SSC CGL Tier 1 Result 2025: एसएससी सीजीएल टियर 1 रिजल्ट जल्द ssc.gov.in होगा जारी, डाउनलोड मेरिट लिस्ट PDF

By Priyanka Pal
Oct 28, 2025, 19:05 IST

SSC CGL Tier 1 Result 2025 Date: एसएससी सीजीएल टियर 1 का रिजल्ट जल्द ही घोषित किया जा सकता है। जिसके बाद उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर अपना स्कोरकार्ड चेक कर पाएंगे। रिजल्ट से जुड़ी हर लेटेस्ट अपडेट देखें।

SSC CGL Tier 1 Result 2025 Date
SSC CGL Tier 1 Result 2025: स्टाफ सिलेक्शन कमीशन (SSC) की ओर से टियर 1 का रिजल्ट जल्द जारी कर सकता है। इस एग्जाम का आयोजन 12 सितंबर से 26 सितंबर, 2025 के बीच किया गया था और दोबारा परीक्षा 14 अक्टूबर, 2025 को कराई गई थी। उम्मीदवार अपने रिजल्ट का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। उम्मीदवार ध्यान दें उत्तर कुंजी पहले ही जारी की जा चुकी है। 

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, एसएससी की ओर से नवंबर, 2025 से पहले रिजल्ट जारी कर सकता है। रिजल्ट से जुड़े महत्वपूर्ण विवरणों को जानने के लिए उम्मीदवार नीचे लेख देख सकते हैं।

SSC CGL Tier 1 Result 2025: टियर 1 रिजल्ट 

SSC CGL टियर 1 रिजल्ट 2025 जल्द ही घोषित होने की उम्मीद है। SSC CGL 2025 के लिए लगभग 28 लाख उम्मीदवारों ने आवेदन किया था, जिनमें से लगभग 13.5 लाख उम्मीदवार टियर 1 परीक्षा में शामिल हुए थे। यह परीक्षा 15 दिनों में 45 शिफ्टों में 126 शहरों के 255 केंद्रों पर आयोजित की गई थी।

SSC CGL Tier 1 Result 2025: महत्वपूर्ण विवरण 

एसएससी सीजीएल परिणाम 2025 जल्द ही पीडीएफ प्रारूप में जारी किया जाएगा, जिसमें शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों के रोल नंबर, श्रेणीवार कटऑफ अंक और टियर 2 परीक्षा के लिए निर्देश शामिल होंगे। एसएससी सीजीएल रिजल्ट 2025 का महत्वपूर्ण विवरण नीचे टेबल में दिया गया है:

विशेषता

विवरण

परीक्षा का नाम

एसएससी संयुक्त स्नातक स्तर (CGL) टियर 1

संचालन निकाय

कर्मचारी चयन आयोग (SSC)

परीक्षा तिथियां

12–26 सितंबर, 2025; 14 अक्टूबर, 2025 को पुनः परीक्षा

कुल आवेदक

लगभग 12 लाख

रिक्तियां

18,236 (ग्रुप बी और सी पद)

परिणाम जारी करने की विंडो

नवंबर 2025 में अपेक्षित

आधिकारिक वेबसाइट

ssc.gov.in

अगला चरण

टियर 2 परीक्षा

एसएससी सीजीएल रिजल्ट 2025

एसएससी सीजीएल टियर 1 परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवार अब एसएससी सीजीएल परिणाम 2025 का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। एसएससी सीजीएल टियर 1 परिणाम पीडीएफ प्रारूप में जारी करेगा जिसमें परीक्षा के अगले चरण के लिए चुने गए उम्मीदवारों के रोल नंबर होंगे। परिणाम के साथ, एसएससी श्रेणीवार कटऑफ अंक और उम्मीदवारों के सामान्यीकृत अंक भी जारी करेगा।

एसएससी सीजीएल टियर 1 रिजल्ट जारी होने के बाद क्या?

एसएससी सीजीएल टियर 1 में सिलेक्ट हुए उम्मीदवारों को टियर 2 एग्जाम के लिए शामिल होना होगा। जिसमें तर्कसंगत, योग्यता, सामान्य जागरूकता और अंग्रेजी की समझ से जुड़े सवाल पूछे जाएंगे। अंतिम मेरिट लिस्ट दोनों चरणों की परीक्षा के सामान्य अंकों के आधार पर तैयार की जाएगी। जिसके बाद सिलेक्ट हुए उम्मीदवारों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन (DV) के लिए शामिल होना होगा।

