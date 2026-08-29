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UP School Holiday in September 2026, Check Complete List of School Holidays

By Laavanya Negi
Last Updated: Aug 29, 2026, 17:17 IST

Parents and/or guardians are advised to keep check the official notices released by the regional government offices as well as seek direct intimation from their respective schools. A comprehensive list of holidays across the state of Uttar Pradesh has been given here.

UP School Holiday in September 2026
UP School Holiday in September 2026

UP School Holiday September 2026: The monsoon is wrapping up in the northern hemisphere of India and schools are gearing up to open for students after a long break of holidays. With a lot of festivals and local events lined up, schools across the state of Uttar Pradesh are expected to have some gazetted as well as restricted holidays for school students. 

Parents and/or guardians are advised to keep check the official notices released by the regional government offices as well as seek direct intimation from their respective schools. A comprehensive list of holidays across the state of Uttar Pradesh has been given here. 

Uttar Pradesh Public/Restricted Holidays 2026 

List of Gazetted Holidays

Name of Festival No. of Holidays Date according to Gregorian Calendar Date according to National Saka Samvat Date according to Vikram Samvat Day of the Week
*Hazrat Ali's Birthday 1 03 January, 2026 Pausha 13, 1947 Pausha Shukla 15, 2082 Saturday
Republic Day 1 26 January, 2026 Magha 06, 1947 Magha Shukla 08, 2082 Monday
Mahashivratri 1 15 February, 2026 Magha 26, 1947 Phalguna Krishna 13, 2082 Sunday
Holika Dahan 1 02 March, 2026 Phalguna 11, 1947 Phalguna Shukla 14, 2082 Monday
Holi 1 04 March, 2026 Phalguna 13, 1947 Chaitra Krishna 01, 2082 Wednesday
*Eid-ul-Fitr 1 21 March, 2026 Phalguna 30, 1947 Chaitra Shukla 03, 2083 Saturday
Rama Navami 1 26 March, 2026 Chaitra 05, 1948 Chaitra Shukla 08, 2083 Thursday
Mahavir Jayanti 1 31 March, 2026 Chaitra 10, 1948 Chaitra Shukla 13, 2083 Tuesday
**Annual Closing of Commercial Banks 1 01 April, 2026 Chaitra 11, 1948 Chaitra Shukla 14, 2083 Wednesday
Good Friday 1 03 April, 2026 Chaitra 13, 1948 Vaisakha Krishna 01, 2083 Friday
Dr. Bhimrao Ambedkar's Birthday 1 14 April, 2026 Chaitra 24, 1948 Vaisakha Krishna 12, 2083 Tuesday
Buddha Purnima 1 01 May, 2026 Vaisakha 11, 1948 Vaisakha Shukla 15, 2083 Friday
*Eid-ul-Zuha (Bakrid) 1 27 May, 2026 Jyeshtha 06, 1948 Adhika Jyeshtha Shukla 11, 2083 / Shuddha Jyeshtha Shukla 11, 2083 Wednesday
*Muharram 1 26 June, 2026 Ashadha 05, 1948 Ashadha Shukla 11, 2083 Friday
Independence Day 1 15 August, 2026 Sravana 24, 1948 Sravana Shukla 03, 2083 Saturday
*Eid-e-Milad / Barawafat 1 26 August, 2026 Bhadrapada 04, 1948 Sravana Shukla 13, 2083 Wednesday
Raksha Bandhan 1 28 August, 2026 Bhadrapada 06, 1948 Sravana Shukla 15, 2083 Friday
Janmashtami 1 04 September, 2026 Bhadrapada 13, 1948 Bhadrapada Krishna 08, 2083 Friday
Mahatma Gandhi Jayanti 1 02 October, 2026 Asvina 10, 1948 Asvina Krishna 06, 2083 Friday
Dussehra (Mahanavami / Vijayadashami) 1 20 October, 2026 Asvina 28, 1948 Asvina Shukla 09, 2083 Tuesday
Deepavali 1 08 November, 2026 Kartika 17, 1948 Kartika Krishna 14, 2083 Sunday
Govardhan Puja 1 09 November, 2026 Kartika 18, 1948 Kartika Krishna 15, 2083 Monday
Bhaiya Dooj / Chitragupt Jayanti 1 11 November, 2026 Kartika 20, 1948 Kartika Shukla 02, 2083 Wednesday
Guru Nanak Jayanti / Kartika Purnima 1 24 November, 2026 Agrahayana 03, 1948 Kartika Shukla 15, 2083 Tuesday
Christmas Day 1 25 December, 2026 Pausha 04, 1948 Pausha Krishna 02, 2083 Friday

List of Restricted Holidays

Name of Festival No. of Holidays Date according to Gregorian Calendar Date according to National Saka Samvat Date according to Vikram Samvat Day of the Week
New Year's Day 1 01 January, 2026 Pausha 11, 1947 Pausha Shukla 13, 2082 Thursday
Makar Sankranti 1 14 January, 2026 Pausha 24, 1947 Pausha Krishna 11, 2082 Wednesday
Vasant Panchami 1 23 January, 2026 Magha 03, 1947 Magha Shukla 05, 2082 Friday
Jannayak Karpoori Thakur Birthday 1 24 January, 2026 Magha 04, 1947 Magha Shukla 06, 2082 Saturday
Sant Ravidas Jayanti 1 01 February, 2026 Magha 12, 1947 Magha Shukla 15, 2082 Sunday
Shab-e-Barat 1 04 February, 2026 Magha 15, 1947 Phalguna Krishna 03, 2082 Wednesday
Holi 1 05 March, 2026 Phalguna 14, 1947 Chaitra Krishna 02, 2082 Thursday
Jama'at-ul-Vida (Alvida) / Last Friday of Ramzan 1 13 March, 2026 Phalguna 22, 1947 Chaitra Krishna 09, 2082 Friday
Cheti Chand 1 19 March, 2026 Phalguna 28, 1947 Chaitra Krishna 30, 2083 Thursday
Eid-ul-Fitr 1 22 March, 2026 Chaitra 01, 1948 Chaitra Shukla 04, 2083 Sunday
Easter Saturday 1 04 April, 2026 Chaitra 14, 1948 Vaisakha Krishna 02, 2083 Saturday
Maharshi Kashyap & Maharaja Nishad Raj Guha Jayanti 1 05 April, 2026 Chaitra 15, 1948 Vaisakha Krishna 03, 2083 Sunday
Easter Monday 1 06 April, 2026 Chaitra 16, 1948 Vaisakha Krishna 04, 2083 Monday
Chandrashekhar Jayanti 1 17 April, 2026 Chaitra 27, 1948 Vaisakha Krishna 30, 2083 Friday
Parashurama Jayanti 1 19 April, 2026 Chaitra 29, 1948 Vaisakha Shukla 02, 2083 Sunday
Lok Nayak Maharana Pratap Jayanti 1 09 May, 2026 Vaisakha 19, 1948 Jyeshtha Krishna 07, 2083 Saturday
Eid-ul-Zuha (Bakrid) 1 28 May, 2026 Jyeshtha 07, 1948 Adhika Jyeshtha Shukla 12, 2083 / Shuddha Jyeshtha Shukla 11, 2083 Thursday
Muharram 1 25 June, 2026 Ashadha 04, 1948 Ashadha Shukla 10, 2083 Thursday
*Chehallum 1 04 August, 2026 Sravana 13, 1948 Sravana Krishna 06, 2083 Tuesday
Vishwakarma Puja 1 17 September, 2026 Bhadrapada 26, 1948 Bhadrapada Shukla 06, 2083 Thursday
Anant Chaturdashi 1 25 September, 2026 Asvina 03, 1948 Bhadrapada Shukla 14, 2083 Friday
Maharaja Agrasen Jayanti 1 11 October, 2026 Asvina 19, 1948 Asvina Shukla 01, 2083 Sunday
Dussehra (Maha Ashtami) 1 19 October, 2026 Asvina 27, 1948 Asvina Shukla 08, 2083 Monday
Maharshi Valmiki Jayanti 1 26 October, 2026 Kartika 04, 1948 Asvina Krishna 15, 2083 Monday
Sardar Vallabhbhai Patel & Acharya Narendra Dev Jayanti 1 31 October, 2026 Kartika 09, 1948 Kartika Krishna 06, 2083 Saturday
Narak Chaturdashi 1 08 November, 2026 Kartika 17, 1948 Kartika Krishna 14, 2083 Sunday
Chhath Puja Parv 1 15 November, 2026 Kartika 24, 1948 Kartika Shukla 06, 2083 Sunday
Veerangana Uda Devi Martyrdom Day 1 16 November, 2026 Kartika 25, 1948 Kartika Shukla 07, 2083 Monday
Guru Tegh Bahadur Martyrdom Day 1 24 November, 2026 Agrahayana 03, 1948 Kartika Shukla 15, 2083 Tuesday
Urs of Hazrat Khwaja Moinuddin Chishti Ajmeri Garib Nawaz R.A. 1 16 December, 2026 Agrahayana 25, 1948 Margashirsha Shukla 07, 2083 Wednesday
Chaudhary Charan Singh's Birthday 1 23 December, 2026 Pausha 02, 1948 Margashirsha Shukla 15, 2083 Wednesday
Christmas Eve 1 24 December, 2026 Pausha 03, 1948 Pausha Krishna 01, 2083 Thursday

Laavanya Negi
Laavanya Negi

Executive - Editorial

Laavanya Negi is Journalist and education news reporter. With foundational experience at top-tier media houses like HT Media and India Today, she brings a sharp, multi-platform lens to her reporting. At Jagran Josh, Laavanya covers the full spectrum of international, national, and regional education news - ranging from CBSE and State Board results to major entrance exams like CUET, JEE, and NEET, and college admissions and counselling. Combining her expertise in news reporting and creative writing, she translates complex updates into timely, actionable, and engaging content for students and educators alike. An avid learner, she possesses multiple certificates in Journalism and German Language. Her dream is to inspire the youth to follow their dreams and enable them by providing timely information.

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First Published: Aug 29, 2026, 17:17 IST

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