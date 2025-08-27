भारत में अनानास का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है?

Largest Producer Of Pineapple: पश्चिम बंगाल भारत में अनानास का सबसे बड़ा उत्पादक है। अपनी उपजाऊ मिट्टी, नम जलवायु और बड़े पैमाने पर की जाने वाली खेती के कारण, यह राज्य देश के कुल अनानास उत्पादन में 17% से ज्यादा का योगदान देता है। इस फल की खेती जलपाईगुड़ी, कूचबिहार और दार्जिलिंग जैसे जिलों में बड़े पैमाने पर की जाती है, जहां "क्वीन" किस्म खास तौर पर लोकप्रिय है। भारत में अनानास का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा राज्य है? अनानास उत्पादन में पश्चिम बंगाल सभी भारतीय राज्यों में सबसे आगे है। उत्तर बंगाल का गर्म और नम मौसम इस फल की खेती के लिए बहुत अनुकूल है। इसकी कटाई मुख्य रूप से मई से जुलाई के बीच होती है। इस क्षेत्र में अनानास की खेती छोटे और सीमांत किसानों के लिए आजीविका का एक बड़ा जरिया बन गई है। पश्चिम बंगाल कितना अनानास पैदा करता है? कृषि मंत्रालय (2023-24) के अनुसार, पश्चिम बंगाल सालाना 4,50,000 टन से ज्यादा अनानास का उत्पादन करता है। यहां उगाई जाने वाली "क्वीन" और "क्यू" किस्में अपने स्वाद, मिठास और घरेलू बाजार में भारी मांग के लिए जानी जाती हैं।

भारत के शीर्ष 5 अनानास उत्पादक राज्य रैंक राज्य सालाना उत्पादन (टन में) 1 पश्चिम बंगाल 4,50,000+ 2 असम 4,00,000+ 3 केरल 3,70,000+ 4 कर्नाटक 2,60,000+ 5 बिहार 1,50,000+ नोट: कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय 1. पश्चिम बंगाल बंगाल में अनानास की खेती हिमालय की तलहटी में बहुत अच्छी होती है। सिलीगुड़ी और जलपाईगुड़ी की "क्वीन" किस्म को उसकी खुशबू और स्वाद के लिए खास तौर पर पसंद किया जाता है। 2. असम असम में ज्यादा बारिश और अम्लीय मिट्टी अनानास की खेती के लिए बहुत अच्छी परिस्थितियां बनाती हैं, खासकर दरांग और नगांव जिलों में। असम के ज्यादातर अनानास की खपत देश के भीतर ही हो जाती है। 3. केरल केरल अपने बड़े अनानास बागानों के लिए जाना जाता है। ये बागान मुख्य रूप से वाजाकुलम (एर्नाकुलम जिला) जैसी जगहों पर हैं, जिसे अक्सर "भारत का अनानास शहर" भी कहा जाता है। यहां मुख्य रूप से "क्यू" किस्म उगाई जाती है।

4. कर्नाटक कर्नाटक में, अनानास की खेती कोडागु और उडुपी जैसे क्षेत्रों में की जाती है। इस फसल को अक्सर सुपारी और नारियल के साथ उगाया जाता है। यह इसे खेती का एक फायदेमंद विकल्प बनाता है। 5. बिहार बिहार में अनानास उगाने वाले क्षेत्र मुख्य रूप से कटिहार और पूर्णिया जैसे जिलों में हैं। हालांकि यहां उत्पादन कम होता है, लेकिन यहां के अनानास पूरे उत्तर भारत में भेजे जाते हैं। भारत में अनानास की खेती से जुड़े कुछ दिलचस्प तथ्य 1. भारत दुनिया के शीर्ष 5 उत्पादकों में शामिल है – भारत दुनिया के शीर्ष पांच अनानास उत्पादक देशों में शामिल है। हालांकि, यहां के ज्यादातर उत्पादन की खपत देश में ही हो जाती है। 2. "क्वीन" और "क्यू" सबसे प्रमुख किस्में हैं – ये दो किस्में भारतीय बाजार में सबसे ज्यादा लोकप्रिय हैं। "क्वीन" किस्म छोटी और खुशबूदार होती है, जबकि "क्यू" किस्म बड़ी, ज्यादा रसदार और प्रोसेसिंग के लिए बेहतर मानी जाती है।