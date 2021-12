BRICS बैंक का सदस्य बना मिस्त्र, New Development Bank के सदस्य देशों की पूरी सूची

ब्रिक्स नव विकास बैंक (एनडीबी) ने 29 दिसंबर 2021 को मिस्त्र को नए सदस्य के रूप में शामिल किए जाने की घोषणा की. मिस्त्र एनडीबी में शामिल होने वाला चौथा नया सदस्य है. उससे पहले बांग्लादेश, संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) और उरुग्वे को सदस्य के रूप में शामिल किया गया था.

भारत ने मिस्त्र को एनडीबी में शामिल करने का स्वागत किया है. विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने 29 दिसंबर को कहा कि एनडीबी की सदस्यता में विस्तार से यह उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं के लिए एक प्रमुख विकास संस्थान के रूप में अपनी स्थिति को और मजबूत करेगा.

🇮🇳 welcomes Egypt as the fourth new member of #BRICS #NewDevelopmentBank family. Bangladesh, UAE & Uruguay joined in Sep 2021.



Membership expansion enables @NDB_int to position itself as a premier development institution for emerging economies. @indembcairo @MfaEgypt