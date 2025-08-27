यह फिल्म इंस्पेक्टर मधुकर ज़ेंडे और मोस्ट वांटेड अपराधी कार्ल भोजराज की मुठभेड़ पर आधारित है। इसमें अपराध, पीछा और न्याय की रोमांचक कहानी दिखाई गई है, जो दर्शकों को सीट से बांधे रखेगी।

सॉफ्ट लीव्स (इंडिया प्रीमियर) – बेल्जियम की पारिवारिक ड्रामा फिल्म।

नेटफ्लिक्स ओरिजिनल इंस्पेक्टर ज़ेंडे (वर्ल्ड प्रीमियर) – एक सच्ची घटना पर आधारित फिल्म।

दो ओपनिंग फिल्में – इंडियन और इंटरनेशनल सिनेमा का संगम

भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय सिनेमा का संगम कहलाने वाला जागरण फिल्म फेस्टिवल (JFF) 2025 अपने दिल्ली चैप्टर में इस बार और भी खास होने जा रहा है जहां दो बेहतरीन फिल्मों के साथ इसकी शुरुआत होगी, जिसमें भारतीय दर्शकों को नेटफ्लिक्स ओरिजिनल इंस्पेक्टर ज़ेंडे का वर्ल्ड प्रीमियर और बेल्जियम की फिल्म सॉफ्ट लीव्स का इंडिया प्रीमियर देखने का मौका मिलेगा। आइए जानते हैं क्यों है यह साल का सबसे चर्चित फिल्म फेस्टिवल है.

कलाकारों और असली नायक से मुलाकात

फिल्म की स्क्रीनिंग से पहले दर्शकों को मनोज बाजपेयी, जिम सार्भ, निर्देशक चिन्मय डी. मंडलेकर, रुचिका कपूर और सबसे खास असल जिंदगी के इंस्पेक्टर ज़ेंडे से बातचीत करने का मौका मिलेगा।

बेल्जियम की फिल्म सॉफ्ट लीव्स

निर्देशक मिवाको वैन वेयेनबर्ग की यह 99 मिनट की डच ड्रामा फिल्म 11 वर्षीय युना की कहानी दिखाती है। पिता की बीमारी उसे अपनी जापानी मां और सौतेली बहन से दोबारा जोड़ देती है। यह फिल्म अपनी भावनात्मक गहराई से दर्शकों को छूने का वादा करती है।

क्यों खास है JFF 2025 दिल्ली चैप्टर?

JFF 2025 का दिल्ली चैप्टर न सिर्फ राष्ट्रीय बल्कि अंतरराष्ट्रीय सिनेमा की बेहतरीन झलक पेश करेगा। JFF केवल सिनेमा का जश्न ही नहीं मनाता, बल्कि उन दिग्गजों का सम्मान भी करता है जिन्होंने अपनी कला से प्रेरणा दी है। इसके साथ ही यह नई पीढ़ी की स्वतंत्र आवाज़ों को मंच प्रदान करता है, जो फिल्म निर्माण के वर्तमान और भविष्य को एक नई दिशा देने में अहम भूमिका निभा रही हैं।