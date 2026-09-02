UGC NET Re-Exam 2026: यूजीसी नेट री-एग्जाम सिटी इंटीमेशन स्लिप जारी, ऐसे करें डाउनलोड; जानें कब आएगा Admit Card

UGC NET Re-Exam 2026 City Intimation Slip Released: नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने UGC NET Re-Exam 2026 की सिटी इंटीमेशन स्लिप ऑफिशियल तौर से जारी कर दी गई है। इन एग्जाम में दोबारा शामिल होने वाले छात्रों के लिए ऑफिशियल वेबसाइट ugcnet.nta.nic.in पर इस स्लिप को जारी कर दिया गया है। छात्र UGC NET Re-Exam 2026 City Intimation Slip को डाउनलोड करने के लिए अपने एप्लीकेशन नंबर, पासवर्ड और कैप्चा कोड का इस्तेमाल करना होगा।

यह री-एग्जाम तीन सब्जेक्ट के लिए आयोजित किए जा रहे है। यह तीन सब्जेक्ट यानी अंग्रेजी (English), कॉमर्स (Commerce) और सोशियोलॉजी (Sociology) के लिए आयोजित किए जा रहे है। साथ ही, यह तीनों सब्जेक्ट के री-एग्जाम 9 और 10 सितंबर 2026 को करवाएं जाएंगे।

UGC NET Re-Exam 2026 Important Highlights

छात्र UGC NET Re-Exam 2026 के बारे में मुख्य जानकारी और अपडेट्स के बारे में जानने के लिए नीचे दी गई टेबल तो देखें। इस टेबल में सभी इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में जानें।