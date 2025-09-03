IBPS RRB Apply Online 2025, Direct Link
Teacher's Day Essay in Hindi 2025: शिक्षक दिवस पर हिंदी निबंध हिंदी में

Sep 3, 2025, 16:12 IST

शिक्षक दिवस पर निबंध (Essay on Teachers day in Hindi) पर केंद्रित इस लेख के माध्यम से छात्रों को शिक्षक दिवस पर निबंध हिंदी में लिखने में सहायता मिलेगी। इसके साथ ही शिक्षक दिवस से संबंधित विस्तृत जानकारी भी प्राप्त होगी।

Teacher's Day Essay in Hindi 2025: भारत में हर साल 5 सितम्बर को शिक्षक दिवस बड़े हर्ष और उत्साह के साथ मनाया जाता है। यह दिन महान शिक्षक, दार्शनिक और भारत के दूसरे राष्ट्रपति डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती पर मनाया जाता है। उनका मानना था कि शिक्षा जीवन की सबसे बड़ी शक्ति है और शिक्षक उसका आधार होते हैं। इसलिए उनके जन्मदिन को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाने लगा।

शिक्षक हमारे जीवन को ज्ञान, संस्कार और अनुशासन से प्रकाशित करते हैं। वे हमें केवल पढ़ाई ही नहीं सिखाते, बल्कि अच्छे इंसान और जिम्मेदार नागरिक बनने की राह दिखाते हैं। शिक्षक दिवस पर छात्र अपने शिक्षकों के प्रति आभार व्यक्त करने के लिए भाषण, कविता और सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करते हैं। यह दिन हमें यह याद दिलाता है कि हमें हमेशा अपने शिक्षकों का आदर और सम्मान करना चाहिए।

शिक्षक दिवस पर 10 पंक्तियों का निबंध (10 Lines Short Essay)

  1. शिक्षक दिवस हर साल 5 सितम्बर को मनाया जाता है।

  2. यह दिन डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती है।

  3. वे एक महान शिक्षक और भारत के दूसरे राष्ट्रपति थे।

  4. शिक्षक हमें ज्ञान और अच्छे संस्कार सिखाते हैं।

  5. इस दिन स्कूलों में सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित होते हैं।

  6. छात्र अपने शिक्षकों को शुभकामनाएँ और उपहार देते हैं।

  7. शिक्षक हमारे जीवन के सच्चे मार्गदर्शक होते हैं।

  8. वे हमें भविष्य के लिए तैयार करते हैं।

  9. हमें हमेशा अपने शिक्षकों का आदर करना चाहिए।

  10. शिक्षक दिवस उनके योगदान को याद करने का दिन है।

कक्षा 1 से 5 के लिए निबंध (150 Words)

शिक्षक दिवस भारत में 5 सितम्बर को मनाया जाता है। यह दिन डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती पर मनाया जाता है। वे एक अच्छे शिक्षक और राष्ट्रपति थे।

शिक्षक हमें पढ़ाई के साथ-साथ अच्छे संस्कार भी सिखाते हैं। वे हमें सही और गलत का अंतर समझाते हैं। इस दिन स्कूलों में बच्चों द्वारा गीत, कविता और नाटक प्रस्तुत किए जाते हैं। छात्र अपने शिक्षकों को कार्ड, फूल और शुभकामनाएँ देते हैं।

शिक्षक हमारे जीवन को उजाला देते हैं और हमें अच्छे इंसान बनने की राह दिखाते हैं। हमें हमेशा उनका सम्मान करना चाहिए। यही सच्चा शिक्षक दिवस मनाने का तरीका है।

कक्षा 6 से 8 के लिए निबंध (200–250 Words)

भारत में शिक्षक दिवस हर साल 5 सितम्बर को मनाया जाता है। यह दिन डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती पर मनाया जाता है। वह एक महान विद्वान और भारत के दूसरे राष्ट्रपति थे। उनका मानना था कि शिक्षकों का स्थान समाज में सबसे ऊँचा होना चाहिए।

शिक्षक हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वह हमें न केवल पढ़ाई कराते हैं, बल्कि अच्छे संस्कार, अनुशासन और जीवन के मूल्य भी सिखाते हैं। शिक्षक हमें भविष्य के लिए तैयार करते हैं और जीवन की चुनौतियों का सामना करना सिखाते हैं।

इस दिन स्कूलों और कॉलेजों में विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। छात्र अपने शिक्षकों के लिए भाषण, कविता और नाटक प्रस्तुत करते हैं। कई जगह छात्र उस दिन शिक्षक बनकर कक्षाएँ भी लेते हैं।

हमें हमेशा अपने शिक्षकों का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि उनका योगदान अमूल्य है। शिक्षक दिवस हमें यह याद दिलाता है कि शिक्षा जीवन की सबसे बड़ी शक्ति है और शिक्षक उसके मार्गदर्शक हैं।

कक्षा 9 से 12 के लिए निबंध (350–400 Words)

भारत में 5 सितम्बर का दिन शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह दिन महान शिक्षक, दार्शनिक और भारत के दूसरे राष्ट्रपति डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती है। उनका विचार था कि "यदि शिक्षक का सम्मान किया जाए, तो पूरा समाज प्रगति कर सकता है।"

शिक्षक हमारे जीवन की नींव होते हैं। वे हमें केवल किताबों का ज्ञान ही नहीं देते, बल्कि जीवन जीने की कला भी सिखाते हैं। एक अच्छा शिक्षक अपने विद्यार्थियों को सच्चाई, ईमानदारी और कर्तव्यनिष्ठा का मार्ग दिखाता है। वह छात्र की प्रतिभा को पहचानकर उसे सही दिशा देता है।

शिक्षक दिवस पर स्कूल और कॉलेजों में सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं। छात्र इस दिन अपने शिक्षकों को विशेष महसूस कराने के लिए भाषण, कविताएँ और नाटकों का आयोजन करते हैं। कई जगह छात्रों को शिक्षक बनने का अनुभव भी दिया जाता है। यह दिन शिक्षक और छात्र के रिश्ते को और मजबूत बनाता है।

आज की बदलती दुनिया में शिक्षकों की भूमिका और भी अहम हो गई है। Shikshak छात्रों को नई चुनौतियों के लिए तैयार करते हैं और उन्हें अच्छे नागरिक बनने की प्रेरणा देते हैं।

अंत में, शिक्षक दिवस हमें यह सीख देता है कि शिक्षा ही सबसे बड़ा धन है और शिक्षक उसका सबसे बड़ा साधन। हमें अपने शिक्षकों का जीवनभर आदर करना चाहिए, क्योंकि वे ही हमारे मार्गदर्शक, मित्र और प्रेरणा स्रोत हैं।

