LIVE - Jail Prahari Result 2025 Rajasthan: राजस्थान जेल प्रहरी रिजल्ट डायरेक्ट लिंक, rssb.rajasthan.gov.in पर करें चेक

Aug 30, 2025, 00:12 IST

Rajasthan Jail Prahari Result 2025: उम्मीदवार जो 12 अप्रैल 2025 को आयोजित परीक्षा के लिए उपस्थित हुए थे, वे अब अपना रिजल्ट  RSSB की आधिकारिक वेबसाइट rssb.rajasthan.gov.in पर जाकर देख सकते हैं। राजस्थान जेल प्रहरी रिजल्ट 2025 और कट ऑफ पीडीएफ देखने और डाउनलोड करने के लिए डायरेक्ट लिंक इस लेख में नीचे दिया गया है।

Rajasthan Jail Prahari Result 2025
Rajasthan Jail Prahari Result 2025

HIGHLIGHTS

  • राजस्थान जेल प्रहरी रिजल्ट डाउनलोड करने के आसान स्टेप्स यहां देखें।
  • इस भर्ती अभियान के तहत कुल 968 पदों पर नियुक्ति की जाएगी।
  • उम्मीदवार अपना रिजल्ट और कट-ऑफ PDF rssb.rajasthan.gov.in से डाउनलोड कर सकते हैं।

Rajasthan Jail Prahari Result 2025: राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड (RSSB) द्वारा आयोजित राजस्थान जेल प्रहरी (जेल वार्डर) भर्ती परीक्षा 2025 का इंतजार कर रहे उम्मीदवारों के लिए बड़ी खबर है। बोर्ड आज, 29 अगस्त 2025 को किसी भी समय रिजल्ट घोषित कर सकता है। रिजल्ट जारी होने के बाद उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट rssb.rajasthan.gov.in पर जाकर अपना परिणाम देख और डाउनलोड कर पाएंगे। RSSB जेल प्रहरी भर्ती परीक्षा 2025 का आयोजन 12 अप्रैल 2025 को राजस्थान के विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर हुआ था। इस भर्ती अभियान के जरिए कुल 968 पदों को भरा जाएगा। रिजल्ट के साथ ही बोर्ड कट-ऑफ लिस्ट और सिलेक्टेड कैंडिडेट्स की PDF भी जारी करेगा। उम्मीदवार जेल प्रहरी रिजल्ट 2025, कट ऑफ और मेरिट लिस्ट पीडीएफ के बारे में सभी लेटेस्ट अपडेट यहां से प्राप्त करें।

Jail Prahari Result 2025 PDF Link

राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड (RSSB) जेल प्रहरी रिजल्ट 2025 का पीडीएफ लिंक जारी करेगा। उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट rssb.rajasthan.gov.in पर जाकर रिजल्ट डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें चयनित अभ्यर्थियों के रोल नंबर शामिल होंगे। जेल प्रहरी रिजल्ट पीडीएफ देखने और डाउनलोड करने के लिए नीचे दिए डायरेक्ट लिंक पर क्लिक करें।

Rajasthan Jail Prahari Result 2025 PDF Link

यहां क्लिक करें

RSSB Jail Prahari Result 2025: राजस्थान जेल प्रहरी रिजल्ट कैसे चेक करें?

  • सबसे पहले राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड (RSSB) की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं या ऊपर दिए गए डायरेक्ट लिंक पर क्लिक करें।

  • वहाँ पर उपलब्ध “RSSB जेल वार्डर रिजल्ट 2025” or 'Jail Prahari Result 2025' लिंक पर क्लिक करें।

  • अब रिजल्ट की PDF फाइल स्क्रीन पर खुल जाएगी

  • अपनी पात्रता जांचने के लिए उसमें अपना रोल नंबर खोजें

  • रिजल्ट PDF को डाउनलोड करें और भविष्य में उपयोग के लिए इसका प्रिंटआउट निकाल लें
LIVE UPDATES
  • Aug 29, 2025, 22:41 IST

    जेल प्रहरी परिणाम 2025: कहां और कैसे देखें कट ऑफ पीडीएफ

    राजस्थान जेल प्रहरी भर्ती परीक्षा 2025 का रिजल्ट और कट ऑफ पीडीएफ राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड (RSSB) की आधिकारिक वेबसाइट rssb.rajasthan.gov.in पर जारी होगा। उम्मीदवार रिजल्ट लिंक पर क्लिक करके पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें चयनित उम्मीदवारों के रोल नंबर और श्रेणीवार कट ऑफ अंक दिए जाएंगे।

  • Aug 29, 2025, 22:39 IST

    Www RSMSSB राजस्थान gov in Result: जेल प्रहरी भर्ती परीक्षा का रिजल्ट कैसे चेक करें?

    • सबसे पहले राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड (RSSB) की आधिकारिक वेबसाइट rssb.rajasthan.gov.in पर जाएं।

    • होमपेज पर दिए गए “Result” सेक्शन पर क्लिक करें।

    • वहां “Jail Prahari Result 2025” लिंक खोजें और उस पर क्लिक करें।

    • लिंक खुलते ही रिजल्ट PDF फाइल के रूप में डाउनलोड हो जाएगा।

    • PDF खोलें और उसमें अपना रोल नंबर ढूंढें (Ctrl+F का उपयोग कर सकते हैं)।

    • अगर आपका रोल नंबर सूची में है तो आप चयनित हैं।

  • Aug 29, 2025, 22:35 IST

    RSSB Website Not Working

    राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड (RSSB) की वेबसाइट रिजल्ट आने पर ज्यादा ट्रैफिक होने से काम नहीं कर रही है। उम्मीदवारों को घबराने की जरूरत नहीं है। कुछ समय बाद फिर से कोशिश करें या आधिकारिक नोटिफिकेशन लिंक से रिजल्ट देख लें।

  • Aug 29, 2025, 22:08 IST

    RSSB Official Website 2025: आधिकारिक वेबसाइट पर Service Unavailable

  • Aug 29, 2025, 21:49 IST

    Jail Prahari Result पर लेटेस्ट अपडेट क्या है?

  • Aug 29, 2025, 20:01 IST

    rssb.rajasthan.gov.in Result: जेल प्रहरी रिजल्ट पीडीएफ पर उल्लिखित विवरण

    rssb.rajasthan.gov.in पर जारी होने वाले जेल प्रहरी रिजल्ट पीडीएफ में अभ्यर्थियों की व्यक्तिगत जानकारी नहीं दी जाती, बल्कि केवल चयन से जुड़ी ज़रूरी जानकारी शामिल होती है। आमतौर पर इस प्रकार के रिजल्ट पीडीएफ में रोल नंबर या रजिस्ट्रेशन नंबर सहित कैटेगरी वाइज कट ऑफ दर्ज होते हैं।

  • Aug 29, 2025, 19:25 IST

    RSSB Jail Prahari Result PDF Direct Link

    राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड (RSSB) द्वारा आयोजित जेल प्रहरी भर्ती परीक्षा 2025 का परिणाम बहुत जल्द आधिकारिक वेबसाइट पर जारी किया जाएगा। अभ्यर्थियों को रिजल्ट देखने के लिए किसी लॉगिन विवरण की आवश्यकता नहीं होगी, बल्कि बोर्ड रिजल्ट को पीडीएफ प्रारूप में प्रकाशित करेगा। इस पीडीएफ में केवल सफल उम्मीदवारों के रोल नंबर शामिल होंगे। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे अपना रोल नंबर तैयार रखें और रिजल्ट लिंक एक्टिव होने पर आधिकारिक वेबसाइट rssb.rajasthan.gov.in पर जाकर “Jail Prahari Result 2025” लिंक पर क्लिक करें। लिंक खुलते ही पीडीएफ डाउनलोड करें और उसमें अपने रोल नंबर को खोजकर चयन की स्थिति जानें।

  • Aug 29, 2025, 18:58 IST

    राजस्थान जेल प्रहरी रिजल्ट 2025 कैसे चेक करें?

    राजस्थान जेल प्रहरी रिजल्ट 2025 चेक करने के लिए ये स्टेप्स फॉलो करें:

    1. सबसे पहले राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड (RSSB) की आधिकारिक वेबसाइट rssb.rajasthan.gov.in पर जाएं।

    2. होमपेज पर “Jail Prahari Result 2025” लिंक पर क्लिक करें।

    3. रिजल्ट एक PDF फाइल के रूप में खुलेगा।

    4. PDF में अपना रोल नंबर ढूंढें (Ctrl+F से आसानी होगी)।

    5. PDF को डाउनलोड करें और सुरक्षित रखें।

  • Aug 29, 2025, 18:25 IST

    जेल प्रहरी भर्ती रिजल्ट: रिजल्ट चेक करने के लिए किन डिटेल्स की होगी जरूरत?

    जेल प्रहरी भर्ती रिजल्ट चेक करने के लिए उम्मीदवारों को किसी प्रकार के लॉगिन विवरण की आवश्यकता नहीं होगी। रिजल्ट विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर पीडीएफ प्रारूप में जारी किया जाएगा। इस पीडीएफ में केवल सफल अभ्यर्थियों के रोल नंबर शामिल होंगे। उम्मीदवारों को रिजल्ट देखने के लिए अपना रोल नंबर पहले से तैयार रखना होगा ताकि सूची में आसानी से खोजा जा सके। रिजल्ट डाउनलोड करने के बाद उम्मीदवार अपने रोल नंबर को पीडीएफ में "सर्च" विकल्प से खोज सकते हैं। इस प्रकार सभी अभ्यर्थी बिना लॉगिन आईडी और पासवर्ड के सीधे रिजल्ट देख सकेंगे।

  • Aug 29, 2025, 18:20 IST

    RSSB Jail Prahari Exam Result 2025 कितने समय आएगा?

    राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड (RSSB) द्वारा आयोजित जेल प्रहरी भर्ती परीक्षा 2025 का परिणाम आज, 29 अगस्त 2025 को किसी भी समय जारी किया जा सकता है। रिजल्ट घोषित होने के बाद उम्मीदवार इसे आधिकारिक वेबसाइट rssb.rajasthan.gov.in से आसानी से चेक और डाउनलोड कर सकेंगे।

  • Aug 29, 2025, 18:19 IST

    Rajasthan Jail Prahari Result 2025 कब जारी होगा?

    राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड (RSSB) आज 29 अगस्त को जेल प्रहरी भर्ती परीक्षा 2025 का रिजल्ट जारी करने वाला है। जैसे ही रिजल्ट जारी होगा, उम्मीदवार इसे RSSB की आधिकारिक वेबसाइट rssb.rajasthan.gov.in से डाउनलोड कर पाएंगे। रिजल्ट के साथ ही कट-ऑफ लिस्ट और चयनित उम्मीदवारों की PDF भी उपलब्ध कराई जाएगी।

  • Aug 29, 2025, 18:17 IST

    rssb.rajasthan.gov.in jail prahari result: जेल प्रहरी रिजल्ट का अवलोकन

    संगठन का नाम राजस्थान कर्मचारी चयन आयोग (RSMSSB)
    पद का नाम जेल प्रहरी (Jail Warder)
    रिक्तियों की संख्या 803 + 165 = 968
    परीक्षा तिथि 12 अप्रैल 2025
    रिजल्ट तिथि 29 अगस्त 2025 
    आधिकारिक वेबसाइट rsmssb.rajasthan.gov.in
  • Aug 29, 2025, 18:13 IST

    RSSB जेल प्रहरी रिजल्ट 2025 Download Link कहां?

    राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड (RSSB) द्वारा आयोजित जेल प्रहरी भर्ती परीक्षा 2025 का रिजल्ट का सीधा लिंक केवल RSSB की आधिकारिक वेबसाइट rssb.rajasthan.gov.in पर ही सक्रिय किया जाएगा।

  • Aug 29, 2025, 18:12 IST

    Rajasthan Jail Prahari Result 2025: जेल प्रहरी भर्ती परीक्षा कब हुई?

    राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड (RSSB) ने जेल प्रहरी भर्ती परीक्षा 2025 का आयोजन 12 अप्रैल 2025 को राज्य के विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर किया था। इस भर्ती के जरिए कुल 968 पदों पर नियुक्ति होगी। शुरुआत में केवल 803 पद थे, लेकिन बाद में 165 पद बढ़ाकर कुल संख्या 968 कर दी गई।

    इस भर्ती के लिए करीब 8.20 लाख (820942) उम्मीदवारों ने आवेदन किया था। परीक्षा राज्य के 38 जिलों में हुई, जिसमें से लगभग 6.10 लाख (610168) अभ्यर्थी शामिल हुए। परीक्षा में उपस्थिति का प्रतिशत लगभग 74.33% रहा।

    बोर्ड अध्यक्ष आलोक राज ने बताया कि इस भर्ती में नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया अपनाई जा रही है, ताकि सभी अभ्यर्थियों का मूल्यांकन निष्पक्ष तरीके से हो सके।

  • Aug 29, 2025, 18:10 IST

    RSMSSB Jail Prahari Result: जेल प्रहरी रिजल्ट कैसे करें चेक

    राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड (RSSB) जेल प्रहरी (Jail Prahari) भर्ती परीक्षा 2025 का रिजल्ट आसानी से चेक करने के स्टेप्स:

    • सबसे पहले rssb.rajasthan.gov.in पर जाएं।
    • होमपेज पर “Jail Prahari Result 2025 PDF” लिंक पर क्लिक करें।
    • रिजल्ट स्क्रीन पर दिखाई देगा।
    • PDF डाउनलोड करें और भविष्य के लिए प्रिंटआउट निकाल लें।
  • Aug 29, 2025, 18:08 IST

    Rajasthan Jail Prahari Result 2025: आधिकारिक ट्वीट

