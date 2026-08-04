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SSC MTS Havaldar Cut Off 2026: जनरल, एससी, एसटी, ओबीसी कैटेगरी वाइज कट ऑफ मार्क्स

By Priyanka Pal
Last Updated: Aug 4, 2026, 11:21 IST

SSC MTS Havaldar Cut Off 2026: एसएससी की ओर से हवलदार और मल्टी टास्किंग स्टाफ का रिजल्ट जारी कर दिया है। उम्मीदवार स्टेटवाइज कट ऑफ लिस्ट लेख में दिए डायरेक्ट लिंक से चेक कर सकते हैं। 

SSC MTS Havaldar Cut Off 2026: जनरल, एससी, एसटी, ओबीसी कैटेगरी वाइज कट ऑफ मार्क्स
SSC MTS Havaldar Cut Off 2026: जनरल, एससी, एसटी, ओबीसी कैटेगरी वाइज कट ऑफ मार्क्स

SSC MTS Havaldar Cut Off 2026: कर्मचारी चयन आयोग (SSC) की ओर से मल्टी टास्किंग स्टाफ और हवलदार परीक्षा के रिजल्ट के साथ - साथ कट ऑफ लिस्ट भी जारी कर दी गई है। कट ऑफ लिस्ट 3 अगस्त को ऑफिशियल वेबसाइट ssc.gov.in  पर जारी की गई है। ये अंक हवलदार पदों के लिए पीईटी/पीएसटी सहित अगले चरण के लिए उम्मीदवार की पात्रता निर्धारित करते हैं। 

इस परीक्षा की सूचना 26 जून, 2026 को जारी की गई थी और आयोग को 36,19,834 आवेदन प्राप्त हुए थे। सीबीई परीक्षा 4 फरवरी से 20 फरवरी, 2026 तक आयोजित की गई थी, जिसमें 8,04,633 उम्मीदवार उपस्थित हुए थे।

यहां क्लिक करें - एसएससी एमटीएस हवलदार रिजल्ट 2026 

SSC MTS Havaldar Cut Off 2026: कट ऑफ लिस्ट 

एसएससी एमटीएस हवलदार कैटेगरी वाइज कट-ऑफ 2026 की पूरी जानकारी के लिए नीचे दिए गए टेबल में देख सकते हैं।

सीसीए

पोस्ट

कैटेगरी 

कट ऑफ 

चंडीगढ़

हवलदार (सीजीएसटी)

ईएसएम

70.47594

चंडीगढ़

हवलदार (सीजीएसटी)

एचएच

85.95825

चंडीगढ़

हवलदार (सीजीएसटी)

अन्य पिछड़ा वर्ग

136.06373

चंडीगढ़

हवलदार (सीजीएसटी)

OH

105.84581

चंडीगढ़

हवलदार (सीजीएसटी)

अन्य

64.96361

चंडीगढ़

हवलदार (सीजीएसटी)

अनुसूचित जाति

133.12688

चंडीगढ़

हवलदार (सीजीएसटी)

अनुसूचित जनजाति

121.06190

चंडीगढ़

हवलदार (सीजीएसटी)

जनरल 

137.84060

दिल्ली

हवलदार (सीजीएसटी)

ईएसएम

82.35511

दिल्ली

हवलदार (सीजीएसटी)

ईडब्ल्यूएस

137.71603

दिल्ली

हवलदार (सीजीएसटी)

अन्य पिछड़ा वर्ग

138.25192

दिल्ली

हवलदार (सीजीएसटी)

OH

100.50264

दिल्ली

हवलदार (सीजीएसटी)

अनुसूचित जाति

132.03692

दिल्ली

हवलदार (सीजीएसटी)

अनुसूचित जनजाति

132.15876

दिल्ली

हवलदार (सीजीएसटी)

जनरल

142.35543

जयपुर

हवलदार (सीजीएसटी)

ईएसएम

74.18865

जयपुर

हवलदार (सीजीएसटी)

ईडब्ल्यूएस

135.15567

जयपुर

हवलदार (सीजीएसटी)

अन्य पिछड़ा वर्ग

143.52770

जयपुर

हवलदार (सीजीएसटी)

OH

98.80565

जयपुर

हवलदार (सीजीएसटी)

अन्य

59.39522

जयपुर

हवलदार (सीजीएसटी)

अनुसूचित जनजाति

135.67147

जयपुर

हवलदार (सीजीएसटी)

जनरल

139.36881

लखनऊ

हवलदार (सीजीएसटी)

ईएसएम

82.86880

लखनऊ

हवलदार (सीजीएसटी)

ईडब्ल्यूएस

134.78075

लखनऊ

हवलदार (सीजीएसटी)

अन्य पिछड़ा वर्ग

138.20806

लखनऊ

हवलदार (सीजीएसटी)

अनुसूचित जाति

134.63302

लखनऊ

हवलदार (सीजीएसटी)

अनुसूचित जनजाति

127.40809

लखनऊ

हवलदार (सीजीएसटी)

जनरल

141.03921

भुवनेश्वर

हवलदार (सीजीएसटी)

ईएसएम

78.17908

भुवनेश्वर

हवलदार (सीजीएसटी)

ईडब्ल्यूएस

133.95191

भुवनेश्वर

हवलदार (सीजीएसटी)

अन्य पिछड़ा वर्ग

135.80456

भुवनेश्वर

हवलदार (सीजीएसटी)

अनुसूचित जाति

130.33150

भुवनेश्वर

हवलदार (सीजीएसटी)

अनुसूचित जनजाति

120.06625

भुवनेश्वर

हवलदार (सीजीएसटी)

जनरल

137.73532

रांची

हवलदार (सीजीएसटी)

ईएसएम

76.76146

रांची

हवलदार (सीजीएसटी)

ईडब्ल्यूएस

130.17485

रांची

हवलदार (सीजीएसटी)

एचएच

83.03695

रांची

हवलदार (सीजीएसटी)

अन्य पिछड़ा वर्ग

134.45627

रांची

हवलदार (सीजीएसटी)

अनुसूचित जाति

127.97427

रांची

हवलदार (सीजीएसटी)

जनरल

135.67147

SSC MTS Havaldar Cut off 2026: कट ऑफ को प्रभावित करने वाले कारक 

एसएससी एमटीएस हवलदार के कट-ऑफ अंकों को कुछ कारक प्रभावित करते हैं और ये हर साल अलग-अलग होते हैं। यह निम्नलिखित मानदंडों पर निर्भर करता है।

  • रिक्त पदों की संख्या: यदि रिक्तियां अधिक हैं, तो कट-ऑफ अंक अपेक्षाकृत कम होंगे। इसी प्रकार, रिक्तियों की संख्या कम होने पर कट-ऑफ अंक अधिक होंगे।

  • परीक्षा में उपस्थित होने वाले उम्मीदवारों की संख्या: कट-ऑफ अंक परीक्षा में उपस्थित होने वाले आवेदकों की संख्या पर निर्भर करते हैं। जितने अधिक उम्मीदवार परीक्षा में शामिल होंगे, प्रतिस्पर्धा उतनी ही अधिक होगी।

  • प्रश्न पत्र का कठिनाई स्तर: आसान प्रश्न पत्र होने पर उम्मीदवारों को अच्छे अंक मिलेंगे। इससे कट-ऑफ मार्क में वृद्धि होगी।

  • आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवार: सरकारी नियमों के अनुसार, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक वर्ग जैसी विभिन्न श्रेणियों के लिए कट-ऑफ अंक भिन्न-भिन्न होते हैं। आरक्षित श्रेणियों के उम्मीदवारों के लिए कट-ऑफ अंक सामान्य श्रेणी के उम्मीदवारों की तुलना में कम होते हैं।

  • अंकों का मानकीकरण:  एसएससी विभिन्न केंद्रों और अलग-अलग शिफ्टों में परीक्षाएं आयोजित करता है, इसलिए अंकों का मानकीकरण किया जाता है, जिससे कट-ऑफ अंकों पर असर पड़ता है।

Priyanka Pal
Priyanka Pal

Executive - Editorial

Priyanka Pal is an accomplished Education Journalist with over 3.5 years of experience covering government jobs, recruitment notifications, board results, competitive examinations, and education-related news. She currently works with Jagran Josh, where she specializes in reporting on major recruitment and examination updates related to SSC, UPSC, BPSC, UPPSC, Railways, Banking, Defence and other government sectors.

Holding a Bachelor's degree in Journalism & Mass Communication from Ramlal Anand College (DU), Priyanka combines strong journalistic skills with a deep understanding of the education. She completed her schooling under the CBSE Board, where she developed a keen interest in writing and communication.

Priyanka has built expertise in creating accurate, reader-focused, and informative content that helps aspirants stay updated with the latest opportunities and examination developments. Her goal is to deliver content that not only informs but also empowers and inspires readers to achieve their academic and career aspirations.

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First Published: Aug 4, 2026, 11:21 IST

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