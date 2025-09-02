Digital India: क्या है डिजिटल इंडिया, विजन उद्देश्य और फायदे जानें

डिजिटल इंडिया कार्यक्रम भारत सरकार द्वारा ऑनलाइन बुनियादी ढांचे में सुधार करने और इंटरनेट की पहुंच बढ़ाने के लिए शुरू किया गया था। इसका मकसद सरकारी सेवाओं को नागरिकों के लिए डिजिटल रूप में आसानी से उपलब्ध कराना है। इसका उद्देश्य देश को आधुनिक डिजिटल तकनीकों से सशक्त बनाना भी है। इस अभियान को 1 जुलाई, 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा आधिकारिक तौर पर लॉन्च किया गया था।

डिजिटल इंडिया क्या है?

डिजिटल इंडिया एक प्रमुख कार्यक्रम है, जिसे 1 जुलाई, 2015 को भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा लॉन्च किया गया था। इस पहल का मुख्य उद्देश्य हर भारतीय नागरिक को इंटरनेट और डिजिटल सेवाओं तक आसान पहुंच देना है। यह भारत को ज्ञान आधारित डिजिटल क्रांति के लिए तैयार करने की दिशा में एक दूरदर्शी कदम है।

यह कार्यक्रम कई विचारों और रणनीतियों को एक ही मंच पर लाता है। इससे यह सुनिश्चित होता है कि सभी सरकारी सेवाएं, टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म और डिजिटल संसाधन, डिजिटल सशक्तिकरण के एक साझा राष्ट्रीय लक्ष्य की दिशा में काम करें। इस मिशन को लागू करने और इसके प्रबंधन की जिम्मेदारी इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) की है।