UP GDS Recruitment 2021: 4264 ग्रामीण डाक सेवक की निकली वेकेंसी, 10वीं पास के लिए बड़ा मौका @appost.in

UP GDS Recruitment 2021: इंडिया पोस्ट ऑफिस ने उत्तर प्रदेश (UP) सर्किल-3 के तहत ग्रामीण डाक सेवक (जीडीएस) के पद पर भर्ती के लिए एक अधिसूचना प्रकाशित किया है. UP जीडीएस के लिए ऑनलाइन आवेदन 23 अगस्त 2021 से शुरू है. योग्य और इच्छुक उम्मीदवार UP पोस्ट ऑफिस जीडीएस भर्ती 2021 के लिए 22 सितंबर 2021 को या उससे पहले appost.in पर आवेदन कर सकते हैं.

UP GDS Recruitment 2021- महत्वपूर्ण तिथियां:

1.पंजीकरण और शुल्क भुगतान की प्रारंभिक तिथि - 23 अगस्त 2021

2.पंजीकरण और शुल्क भुगतान की अंतिम तिथि: 22 सितंबर 2021

UP GDS Recruitment 2021- रिक्ति विवरण:

जीडीएस (ब्रांच पोस्ट मास्टर (बीपीएम), असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर (एबीपीएम) और डाक सेवक) - 4264 पद

1.यूआर - 1988

2.ईडब्ल्यूएस - 299

3.ओबीसी - 1093

4.पीडब्ल्यूडी-ए - 16

5.पीडब्ल्यूडी-बी - 20

6.पीडब्ल्यूडी-सी - 17

7.एससी - 797

8.एसटी - 34

UP जीडीएस वेतन:

टीआरसीए स्लैब में 4 घंटे/स्तर 1 के लिए न्यूनतम टीआरसीए

1.बीपीएम - रु.12,000/-

2.एबीपीएम/डाक सेवक - रु. 10,000/-

टीआरसीए स्लैब में 5 घंटे/स्तर 2 के लिए न्यूनतम टीआरसीए

1.बीपीएम - रु.14,500/-

2.एबीपीएम/डाक सेवक - रु. 12,000/-

UP GDS Recruitment 2021- पात्रता मानदंड:

शैक्षिक योग्यता:

1.भारत सरकार/राज्य सरकारों/संघ शासित प्रदेशों द्वारा किसी भी मान्यता प्राप्त स्कूल शिक्षा बोर्ड द्वारा आयोजित गणित, स्थानीय भाषा और अंग्रेजी (अनिवार्य या वैकल्पिक विषयों के रूप में अध्ययन किया गया) में उत्तीर्ण अंकों के साथ 10 वीं कक्षा का माध्यमिक विद्यालय परीक्षा उत्तीर्ण प्रमाण पत्र होना चहिये.

2.स्थानीय भाषा का अनिवार्य ज्ञान.

3. उम्मीदवार को राज्य सरकार द्वारा घोषित या भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची से संबंधित संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार कम से कम 10 वीं कक्षा [अनिवार्य या वैकल्पिक विषयों के रूप में] स्थानीय भाषा का अध्ययन किया होना चाहिए.

UP GDS Recruitment 2021- आयु सीमा:

18 से 40 वर्ष (सरकारी मानदंडों के अनुसार आरक्षित वर्ग के लिए आयु में छूट। ईडब्ल्यूएस श्रेणी के लिए कोई आयु छूट नहीं)

UP GDS Recruitment 2021- चयन प्रक्रिया:

उम्मीदवारों का चयन ऑनलाइन जमा किए गए आवेदनों के आधार पर नियमों के अनुसार स्वत: उत्पन्न मेरिट सूची के आधार पर किया जाएगा.

UP GDS Notification Download Link

UP GDS Online Application Link

UP GDS Recruitment 2021- आवेदन कैसे करें?

इच्छुक उम्मीदवार 22 सितंबर 2021 से पहले ऑनलाइन मोड से https://indiapost.gov.in या https://appost.in/gdsonline पर इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं.