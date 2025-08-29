SIDBI Admit Card 2025: 6 सितंबर की परीक्षा के लिए Grade A और B का प्रवेश पत्र, यहां sidbi.in से डाउनलोड करें

SIDBI Admit Card 2025: भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (SIDBI) ने 29 अगस्त 2025 को अपनी आधिकारिक वेबसाइट sidbi.in पर Grade 'A' और Grade 'B' के अधिकारियों (जनरल और स्पेशलिस्ट स्ट्रीम) के लिए SIDBI Admit Card 2025 जारी कर दिया है। SIDBI असिस्टेंट मैनेजर परीक्षा 6 सितंबर 2025 को आयोजित होने वाली है। प्रवेश पत्र एक आधिकारिक दस्तावेज है। इसे उम्मीदवारों को परीक्षा केंद्र पर एक वैध फोटो आईडी के साथ ले जाना होता है।

जिन Candidates ने ऑनलाइन आवेदन पत्र सफलतापूर्वक भर दिया है, वे अपने Registration नंबर और पासवर्ड से लॉग इन करके अपना SIDBI Grade A Admit Card 2025 डाउनलोड कर सकते हैं। प्रवेश पत्र में उम्मीदवार का नाम, Registration नंबर, शिफ्ट का समय, परीक्षा केंद्र का विवरण आदि जैसी जानकारी होती है।

SIDBI Admit Card 2025 जारी

SIDBI असिस्टेंट मैनेजर प्रवेश पत्र 2025 अब जारी हो गया है। Candidates अपना प्रवेश पत्र आधिकारिक वेबसाइट sidbi.in से डाउनलोड कर सकते हैं। SIDBI Grade A और B की परीक्षा 6 सितंबर 2025 को होनी है। Candidates अपने Registration नंबर और पासवर्ड का उपयोग करके 6 सितंबर 2025 तक अपना SIDBI Grade A और B Admit Card 2025 डाउनलोड कर सकते हैं।