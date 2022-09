New Hockey India president: दिलीप टिर्की चुने गए 'हॉकी इंडिया' के नये अध्यक्ष, जानें दिलीप टिर्की के बारें में

Dilip Tirkey: पूर्व दिग्गज हॉकी खिलाड़ी और भारत के पूर्व हॉकी कप्तान दिलीप टिर्की को सर्वसम्मति से हॉकी इंडिया (HI) का अध्यक्ष चुना गया है.यह पहली बार है जब कोई पूर्व खिलाड़ी और ओलंपियन ने भारत के हॉकी राष्ट्रीय निकाय का नेतृत्व करने जा रहा है. इससे पहले गैर खिलाड़ी ही इस निकाय के अध्यक्ष रहे है.

ओलंपिक और एशियाई खेलों में भारतीय हाकी टीम का प्रतिनिधित्व करने वाले दिलीप टिर्की के अलावा अध्यक्ष पद के लिए हाकी उत्तर प्रदेश के राकेश कात्याल ने भी नामांकन किया था लेकिन बाद में उन्होंने अपना नामांकन वापस ले लिया और दिलीप टिर्की का समर्थन कर दिया.

Thanks @DrSYQuraishi & @FIH_Hockey for conducting smooth elections of @TheHockeyIndia. I will ensure that Indian hockey reaches to new heights.@CMO_Odisha @Media_SAI @IndiaSports pic.twitter.com/romj3xJQwR