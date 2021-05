आईसीसी ने पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम को चुना अप्रैल महीने का बेस्ट क्रिकेटर

अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आईसीसी) ने पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम को अप्रैल महीने का बेस्ट क्रिकेट चुना है. बाबर आजम का प्रदर्शन साउथ अफ्रीका और जिम्बाब्वे के खिलाफ खेले गए मैचों में बेहद शानदार रहा था. यह पहला मौका है जब भारत के अतिरिक्त किसी और देश के खिलाड़ी ने यह अवॉर्ड अपने नाम किया है.

इस पुरस्कार के लिए बाबर आजम के साथ फखर जमां और कुशल भुरतेल को भी नॉमिनेट किया गया था. फखर जमां ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ हुई वनडे सीरीज में अपनी बैटिंग से काफी प्रभावित किया था. बता दें कि बाबर आजम ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ हाल ही में समाप्त हुई श्रृंखला में सभी प्रारूपों में लगातार अच्छा प्रदर्शन किया.

🔸 Three ODIs, 228 runs at 76.00

🔸 Seven T20Is, 305 runs at 43.57

🔥 Became the No.1 ODI batsman



Well done, @babarazam258 for winning the ICC Men's Player of the Month for April 👏