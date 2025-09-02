Punjab Police Physical Test 2025 Postponed: PST और PMT का विवरण और तारीखें देखें

Punjab Police Physical Test 2025: पंजाब पुलिस ने पंजाब पुलिस कांस्टेबल Result 2025 की घोषणा कर दी है। जिन Candidates ने लिखित परीक्षा पास कर ली है, उनके लिए फिजिकल टेस्ट पहले सितंबर के दूसरे हफ्ते में होना था। हालांकि, पंजाब के कई जिलों और गांवों में बाढ़ की आपातकालीन स्थिति के कारण, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट (PET) और फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट (PMT) को स्थगित कर दिया गया है।
अब पंजाब पुलिस कांस्टेबल फिजिकल टेस्ट अक्टूबर में आयोजित किया जाएगा। Candidates को सलाह दी जाती है कि वे नवीनतम अपडेट और पूरी जानकारी के लिए इस लेख को पढ़ें।
पंजाब पुलिस कांस्टेबल फिजिकल टेस्ट 2025
पंजाब पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2025 की आधिकारिक घोषणा पंजाब पुलिस की वेबसाइट पर की जा चुकी है। इसके तहत, योग्य उम्मीदवार कांस्टेबल के 1746 पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं।
|
विवरण
|
विवरण
|
भर्ती बोर्ड
|
पंजाब पुलिस
|
पोस्ट नाम
|
कांस्टेबल
|
कुल रिक्तियां
|
1746
|
चयन चरण
|
लिखित परीक्षा, पीएमटी, पीएसटी, दस्तावेज़ सत्यापन, चिकित्सा परीक्षा
|
वर्ग
|
शारीरिक परीक्षण (पीएमटी और पीएसटी)
|
आधिकारिक वेबसाइट
|
www.punjabpolice.gov.in
पंजाब पुलिस कांस्टेबल 2025 के लिए फिजिकल स्क्रीनिंग टेस्ट (PST)
PST में दौड़, लंबी कूद और ऊंची कूद जैसी गतिविधियों के जरिए उम्मीदवारों की शारीरिक ताकत और सहनशक्ति का आकलन किया जाता है। पुरुष और महिला उम्मीदवारों के लिए विस्तृत जरूरतें नीचे दी गई हैं:
|
वर्ग
|
पुरुष उम्मीदवारों के लिए शारीरिक जांच परीक्षा विवरण
|
महिला उम्मीदवारों के लिए शारीरिक जांच परीक्षा विवरण
|
अभ्यर्थी (35 वर्ष से कम आयु के भूतपूर्व सैनिकों सहित)
|
1600 मीटर दौड़ 6 मिनट 30 सेकंड में (1 मौका)
लंबी कूद: 3.80 मीटर (3 मौके)
ऊंची कूद: 1.10 मीटर (3 मौके)
|
800 मीटर दौड़ 4 मिनट 30 सेकंड में (1 मौका)
लंबी कूद: 3.00 मीटर (3 मौके)
ऊंची कूद: 0.95 मीटर (3 मौके)
|
भूतपूर्व सैनिक (35 वर्ष से अधिक)
|
12 मिनट में 1400 मीटर पैदल चलना और दौड़ना (1 मौका)
3 मिनट में 10 पूर्ण स्क्वैट्स (1 मौका)
|
6 मिनट में 800 मीटर दौड़ (1 मौका)
