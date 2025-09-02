SSC CGL Exam 2025: बड़ा फैसला! एसएससी सीजीएल एग्जाम Single Shift और 100 km के दायरे में होगी आयोजित

SSC CGL Exam 2025: स्टाफ सिलेक्शन कमीशन (SSC) की ओर से कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल (CGL) एग्जाम में बड़े बदलावों की घोषणा की गई है। एसएससी के चेयरमैन गोपालकृष्णन ने कहा कि 24 जुलाई से 1 अगस्त के बीच उम्मीदवारों को पहले ही कंप्यूटर की खराबी, खराब माउस, आधार सत्यापन और दूर दराज के परीक्षा केंद्र आदि का सामना करना पड़ा है। इन समस्याओं को खत्म करने के लिए और उम्मीदवारों के लिए सुविधाजनक बनाने के लिए एसएससी ने नए बदलाव किए हैं। इनमें एक ही पाली में परीक्षा आयोजित करना, परीक्षा केंद्रों को आवंटित करने में सुधार, आधार वेरिफिकेशन और निष्पक्ष अंक प्रणाली अनिवार्य की है। इसके जरिए उम्मीदवारों के लिए परीक्षाओं को सुविधाजनक और पारदर्शी बनाना है। एसएससी भर्ती के पैमाने पर प्रकाश डालते हुए, गोपालकृष्णन ने कहा कि हर साल लगभग दो करोड़ उम्मीदवार एसएससी एग्जाम में शामिल होते हैं, जिनमें से 60 लाख तक मेन्स एग्जाम में शामिल होते हैं। उन्होंने कहा, "औसतन, हर साल 15-16 मुख्य परीक्षाएं आयोजित की जाती हैं, जिनसे लगभग 1.5 लाख नियुक्तियां होती हैं।"

एसएससी एग्जाम 2025 के बड़े बदलाव - सिंगल शिफ्ट - एसएससी सीजीएल एग्जाम जहां कई पालियों में आयोजित की जा रही थी। उसे अब सिंगल शिफ्ट में आयोजित किए जाने का फैसला लिया गया है। एसएससी चेयरमैन ने कहा कि परीक्षा में निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए अंतिम या टीयर 2 एग्जाम एक ही पाली में आयोजित किया जाएगा। इससे उम्मीदवारों को अलग - अलग पालियों में अलग - अलग क्वेश्चन पेपर से होने वाली समस्याओं से भी मुक्ति मिलेगी। 100km में एग्जाम सेंटर - 500 किलोमीटर दूर एग्जाम सेंटर अलॉट होने को लेकर एसएससी ने अब, 80% उम्मीदवारों को उनकी पसंद के मुताबिक परीक्षा केंद्र बांटने को कहा है। वहीं परीक्षा केंद्र की अधिक दूरी को भी घटाकर 100 किलोमीटर दिया है। आधार वेरिफिकेशन - उम्मीदवारों को आधार से जुड़ी देरी का सामना करने पर, एसएससी चेयरमैन ने कहा “ "आवेदन से लेकर नियुक्ति तक, आधार प्रमाणीकरण अनिवार्य है।” यह प्रश्न पत्र की पूर्ण गोपनीयता सुनिश्चित करता है और एग्जाम को लीक करने से रोकता है।