers to achieve their academic and career aspirations.