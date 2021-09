UPPCL Admit Card 2021 Download: एई और अकाउंट असिस्टेंट भर्ती परीक्षा के लिए कॉल लेटर डाउनलोड करें @upenergy.in

UPPCL Admit Card 2021 Download: उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (UPPCL ) ने असिस्टेंट इंजीनियर सिविल एवं अकाउंट असिस्टेंट के पदों पर भर्ती हेतु आयोजित किये जाने वाले परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिया है. वैसे सभी उम्मीदवार जिन्होंने उपरोक्त परीक्षा के लिए आवेदन किया था, वे UPPCL की आधिकारिक वेबसाइट यानी upenergy.in के माध्यम से अपने कंप्यूटर आधारित परीक्षा के लिए कॉल लेटर डाउनलोड कर सकते हैं.

परीक्षा की तिथि और समय का उल्लेख एडमिट कार्ड पर किया गया है. उम्मीदवार नीचे दिए गए आसान चरणों का पालन करके UPPCL असिस्टेंट इंजीनियर असिस्टेंट अकाउंटेंट एडमिट कार्ड 2021 डाउनलोड कर सकते हैं.

1. UPPCL की आधिकारिक वेबसाइट यानी upenergy.in पर जाएं.

2. होमपेज पर उपलब्ध वैकेंसी/रिजल्ट टैब पर क्लिक करें.

3. यह आपको एक नई विंडो पर रीडायरेक्ट करेगा.

4.दिए लिंक- ‘DOWNLOAD ADMIT CARD FOR ONLINE EXAM (CBT) FOR THE POST OF "ASSISTANT ACCOUNTANT" AGAINST ADVT. 05/VSA/2020/AA/Backlog or DOWNLOAD ADMIT CARD FOR ONLINE EXAM (CBT) FOR THE POST OF "ASSISTANT ENGINEER (TRAINEE) CIVIL" AGAINST ADVT. NO.08/VSA/2020/AE/CIVIL पर क्लिक करें.

5.एक लॉगिन विंडो खुल जाएगी.

6. यूजर आईडी, पासवर्ड दर्ज करें और लॉगिन बटन पर क्लिक करें.

7. UPPCL एडमिट कार्ड 2021 प्रदर्शित किया जाएगा.

8. UPPCL AE असिस्टेंट अकाउंटेंट एडमिट कार्ड 2021 डाउनलोड करें और इसे भविष्य के संदर्भ के लिए अपने पास सुरक्षित रख लें.

Direct Link to Download AE Assistant Accountant Admit Card 2021

यह अभियान 44 रिक्तियों की भर्ती के लिए किया जा रहा है, जिसमें से 33 असिस्टेंट अकाउंटेंट के लिए और 11 असिस्टेंट इंजीनियर पदों के लिए हैं. उम्मीदवार उपरोक्त लिंक पर क्लिक करके UPPCL असिस्टेंट इंजीनियर असिस्टेंट अकाउंटेंट एडमिट कार्ड 2021 डाउनलोड कर सकते हैं. उम्मीदवारों का चयन सीबीटी और पर्सनल इंटरव्यू के आधार पर किया जाएगा. उम्मीदवार उपरोक्त लिंक पर क्लिक करके UPPCLअसिस्टेंट इंजीनियर असिस्टेंट अकाउंटेंट एडमिट कार्ड 2021 डाउनलोड कर सकते हैं.