Schools Holiday on 27th August
Focus
Quick Links

Happiest States in India 2025: भारत का सबसे खुशहाल राज्य कौन सा हैं? जानें नाम

By Bagesh Yadav
Aug 27, 2025, 20:02 IST

स्वास्थ्य, पर्यावरण, सुरक्षा और जीवनशैली के आधार पर 2025 में भारत के 10 सबसे खुशहाल राज्यों के बारे में जानें। देखिए कि भारत के सबसे खुशहाल राज्य कौन से हैं। हिमाचल प्रदेश अपने शांत माहौल, ताजी हवा और शांतिपूर्ण जीवनशैली के कारण इस सूची में सबसे ऊपर है।

खुशी का मतलब सिर्फ मुस्कुराना नहीं है, बल्कि यह मन की शांति, मजबूत समुदाय, स्वच्छ वातावरण और अच्छे जीवन स्तर से जुड़ी है। स्वास्थ्य, सुरक्षा, शिक्षा, पर्यावरण और सामाजिक कल्याण के आधार पर, 2025 में ये भारत के सबसे खुशहाल राज्य हैं।

भारत जैसे विविधता वाले देश में, खुशी का स्तर बर्फीले पहाड़ों से लेकर उष्णकटिबंधीय तटों तक अलग-अलग होता है। कुछ राज्य सामाजिक सद्भाव, बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं, शिक्षा और सांस्कृतिक समृद्धि के जरिए जीवन की बेहतर गुणवत्ता प्रदान करके सबसे आगे हैं। यह रैंकिंग बताती है कि किन राज्यों में लोग ज्यादा संतुष्ट और संतुलित जीवन जी रहे हैं।

 दुनिया में सबसे साफ पानी किस देश में है? यहां जानें नाम 

1. हिमाचल प्रदेश

उच्च पर्यावरणीय गुणवत्ता, समृद्ध प्राकृतिक संसाधन, कम अपराध दर

हिमाचल प्रदेश अपने शांत माहौल, ताजी हवा और शांतिपूर्ण जीवनशैली के कारण इस सूची में सबसे ऊपर है। यहां के लोग बड़े शहरों की भागदौड़ से दूर एक शांत जीवन का आनंद लेते हैं, जिससे उनके समग्र कल्याण और मानसिक शांति में बढोतरी होती है।

2. मिजोरम

मजबूत सामाजिक संबंध, कम अपराध दर, समृद्ध सांस्कृतिक परंपराएं

मिजोरम अपनी मजबूत सामुदायिक भावना के कारण खुशी के मामले में ऊंचे स्थान पर है। यहां के लोग मिलनसार हैं, अपराध कम है, और स्थानीय परंपराओं का गहरा सम्मान किया जाता है। यह सब मिलकर एक खुशनुमा और सुरक्षित माहौल बनाता है।

3. सिक्किम

पर्यावरणीय स्थिरता, सरकारी सहायता, स्वास्थ्य और शिक्षा से जुड़ी पहल

सिक्किम एक छोटा राज्य है, लेकिन इसने पर्यावरण के अनुकूल जीवन और शिक्षा के क्षेत्र में बड़ी उपलब्धियां हासिल की हैं। यह भारत के सबसे स्वच्छ और पर्यावरण के प्रति जागरूक राज्यों में से एक है। यहां की प्रगतिशील नीतियां और उच्च साक्षरता दर लोगों की खुशी को बढ़ाती है।

4. गोवा

जीवंत संस्कृति, आरामदायक जीवनशैली, अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं

गोवा अपने शांत माहौल, समुद्र किनारे के जीवन और बेहतरीन सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं के लिए जाना जाता है। यहां के निवासी काम और निजी जीवन के बीच एक स्वस्थ संतुलन और साल भर उत्सव जैसा माहौल का आनंद लेते हैं, जो जीवन को और भी सुखद बनाता है।

5. केरल

सर्वश्रेष्ठ स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा, स्थिरता पर ध्यान, उच्च साक्षरता

केरल अपनी उन्नत सार्वजनिक सेवाओं की वजह से खुशी के मामले में हमेशा ऊपर रहता है। भारत में सबसे ज्यादा साक्षरता दर, विश्व स्तरीय स्वास्थ्य सेवा और प्रकृति के अनुकूल सोच के कारण यहां के लोग एक स्वस्थ और जागरूक जीवन जीते हैं।

6. तमिलनाडु

सांस्कृतिक विरासत, स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच, रोजगार के अवसर

तमिलनाडु परंपरा और आधुनिकता का एक शानदार मिश्रण प्रस्तुत करता है। शानदार अस्पतालों, मजबूत उद्योगों और गहरी जड़ों वाली संस्कृति के साथ, यह अपने नागरिकों को आर्थिक स्थिरता और भावनात्मक संतुष्टि दोनों प्रदान करता है।

7. पंजाब

कृषि से जुड़ी समृद्धि, मजबूत सामुदायिक बंधन, बेहतर स्वास्थ्य सेवा

पंजाब की खुशी का आधार यहां के फलते-फूलते खेत और आपस में जुड़े परिवार हैं। अस्पतालों और सार्वजनिक सेवाओं में सुधार के साथ, जीवन की गुणवत्ता में बढोतरी हुई है, खासकर ग्रामीण इलाकों में।

8. उत्तराखंड

प्राकृतिक सुंदरता, इको-टूरिज्म, कम अपराध दर

उत्तराखंड एक शांत पहाड़ी राज्य है, जो प्रकृति प्रेमियों के लिए बहुत अच्छी जगह है। साफ हवा, सुंदर दृश्यों और इको-टूरिज्म पर ध्यान देने के कारण, यह एक शांत और सुरक्षित माहौल प्रदान करता है, जो भावनात्मक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए अच्छा है।

9. राजस्थान

सांस्कृतिक और ऐतिहासिक समृद्धि, बुनियादी ढांचे का विकास, सामाजिक सहायता

राजस्थान पुराने समय के आकर्षण को आधुनिक विकास के साथ मिलाता है। बढ़ते बुनियादी ढांचे, सांस्कृतिक गौरव और बेहतर सामाजिक योजनाओं के कारण, यहां के लोग एक स्थिर और समुदाय-केंद्रित जीवनशैली का आनंद लेते हैं।

10. महाराष्ट्र

आर्थिक समृद्धि, सांस्कृतिक विविधता, स्वास्थ्य सेवा और बुनियादी ढांचा

महाराष्ट्र भारत की आर्थिक राजधानी है, लेकिन यह सांस्कृतिक विविधता, बेहतरीन अस्पताल और अच्छी तरह से जुड़े हुए शहर भी प्रदान करता है। अपने बड़े आकार के बावजूद, राज्य के कई हिस्से उच्च जीवन स्तर और संतुष्टि प्रदान करते हैं।

यूपी के इस जिले को मिली नई रेल लाइन, जंक्शन और प्रमुख स्टेशनों की लिस्ट यहां देखें

भारत की सबसे तेज रफ़्तार से चलने वाली 5 ट्रेनें कौन-सी है? देखें नाम और रूट

Bagesh Yadav
Bagesh Yadav

Senior Executive

Bagesh Yadav is an experienced content professional with over 5 years of expertise covering education, national and international affairs, and general news. He has contributed to leading platforms like Ajayvision Education and Only IAS. Bagesh specializes in crafting impactful content, including current news articles, trending stories, sports updates, world affairs, and engaging infographics. Committed to quality and audience engagement, he consistently delivers content that informs, inspires, and drives results. He's currently working as a Senior Content Writer for the Current Affairs sections of Jagranjosh.com. He can be reached at bagesh.yadav@jagrannewmedia.com Languages: Hindi, English Area of Expertise: National, International, and general news beats, Sports writing, Current affairs Honors & Awards: NA Certification: Certified in Web Content Writing, Advanced Google Analytics, IFCN Fact Check, and Professional Writing, with specialized training in Fact Checking and Social Media Management.
... Read More

Latest Stories

आप जागरण जोश पर भारत, विश्व समाचार, खेल के साथ-साथ प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए समसामयिक सामान्य ज्ञान, सूची, जीके हिंदी और क्विज प्राप्त कर सकते है. आप यहां से कर्रेंट अफेयर्स ऐप डाउनलोड करें.

Trending

Popular Searches

Latest Education News