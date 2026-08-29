UP School Holiday in September 2026, Check Complete List of School Holidays
Parents and/or guardians are advised to keep check the official notices released by the regional government offices as well as seek direct intimation from their respective schools. A comprehensive list of holidays across the state of Uttar Pradesh has been given here.
UP School Holiday September 2026: The monsoon is wrapping up in the northern hemisphere of India and schools are gearing up to open for students after a long break of holidays. With a lot of festivals and local events lined up, schools across the state of Uttar Pradesh are expected to have some gazetted as well as restricted holidays for school students.
Parents and/or guardians are advised to keep check the official notices released by the regional government offices as well as seek direct intimation from their respective schools. A comprehensive list of holidays across the state of Uttar Pradesh has been given here.
Uttar Pradesh Public/Restricted Holidays 2026
List of Gazetted Holidays
|Name of Festival
|No. of Holidays
|Date according to Gregorian Calendar
|Date according to National Saka Samvat
|Date according to Vikram Samvat
|Day of the Week
|*Hazrat Ali's Birthday
|1
|03 January, 2026
|Pausha 13, 1947
|Pausha Shukla 15, 2082
|Saturday
|Republic Day
|1
|26 January, 2026
|Magha 06, 1947
|Magha Shukla 08, 2082
|Monday
|Mahashivratri
|1
|15 February, 2026
|Magha 26, 1947
|Phalguna Krishna 13, 2082
|Sunday
|Holika Dahan
|1
|02 March, 2026
|Phalguna 11, 1947
|Phalguna Shukla 14, 2082
|Monday
|Holi
|1
|04 March, 2026
|Phalguna 13, 1947
|Chaitra Krishna 01, 2082
|Wednesday
|*Eid-ul-Fitr
|1
|21 March, 2026
|Phalguna 30, 1947
|Chaitra Shukla 03, 2083
|Saturday
|Rama Navami
|1
|26 March, 2026
|Chaitra 05, 1948
|Chaitra Shukla 08, 2083
|Thursday
|Mahavir Jayanti
|1
|31 March, 2026
|Chaitra 10, 1948
|Chaitra Shukla 13, 2083
|Tuesday
|**Annual Closing of Commercial Banks
|1
|01 April, 2026
|Chaitra 11, 1948
|Chaitra Shukla 14, 2083
|Wednesday
|Good Friday
|1
|03 April, 2026
|Chaitra 13, 1948
|Vaisakha Krishna 01, 2083
|Friday
|Dr. Bhimrao Ambedkar's Birthday
|1
|14 April, 2026
|Chaitra 24, 1948
|Vaisakha Krishna 12, 2083
|Tuesday
|Buddha Purnima
|1
|01 May, 2026
|Vaisakha 11, 1948
|Vaisakha Shukla 15, 2083
|Friday
|*Eid-ul-Zuha (Bakrid)
|1
|27 May, 2026
|Jyeshtha 06, 1948
|Adhika Jyeshtha Shukla 11, 2083 / Shuddha Jyeshtha Shukla 11, 2083
|Wednesday
|*Muharram
|1
|26 June, 2026
|Ashadha 05, 1948
|Ashadha Shukla 11, 2083
|Friday
|Independence Day
|1
|15 August, 2026
|Sravana 24, 1948
|Sravana Shukla 03, 2083
|Saturday
|*Eid-e-Milad / Barawafat
|1
|26 August, 2026
|Bhadrapada 04, 1948
|Sravana Shukla 13, 2083
|Wednesday
|Raksha Bandhan
|1
|28 August, 2026
|Bhadrapada 06, 1948
|Sravana Shukla 15, 2083
|Friday
|Janmashtami
|1
|04 September, 2026
|Bhadrapada 13, 1948
|Bhadrapada Krishna 08, 2083
|Friday
|Mahatma Gandhi Jayanti
|1
|02 October, 2026
|Asvina 10, 1948
|Asvina Krishna 06, 2083
|Friday
|Dussehra (Mahanavami / Vijayadashami)
|1
|20 October, 2026
|Asvina 28, 1948
|Asvina Shukla 09, 2083
|Tuesday
|Deepavali
|1
|08 November, 2026
|Kartika 17, 1948
|Kartika Krishna 14, 2083
|Sunday
|Govardhan Puja
|1
|09 November, 2026
|Kartika 18, 1948
|Kartika Krishna 15, 2083
|Monday
|Bhaiya Dooj / Chitragupt Jayanti
|1
|11 November, 2026
|Kartika 20, 1948
|Kartika Shukla 02, 2083
|Wednesday
|Guru Nanak Jayanti / Kartika Purnima
|1
|24 November, 2026
|Agrahayana 03, 1948
|Kartika Shukla 15, 2083
|Tuesday
|Christmas Day
|1
|25 December, 2026
|Pausha 04, 1948
|Pausha Krishna 02, 2083
|Friday
List of Restricted Holidays
|Name of Festival
|No. of Holidays
|Date according to Gregorian Calendar
|Date according to National Saka Samvat
|Date according to Vikram Samvat
|Day of the Week
|New Year's Day
|1
|01 January, 2026
|Pausha 11, 1947
|Pausha Shukla 13, 2082
|Thursday
|Makar Sankranti
|1
|14 January, 2026
|Pausha 24, 1947
|Pausha Krishna 11, 2082
|Wednesday
|Vasant Panchami
|1
|23 January, 2026
|Magha 03, 1947
|Magha Shukla 05, 2082
|Friday
|Jannayak Karpoori Thakur Birthday
|1
|24 January, 2026
|Magha 04, 1947
|Magha Shukla 06, 2082
|Saturday
|Sant Ravidas Jayanti
|1
|01 February, 2026
|Magha 12, 1947
|Magha Shukla 15, 2082
|Sunday
|Shab-e-Barat
|1
|04 February, 2026
|Magha 15, 1947
|Phalguna Krishna 03, 2082
|Wednesday
|Holi
|1
|05 March, 2026
|Phalguna 14, 1947
|Chaitra Krishna 02, 2082
|Thursday
|Jama'at-ul-Vida (Alvida) / Last Friday of Ramzan
|1
|13 March, 2026
|Phalguna 22, 1947
|Chaitra Krishna 09, 2082
|Friday
|Cheti Chand
|1
|19 March, 2026
|Phalguna 28, 1947
|Chaitra Krishna 30, 2083
|Thursday
|Eid-ul-Fitr
|1
|22 March, 2026
|Chaitra 01, 1948
|Chaitra Shukla 04, 2083
|Sunday
|Easter Saturday
|1
|04 April, 2026
|Chaitra 14, 1948
|Vaisakha Krishna 02, 2083
|Saturday
|Maharshi Kashyap & Maharaja Nishad Raj Guha Jayanti
|1
|05 April, 2026
|Chaitra 15, 1948
|Vaisakha Krishna 03, 2083
|Sunday
|Easter Monday
|1
|06 April, 2026
|Chaitra 16, 1948
|Vaisakha Krishna 04, 2083
|Monday
|Chandrashekhar Jayanti
|1
|17 April, 2026
|Chaitra 27, 1948
|Vaisakha Krishna 30, 2083
|Friday
|Parashurama Jayanti
|1
|19 April, 2026
|Chaitra 29, 1948
|Vaisakha Shukla 02, 2083
|Sunday
|Lok Nayak Maharana Pratap Jayanti
|1
|09 May, 2026
|Vaisakha 19, 1948
|Jyeshtha Krishna 07, 2083
|Saturday
|Eid-ul-Zuha (Bakrid)
|1
|28 May, 2026
|Jyeshtha 07, 1948
|Adhika Jyeshtha Shukla 12, 2083 / Shuddha Jyeshtha Shukla 11, 2083
|Thursday
|Muharram
|1
|25 June, 2026
|Ashadha 04, 1948
|Ashadha Shukla 10, 2083
|Thursday
|*Chehallum
|1
|04 August, 2026
|Sravana 13, 1948
|Sravana Krishna 06, 2083
|Tuesday
|Vishwakarma Puja
|1
|17 September, 2026
|Bhadrapada 26, 1948
|Bhadrapada Shukla 06, 2083
|Thursday
|Anant Chaturdashi
|1
|25 September, 2026
|Asvina 03, 1948
|Bhadrapada Shukla 14, 2083
|Friday
|Maharaja Agrasen Jayanti
|1
|11 October, 2026
|Asvina 19, 1948
|Asvina Shukla 01, 2083
|Sunday
|Dussehra (Maha Ashtami)
|1
|19 October, 2026
|Asvina 27, 1948
|Asvina Shukla 08, 2083
|Monday
|Maharshi Valmiki Jayanti
|1
|26 October, 2026
|Kartika 04, 1948
|Asvina Krishna 15, 2083
|Monday
|Sardar Vallabhbhai Patel & Acharya Narendra Dev Jayanti
|1
|31 October, 2026
|Kartika 09, 1948
|Kartika Krishna 06, 2083
|Saturday
|Narak Chaturdashi
|1
|08 November, 2026
|Kartika 17, 1948
|Kartika Krishna 14, 2083
|Sunday
|Chhath Puja Parv
|1
|15 November, 2026
|Kartika 24, 1948
|Kartika Shukla 06, 2083
|Sunday
|Veerangana Uda Devi Martyrdom Day
|1
|16 November, 2026
|Kartika 25, 1948
|Kartika Shukla 07, 2083
|Monday
|Guru Tegh Bahadur Martyrdom Day
|1
|24 November, 2026
|Agrahayana 03, 1948
|Kartika Shukla 15, 2083
|Tuesday
|Urs of Hazrat Khwaja Moinuddin Chishti Ajmeri Garib Nawaz R.A.
|1
|16 December, 2026
|Agrahayana 25, 1948
|Margashirsha Shukla 07, 2083
|Wednesday
|Chaudhary Charan Singh's Birthday
|1
|23 December, 2026
|Pausha 02, 1948
|Margashirsha Shukla 15, 2083
|Wednesday
|Christmas Eve
|1
|24 December, 2026
|Pausha 03, 1948
|Pausha Krishna 01, 2083
|Thursday
Executive - Editorial
Laavanya Negi is Journalist and education news reporter. With foundational experience at top-tier media houses like HT Media and India Today, she brings a sharp, multi-platform lens to her reporting. At Jagran Josh, Laavanya covers the full spectrum of international, national, and regional education news - ranging from CBSE and State Board results to major entrance exams like CUET, JEE, and NEET, and college admissions and counselling. Combining her expertise in news reporting and creative writing, she translates complex updates into timely, actionable, and engaging content for students and educators alike. An avid learner, she possesses multiple certificates in Journalism and German Language. Her dream is to inspire the youth to follow their dreams and enable them by providing timely information.