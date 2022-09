AIBD Presidency: एआईबीडी के अध्यक्ष के रूप में भारत का कार्यकाल बढ़ाया गया, जानें एआईबीडी के बारे में

AIBD Presidency: एशिया-पैसिफिक इंस्टीट्यूट ऑफ ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट (AIBD) या एशिया-प्रशांत प्रसारण विकास संस्थान के अध्यक्ष के रूप में भारत के कार्यकाल को एक वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है. इसका निर्णय सर्वसम्मति से AIBD के 47वें दो दिवसीय वार्षिक सम्मेलन में लिया गया. वर्तमान में, दूरदर्शन के महानिदेशक और प्रसार भारती के मुख्य कार्यकारी अधिकारी मयंक कुमार अग्रवाल AIBD के अध्यक्ष हैं.

Asia Pacific Inst. for Broadcasting Development has played a very impt role in creating a vibrant & cohesive environment for media in the AsiaPac region, which is one of the world's fastest growing regions. Congratulations to all the broadcasters present at 47th Annual Gathering! pic.twitter.com/xvBbkhVb3q