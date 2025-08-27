Schools Holiday on 27th August
Current Affairs Quiz 27 अगस्त 2025: INS उदयगिरि और INS हिमगिरि किस वर्ग के जहाज है?

By Bagesh Yadav
Aug 27, 2025

Current Affairs Quiz In Hindi 27 August 2025: प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों और जागरूक पाठकों के लिए जागरण जोश लेकर आया है आज का महत्वपूर्ण करेंट अफेयर्स क्विज. इस क्विज में INS उदयगिरि और INS हिमगिरि, 'प्रोजेक्ट आरोहण'से जुड़े सवाल शामिल हैं.

Current Affairs Quiz In Hindi 27 August 2025: प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों और जागरूक पाठकों के लिए जागरण जोश लेकर आया है आज के महत्वपूर्ण करेंट अफेयर्स क्विज. इस क्विज में INS उदयगिरि और INS हिमगिरि, 'प्रोजेक्ट आरोहण' से जुड़े सवाल शामिल हैं. 

1. रक्षा मंत्रालय ने पूर्व सैनिकों और उनके परिवारों के कल्याण के लिए किस संस्था के साथ समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए? 

a) नीति आयोग 

b) भारतीय गुणवत्ता परिषद (QCI)

c) भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI)

d) कार्मिक मंत्रालय

1. b) भारतीय गुणवत्ता परिषद (QCI)

रक्षा मंत्रालय (MoD) और भारतीय गुणवत्ता परिषद (QCI) के बीच हुआ यह समझौता 63 लाख से अधिक भारतीय पूर्व सैनिकों और उनके परिवारों के लिए बड़ी राहत लेकर आया है। इस साझेदारी का मकसद पेंशन, स्वास्थ्य सेवाओं, पुनर्वास और डिजिटल सेवाओं को और बेहतर बनाना है। इसका मूल संदेश “Quality in Service – Dignity for Veterans” है, यानी सेवा में गुणवत्ता और पूर्व सैनिकों की गरिमा सुनिश्चित करना।

2. अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय और ICAR-CMFRI के बीच हुए MoU का उद्देश्य क्या है?

a) नई मत्स्य पालन तकनीक विकसित करना

b) कौशल प्रशिक्षण और महिला उद्यमिता विकास

c) समुद्री प्रदूषण नियंत्रण

d) पशुधन वैक्सीन अनुसंधान

2. b) कौशल प्रशिक्षण और महिला उद्यमिता विकास

केंद्रीय राज्य मंत्री जॉर्ज कुरियन की अध्यक्षता में अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय और ICAR-Central Marine Fisheries Research Institute (CMFRI) के बीच यह समझौता कोवलम, तिरुवनंतपुरम (केरल) में हुआ। इसका उद्देश्य महिलाओं को कौशल प्रशिक्षण देना और उन्हें उद्यमिता के क्षेत्र में सशक्त बनाना है। यह पहल प्रधानमंत्री विरासत का संवर्धन (PMVIKAS) योजना के अंतर्गत चलाई जा रही है, जिससे अल्पसंख्यक समुदाय विशेषकर महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने में मदद मिलेगी।

3.  NHAI ने 'प्रोजेक्ट आरोहण' किसके सहयोग से शुरू किया है?

a) भारतीय रिज़र्व बैंक

b) वर्टिस इन्फ्रास्ट्रक्चर ट्रस्ट

c) नीति आयोग

d) शिक्षा मंत्रालय

3. b) वर्टिस इन्फ्रास्ट्रक्चर ट्रस्ट

राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) ने वर्टिस इन्फ्रास्ट्रक्चर ट्रस्ट के साथ मिलकर ‘प्रोजेक्ट आरोहण’ की शुरुआत की है। इसका उद्देश्य टोल प्लाज़ा कर्मचारियों के बच्चों की शिक्षा को सहयोग देना है। इस योजना के तहत छात्रों को छात्रवृत्ति, मेंटरशिप और कौशल विकास कार्यक्रम उपलब्ध कराए जाएंगे। विशेष रूप से यह योजना वंचित और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के बच्चों को लक्षित करती है। वित्त वर्ष 2025–26 में कक्षा 11 से स्नातक अंतिम वर्ष तक के 500 छात्रों को ₹12,000 प्रति वर्ष की छात्रवृत्ति दी जाएगी।

4. INS उदयगिरि और INS हिमगिरि किस वर्ग (Class) के जहाज़ हैं?
 a) तलवार-क्लास
 b) शार्दूल-क्लास
 c) नीलगिरी-क्लास
 d) राजपूत-क्लास

4. c) नीलगिरी-क्लास

26 अगस्त 2025 को भारतीय नौसेना में INS उदयगिरि और INS हिमगिरि को शामिल किया गया। ये दोनों जहाज़ नीलगिरी-क्लास स्टील्थ गाइडेड-मिसाइल फ्रिगेट्स हैं और प्रोजेक्ट 17A का हिस्सा हैं। इनमें अत्याधुनिक स्टील्थ तकनीक, ऑटोमेशन और मल्टी-रोल कॉम्बैट क्षमताएँ मौजूद हैं। यह भारत की स्वदेशी युद्धपोत डिजाइन और निर्माण क्षमता में एक बड़ा मील का पत्थर है।

5. SC/ST कल्याण समितियों के अध्यक्षों का राष्ट्रीय सम्मेलन किस शहर में आयोजित होगा?

a) नई दिल्ली

b) भुवनेश्वर

c) मुंबई

d) जयपुर

5. b) भुवनेश्वर

29–30 अगस्त को भुवनेश्वर में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति कल्याण समितियों के अध्यक्षों का राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित होगा। इस दो दिवसीय सम्मेलन का उद्घाटन लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला करेंगे। सम्मेलन के दौरान एक प्रदर्शनी लगाई जाएगी और साथ ही एक स्मारिका (souvenir) भी जारी की जाएगी। यह आयोजन संसद और राज्य विधानसभाओं की समितियों के बीच अनुभव साझा करने और SC/ST समुदायों के कल्याण संबंधी कार्यों को और प्रभावी बनाने की दिशा में अहम कदम है।

