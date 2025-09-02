Punjab Police Physical Test 2025 Postponed: PST और PMT का विवरण और तारीखें देखें

Punjab Police Physical Test 2025: पंजाब पुलिस ने पंजाब पुलिस कांस्टेबल Result 2025 की घोषणा कर दी है। जिन Candidates ने लिखित परीक्षा पास कर ली है, उनके लिए फिजिकल टेस्ट पहले सितंबर के दूसरे हफ्ते में होना था। हालांकि, पंजाब के कई जिलों और गांवों में बाढ़ की आपातकालीन स्थिति के कारण, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट (PET) और फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट (PMT) को स्थगित कर दिया गया है।

अब पंजाब पुलिस कांस्टेबल फिजिकल टेस्ट अक्टूबर में आयोजित किया जाएगा। Candidates को सलाह दी जाती है कि वे नवीनतम अपडेट और पूरी जानकारी के लिए इस लेख को पढ़ें।

पंजाब पुलिस कांस्टेबल फिजिकल टेस्ट 2025

पंजाब पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2025 की आधिकारिक घोषणा पंजाब पुलिस की वेबसाइट पर की जा चुकी है। इसके तहत, योग्य उम्मीदवार कांस्टेबल के 1746 पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं।