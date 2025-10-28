SSC CGL Tier 1 Result 2025: एसएससी सीजीएल टियर 1 रिजल्ट जल्द ssc.gov.in होगा जारी, डाउनलोड मेरिट लिस्ट PDF

SSC CGL Tier 1 Result 2025: स्टाफ सिलेक्शन कमीशन (SSC) की ओर से टियर 1 का रिजल्ट जल्द जारी कर सकता है। इस एग्जाम का आयोजन 12 सितंबर से 26 सितंबर, 2025 के बीच किया गया था और दोबारा परीक्षा 14 अक्टूबर, 2025 को कराई गई थी। उम्मीदवार अपने रिजल्ट का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। उम्मीदवार ध्यान दें उत्तर कुंजी पहले ही जारी की जा चुकी है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, एसएससी की ओर से नवंबर, 2025 से पहले रिजल्ट जारी कर सकता है। रिजल्ट से जुड़े महत्वपूर्ण विवरणों को जानने के लिए उम्मीदवार नीचे लेख देख सकते हैं। SSC CGL Tier 1 Result 2025: टियर 1 रिजल्ट SSC CGL टियर 1 रिजल्ट 2025 जल्द ही घोषित होने की उम्मीद है। SSC CGL 2025 के लिए लगभग 28 लाख उम्मीदवारों ने आवेदन किया था, जिनमें से लगभग 13.5 लाख उम्मीदवार टियर 1 परीक्षा में शामिल हुए थे। यह परीक्षा 15 दिनों में 45 शिफ्टों में 126 शहरों के 255 केंद्रों पर आयोजित की गई थी।

SSC CGL Tier 1 Result 2025: महत्वपूर्ण विवरण एसएससी सीजीएल परिणाम 2025 जल्द ही पीडीएफ प्रारूप में जारी किया जाएगा, जिसमें शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों के रोल नंबर, श्रेणीवार कटऑफ अंक और टियर 2 परीक्षा के लिए निर्देश शामिल होंगे। एसएससी सीजीएल रिजल्ट 2025 का महत्वपूर्ण विवरण नीचे टेबल में दिया गया है: विशेषता विवरण परीक्षा का नाम एसएससी संयुक्त स्नातक स्तर (CGL) टियर 1 संचालन निकाय कर्मचारी चयन आयोग (SSC) परीक्षा तिथियां 12–26 सितंबर, 2025; 14 अक्टूबर, 2025 को पुनः परीक्षा कुल आवेदक लगभग 12 लाख रिक्तियां 18,236 (ग्रुप बी और सी पद) परिणाम जारी करने की विंडो नवंबर 2025 में अपेक्षित आधिकारिक वेबसाइट ssc.gov.in अगला चरण टियर 2 परीक्षा एसएससी सीजीएल रिजल्ट 2025 एसएससी सीजीएल टियर 1 परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवार अब एसएससी सीजीएल परिणाम 2025 का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। एसएससी सीजीएल टियर 1 परिणाम पीडीएफ प्रारूप में जारी करेगा जिसमें परीक्षा के अगले चरण के लिए चुने गए उम्मीदवारों के रोल नंबर होंगे। परिणाम के साथ, एसएससी श्रेणीवार कटऑफ अंक और उम्मीदवारों के सामान्यीकृत अंक भी जारी करेगा।