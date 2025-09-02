Rajasthan Police Constable Admit Card 2025: 13 और 14 सितंबर को राजस्थान पुलिस कांस्टेबल परीक्षा, जानें कब आएगा एडमिट कार्ड

Rajasthan Police Constable Admit Card 2025: राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2025 परीक्षा का आयोजन 13 और 14 सितंबर को राज्यभर में किया जाएगा। ऐसे में उम्मीदवारों को एडमिट कार्ड का बेसब्री से इंतजार है। एडमिट कार्ड और हॉल टिकट जारी होने के बाद उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर डाउनलोड कर सकेंगे।

आमतौर पर परीक्षा केंद्रों पर उम्मीदवारों द्वारा चुनी गई प्राथमिकताओं के आधार पर ही सीट आवंटित की जाती है। जिसके बाद अधिकारियों का अंतिम निर्णय होता है, जिसके बाद प्रशासनिक आवश्यकताओं के अनुसार कोई भी केंद्र आवंटित कर सकते हैं।

राजस्थान पुलिस एडमिट कार्ड 2025 डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवारों को लॉगिन क्रेडेंशियल, एसएसओ आईडी और पासवर्ड की जरूरत पड़ेगी। एडमिट कार्ड के बिना किसी भी उम्मीदवार को परीक्षा केंद्र में प्रवेश नहीं दिया जाएगा।

राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2025 एडमिट कार्ड कब आएगा?

राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2025 परीक्षा का आयोजन 13 और 14 सितंबर को राज्यभर में किया जाएगा। ऐसे में जिन उम्मीदवारों ने इस भर्ती परीक्षा के लिए आवेदन किया था, उन्हें ऑफिशियल वेबसाइट पर नजर बनाए रखने की सलाह दी जाती है। हॉल टिकट जारी होने के बाद उम्मीदवारों के लिए डायरेक्ट लिंक के माध्यम से उसे डाउनलोड करने की सुविधा उपलब्ध रहेगी। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल एडमिट कार्ड 2025 3 या 4 सितंबर तक जारी होने की उम्मीद है।