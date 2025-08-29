SIDBI Admit Card 2025: 6 सितंबर की परीक्षा के लिए Grade A और B का प्रवेश पत्र, यहां sidbi.in से डाउनलोड करें

KCET 2025 Mock Seat Allotment Result Today
By Priyanka Pal
Aug 29, 2025, 19:40 IST

SIDBI असिस्टेंट मैनेजर प्रवेश पत्र 2025, 29 अगस्त 2025 को sidbi.in पर जारी कर दिया गया है। 6 सितंबर 2025 को होने वाली SIDBI Grade A और B परीक्षा में Candidates को प्रवेश पत्र के साथ एक वैध फोटो आईडी ले जाना होगा। इसमें परीक्षा केंद्र, समय और उम्मीदवार की जानकारी जैसे जरूरी विवरण होते हैं।

SIDBI Admit Card 2025
SIDBI Admit Card 2025

SIDBI Admit Card 2025: भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (SIDBI) ने 29 अगस्त 2025 को अपनी आधिकारिक वेबसाइट sidbi.in पर Grade 'A' और Grade 'B' के अधिकारियों (जनरल और स्पेशलिस्ट स्ट्रीम) के लिए SIDBI Admit Card 2025 जारी कर दिया है। SIDBI असिस्टेंट मैनेजर परीक्षा 6 सितंबर 2025 को आयोजित होने वाली है। प्रवेश पत्र एक आधिकारिक दस्तावेज है। इसे उम्मीदवारों को परीक्षा केंद्र पर एक वैध फोटो आईडी के साथ ले जाना होता है।

जिन Candidates ने ऑनलाइन आवेदन पत्र सफलतापूर्वक भर दिया है, वे अपने Registration नंबर और पासवर्ड से लॉग इन करके अपना SIDBI Grade A Admit Card 2025 डाउनलोड कर सकते हैं। प्रवेश पत्र में उम्मीदवार का नाम, Registration नंबर, शिफ्ट का समय, परीक्षा केंद्र का विवरण आदि जैसी जानकारी होती है।

SIDBI Admit Card 2025 जारी

SIDBI असिस्टेंट मैनेजर प्रवेश पत्र 2025 अब जारी हो गया है। Candidates अपना प्रवेश पत्र आधिकारिक वेबसाइट sidbi.in से डाउनलोड कर सकते हैं। SIDBI Grade A और B की परीक्षा 6 सितंबर 2025 को होनी है। Candidates अपने Registration नंबर और पासवर्ड का उपयोग करके 6 सितंबर 2025 तक अपना SIDBI Grade A और B Admit Card 2025 डाउनलोड कर सकते हैं।

SIDBI असिस्टेंट मैनेजर प्रवेश पत्र 2025: एक्टिव लिंक 

SIDBI Admit Card 2025 का लिंक 29 अगस्त 2025 से sidbi.in पर सक्रिय कर दिया गया है। प्रवेश पत्र डाउनलोड करने से पहले, Candidates को सभी विवरणों की जांच कर लेनी चाहिए। इन विवरणों में उम्मीदवार का नाम, फोटो, परीक्षा की तारीख, समय और परीक्षा केंद्र का सही पता शामिल है। SIDBI असिस्टेंट मैनेजर प्रवेश पत्र 2025 डाउनलोड करने के लिए नीचे दिए गए डायरेक्ट लिंक पर क्लिक करें।

सिडबी सहायक प्रबंधक एडमिट कार्ड 2025

पीडीएफ डाउनलोड करें

SIDBI Admit Card 2025: महत्वपूर्ण विवरण 

SIDBI जनरलिस्ट और स्पेशलिस्ट का प्रवेश पत्र sidbi.in पर जारी कर दिया गया है। Candidates अपना प्रवेश पत्र 6 सितंबर 2025 तक Registration नंबर और पासवर्ड का उपयोग करके डाउनलोड कर सकते हैं। SIDBI असिस्टेंट मैनेजर प्रवेश पत्र 2025 के लिए नीचे दी गई टेबल देखें।

संचालन निकाय

भारतीय लघु उद्योग विकास (सिडबी)

डाक

ग्रेड 'ए' और ग्रेड 'बी' के अधिकारी - सामान्य और विशेषज्ञ वर्ग

रिक्तियां

76

एडमिट कार्ड जारी होने की तिथि

29 अगस्त, 2025

परीक्षा तिथि

6 सितंबर, 2025

चयन प्रक्रिया

प्रारंभिक, मुख्य और साक्षात्कार

आधिकारिक वेबसाइट

sidbi.in

SIDBI Admit Card 2025 कैसे डाउनलोड करें?

Candidates ऊपर दिए गए डायरेक्ट लिंक पर क्लिक करके SIDBI असिस्टेंट मैनेजर प्रवेश पत्र 2025 डाउनलोड कर सकते हैं। वे आधिकारिक वेबसाइट से इसे डाउनलोड करने के लिए नीचे दिए गए आसान स्टेप्स का पालन भी कर सकते हैं।

  • आधिकारिक वेबसाइट sidbi.in पर जाएं

  • होमपेज पर, “SIDBI ग्रेड 'ए' और ग्रेड 'बी' में अधिकारियों की भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित करता है - सामान्य और विशेषज्ञ स्ट्रीम - 2025” लिंक पर क्लिक करें।

  • अब SIDBI ग्रेड असिस्टेंट मैनेजर एडमिट कार्ड 2025 लिंक पर क्लिक करें

  • अपना विवरण दर्ज करें, जैसे पंजीकरण संख्या और पासवर्ड

  • सिडबी ग्रेड ए एडमिट कार्ड 2025 स्क्रीन पर प्रदर्शित होगा।

  • इस पर उल्लिखित विवरण सत्यापित करें

  • भविष्य के संदर्भ के लिए एडमिट कार्ड डाउनलोड करें और प्रिंट करें

Priyanka Pal
Priyanka Pal

Content Writer

Priyanka Pal is a passionate writer with 2.5 years of experience in creative storytelling and research writing. She is a graduate with a BJMC from Ramlal Anand College, Delhi University. With a strong background in social media handling and education beat coverage, she brings both creativity and insight to her work. Her interests also include general knowledge and current affairs, allowing her to engage a wide range of audiences with compelling and informative content.

... Read More

