Teacher's Day Essay in Hindi 2025: शिक्षक दिवस पर हिंदी निबंध हिंदी में

Teacher's Day Essay in Hindi 2025: भारत में हर साल 5 सितम्बर को शिक्षक दिवस बड़े हर्ष और उत्साह के साथ मनाया जाता है। यह दिन महान शिक्षक, दार्शनिक और भारत के दूसरे राष्ट्रपति डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती पर मनाया जाता है। उनका मानना था कि शिक्षा जीवन की सबसे बड़ी शक्ति है और शिक्षक उसका आधार होते हैं। इसलिए उनके जन्मदिन को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। शिक्षक हमारे जीवन को ज्ञान, संस्कार और अनुशासन से प्रकाशित करते हैं। वे हमें केवल पढ़ाई ही नहीं सिखाते, बल्कि अच्छे इंसान और जिम्मेदार नागरिक बनने की राह दिखाते हैं। शिक्षक दिवस पर छात्र अपने शिक्षकों के प्रति आभार व्यक्त करने के लिए भाषण, कविता और सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करते हैं। यह दिन हमें यह याद दिलाता है कि हमें हमेशा अपने शिक्षकों का आदर और सम्मान करना चाहिए। शिक्षक दिवस पर 10 पंक्तियों का निबंध (10 Lines Short Essay)

शिक्षक दिवस हर साल 5 सितम्बर को मनाया जाता है। यह दिन डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती है। वे एक महान शिक्षक और भारत के दूसरे राष्ट्रपति थे। शिक्षक हमें ज्ञान और अच्छे संस्कार सिखाते हैं। इस दिन स्कूलों में सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित होते हैं। छात्र अपने शिक्षकों को शुभकामनाएँ और उपहार देते हैं। शिक्षक हमारे जीवन के सच्चे मार्गदर्शक होते हैं। वे हमें भविष्य के लिए तैयार करते हैं। हमें हमेशा अपने शिक्षकों का आदर करना चाहिए। शिक्षक दिवस उनके योगदान को याद करने का दिन है। कक्षा 1 से 5 के लिए निबंध (150 Words) शिक्षक दिवस भारत में 5 सितम्बर को मनाया जाता है। यह दिन डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती पर मनाया जाता है। वे एक अच्छे शिक्षक और राष्ट्रपति थे। शिक्षक हमें पढ़ाई के साथ-साथ अच्छे संस्कार भी सिखाते हैं। वे हमें सही और गलत का अंतर समझाते हैं। इस दिन स्कूलों में बच्चों द्वारा गीत, कविता और नाटक प्रस्तुत किए जाते हैं। छात्र अपने शिक्षकों को कार्ड, फूल और शुभकामनाएँ देते हैं।

शिक्षक हमारे जीवन को उजाला देते हैं और हमें अच्छे इंसान बनने की राह दिखाते हैं। हमें हमेशा उनका सम्मान करना चाहिए। यही सच्चा शिक्षक दिवस मनाने का तरीका है। कक्षा 6 से 8 के लिए निबंध (200–250 Words) भारत में शिक्षक दिवस हर साल 5 सितम्बर को मनाया जाता है। यह दिन डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती पर मनाया जाता है। वह एक महान विद्वान और भारत के दूसरे राष्ट्रपति थे। उनका मानना था कि शिक्षकों का स्थान समाज में सबसे ऊँचा होना चाहिए। शिक्षक हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वह हमें न केवल पढ़ाई कराते हैं, बल्कि अच्छे संस्कार, अनुशासन और जीवन के मूल्य भी सिखाते हैं। शिक्षक हमें भविष्य के लिए तैयार करते हैं और जीवन की चुनौतियों का सामना करना सिखाते हैं। इस दिन स्कूलों और कॉलेजों में विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। छात्र अपने शिक्षकों के लिए भाषण, कविता और नाटक प्रस्तुत करते हैं। कई जगह छात्र उस दिन शिक्षक बनकर कक्षाएँ भी लेते हैं।