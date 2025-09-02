Noida School Holiday 3 September (Wednesday): भारी बारिश ने लगाया ब्रेक, 3 सितंबर को बंद रहेंगे नोएडा-गाजियाबाद के सभी स्कूल

School Closed On 3 September: देशभर में लगातार हो रही भारी बारिश ने कई राज्यों को भारी नुकसान पहुंचाया है। कही बाढ़ से तबाही मची है, तो कभी भूस्खलन से। इसी बीच कुछ ऐसे भी राज्य है, जहां बारिश का असर छात्रों की पढ़ाई पर देखने को मिल रहा है। बीते समय से हो रही मूसलाधार बारिश के कारण ग्रेटर नोएडा के स्कूलों को कल यानी 3 सितंबर (गुरुवार) को बंद रखने के आदेश दिए गए है। यह फैसला बच्चों की सुरक्षा को देखते हुए लिया गया है। लगातार हो रही बारिश ने पूरे ग्रेटर नोएडा के जनजीवन को काफी प्रभावित किया है।
जिलाधिकारी मेधा रूपम ने बताया है कि जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी (BSA) राहुल पंवार ने बुधवार को जिले के सभी स्कूलों में नर्सरी से लेकर कक्षा 12 तक अवकाश की घोषणा की है।
यह आदेश जिले के चारों ब्लॉकों में लागू किया जाएगा और सभी बोर्डों के स्कूलों का इसे मानना अनिवार्य है। जिले के सभी सीबीएसई, परिषदीय, राजकीय, सहायता प्राप्त, आईसीएसई, और अन्य बोर्ड से संबद्ध स्कूलों 3 सितंबर को बंद रहेंगे।
शिक्षकों और स्टाफ के लिए निर्देश
हालांकि, यह अवकाश केवल छात्रों के लिए है। बीएसए राहुल पंवार ने कहा है कि स्कूल के शिक्षक और अन्य कर्मचारियों सामान्य तौर पर स्कूल जाएंगे ऐर अपने कार्यभार संभालेंगे। कर्मचारियों के लिए कोई छुट्टी घोषित नहीं की गई है।
स्कूल मैनेजमेंट को निर्देश दिए गए हैं कि वे इस आदेश का कड़ाई से पालन करें।
अभिभावकों के लिए प्रसाशन की सलाह
जिला प्रशासन ने अभिभावकों से अपील की है कि वे अपने बच्चों का खास ख्याल रखें और बिना किसी वजह के 3 सितंबर को घर से बाहर न जाने दें। बारिश के कारण सड़कों पर जलभराव और यातायात जाम जैसे परिस्तिथि हो सकती है, जिससे यात्रा करना जोखिम भरा साबित हो सकता है।
अभिभावकों को सलाह दी गई है कि वे मौसम की स्थिति पर नजर रखें और लेटेस्ट अपडेट के लिए अपने स्कूलों से जुड़े रहे।
