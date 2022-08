Filmfare awards 2022: 67वें फिल्मफेयर अवार्ड्स की घोषणा, 'शेरशाह' को बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला

Filmfare awards 2022: 67वें फिल्मफेयर अवार्ड्स (Filmfare awards) 2022 की घोषणा कर दी गयी है. इस पुरस्कार ने फिल्म उद्योग की उत्कृष्टता को प्रदर्शित करता है. इस कार्यक्रम में कई फिल्म निर्माताओं, अभिनेताओं और तकनीशियनों ने प्रतिष्ठित पुरस्कार जीते है. कपिलदेव की बायोपिक '83', 'सरदार उधम', 'शेरशाह' और 'मिमी' जैसी ब्लॉकबस्टर्स फिल्मों ने अहम पुरस्कार जीते है.

67वें फिल्मफेयर अवार्ड्स में रणवीर सिंह को '83' के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला, वहीं कृति सेनन को 'मिमी' में उनके प्रदर्शन के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिला. अभिनेता विक्की कौशल ने 'सरदार उधम' के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता - क्रिटिक्स च्वाइस का पुरस्कार जीता और विद्या बालन को 'शेरनी' के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री-क्रिटिक्स से सम्मानित किया गया.

The gorgeous #KritiSanon on stage as she received the award for the Best Actor in a Leading Role (Female) for #Mimi at the 67th #Wolf777newsFilmfareAwards 2022 with Government Of Maharashtra, Azaadi Ka Amrit Mahotsav. ❤️📸#FilmfareAwards #FilmfareAwards2022 pic.twitter.com/1fYGhGJSvH