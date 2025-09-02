IBPS RRB Apply Online 2025, Direct Link
Focus
Quick Links

Rajasthan Police Constable Admit Card 2025: 13 और 14 सितंबर को राजस्थान पुलिस कांस्टेबल परीक्षा, जानें कब आएगा एडमिट कार्ड

By Priyanka Pal
Sep 2, 2025, 17:38 IST

Rajasthan Police Constable Admit Card 2025: राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2025 परीक्षा का आयोजन राज्यभर में 13 और 14 सितंबर को किया जाएगा। जिन उम्मीदवारों ने भर्ती के लिए आवेदन किया था, वे नीचे लेख में एडमिट कार्ड के बारे में जानें।

Rajasthan Police Constable Admit Card 2025
Rajasthan Police Constable Admit Card 2025

Rajasthan Police Constable Admit Card 2025: राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2025 परीक्षा का आयोजन 13 और 14 सितंबर को राज्यभर में किया जाएगा। ऐसे में उम्मीदवारों को एडमिट कार्ड का बेसब्री से इंतजार है। एडमिट कार्ड और हॉल टिकट जारी होने के बाद उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर डाउनलोड कर सकेंगे। 

आमतौर पर परीक्षा केंद्रों पर उम्मीदवारों द्वारा चुनी गई प्राथमिकताओं के आधार पर ही सीट आवंटित की जाती है। जिसके बाद अधिकारियों का अंतिम निर्णय होता है, जिसके बाद प्रशासनिक आवश्यकताओं के अनुसार कोई भी केंद्र आवंटित कर सकते हैं।

राजस्थान पुलिस एडमिट कार्ड 2025 डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवारों को लॉगिन क्रेडेंशियल, एसएसओ आईडी और पासवर्ड की जरूरत पड़ेगी। एडमिट कार्ड के बिना किसी भी उम्मीदवार को परीक्षा केंद्र में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। 

राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2025 एडमिट कार्ड कब आएगा?

राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2025 परीक्षा का आयोजन 13 और 14 सितंबर को राज्यभर में किया जाएगा। ऐसे में जिन उम्मीदवारों ने इस भर्ती परीक्षा के लिए आवेदन किया था, उन्हें ऑफिशियल वेबसाइट पर नजर बनाए रखने की सलाह दी जाती है। हॉल टिकट जारी होने के बाद उम्मीदवारों के लिए डायरेक्ट लिंक के माध्यम से उसे डाउनलोड करने की सुविधा उपलब्ध रहेगी। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल एडमिट कार्ड 2025 3 या 4 सितंबर तक जारी होने की उम्मीद है। 

राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2025: महत्वपूर्ण विवरण

नीचे टेबल में भर्ती परीक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण विवरणों की जांच करें:

आयोजन

तारीख

अधिसूचना जारी करने की तिथि

09 अप्रैल 2025

ऑनलाइन आवेदन पत्र प्रारंभ तिथि

28 अप्रैल 2025

आवेदन करने की अंतिम तिथि

25 मई 2025

राजस्थान पुलिस कांस्टेबल परीक्षा तिथि

13 और 14 सितंबर 2025

राजस्थान पुलिस कांस्टेबल एडमिट कार्ड

जल्द

यह भी देखें: कक्षा 1 से 8 तक टीचर की पोस्ट पर अप्लाई करने से पहले TET क्लियर करना जरूरी - SC

राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2025 एडमिट कार्ड/हॉल टिकट कैसे डाउनलोड करें?

राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा लाखों उम्मीदवारों का भविष्य तय करेगी। परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवार एडमिट कार्ड जारी होने के बाद दिए गए स्टेप के जरिए डानलोड कर सकते हैं:

स्टेप1: आधिकारिक वेबसाइट police.rajasthan.gov.in पर जाएं

स्टेप 2: होमपेज पर, 'राजस्थान पुलिस कांस्टेबल एडमिट कार्ड 2025' ढूंढें और उस पर क्लिक करें

स्टेप 3: 'अपना जिला स्थान जानें' शीर्षक वाले लिंक पर क्लिक करें

स्टेप 4: एक नया पेज ओपन होगा

स्टेप 5: अपना लॉगिन क्रेडेंशियल दर्ज करें

स्टेप 6: लॉग इन करने के बाद, आपके परीक्षा केंद्र और जिले के स्थान का विवरण स्क्रीन पर दिखाई देगा


Priyanka Pal
Priyanka Pal

Content Writer

Priyanka Pal is a passionate writer with 2.5 years of experience in creative storytelling and research writing. She is a graduate with a BJMC from Ramlal Anand College, Delhi University. With a strong background in social media handling and education beat coverage, she brings both creativity and insight to her work. Her interests also include general knowledge and current affairs, allowing her to engage a wide range of audiences with compelling and informative content.

... Read More

आप जागरण जोश पर सरकारी नौकरी, रिजल्ट, स्कूल, सीबीएसई और अन्य राज्य परीक्षा बोर्ड के सभी लेटेस्ट जानकारियों के लिए ऐप डाउनलोड करें।

Trending

Latest Stories

Popular Searches

Latest Education News