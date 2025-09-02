Noida School Holiday 3 September (Wednesday): भारी बारिश ने लगाया ब्रेक, 3 सितंबर को बंद रहेंगे नोएडा-गाजियाबाद के सभी स्कूल

School Closed On 3 September: देशभर में लगातार हो रही भारी बारिश ने कई राज्यों को भारी नुकसान पहुंचाया है। कही बाढ़ से तबाही मची है, तो कभी भूस्खलन से। इसी बीच कुछ ऐसे भी राज्य है, जहां बारिश का असर छात्रों की पढ़ाई पर देखने को मिल रहा है। बीते समय से हो रही मूसलाधार बारिश के कारण ग्रेटर नोएडा के स्कूलों को कल यानी 3 सितंबर (गुरुवार) को बंद रखने के आदेश दिए गए है। यह फैसला बच्चों की सुरक्षा को देखते हुए लिया गया है। लगातार हो रही बारिश ने पूरे ग्रेटर नोएडा के जनजीवन को काफी प्रभावित किया है।

जिलाधिकारी मेधा रूपम ने बताया है कि जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी (BSA) राहुल पंवार ने बुधवार को जिले के सभी स्कूलों में नर्सरी से लेकर कक्षा 12 तक अवकाश की घोषणा की है।

यह आदेश जिले के चारों ब्लॉकों में लागू किया जाएगा और सभी बोर्डों के स्कूलों का इसे मानना अनिवार्य है। जिले के सभी सीबीएसई, परिषदीय, राजकीय, सहायता प्राप्त, आईसीएसई, और अन्य बोर्ड से संबद्ध स्कूलों 3 सितंबर को बंद रहेंगे।