LIVE - Jail Prahari Result 2025 Rajasthan: राजस्थान जेल प्रहरी रिजल्ट डायरेक्ट लिंक, rssb.rajasthan.gov.in पर करें चेक

Rajasthan Jail Prahari Result 2025: राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड (RSSB) द्वारा आयोजित राजस्थान जेल प्रहरी (जेल वार्डर) भर्ती परीक्षा 2025 का इंतजार कर रहे उम्मीदवारों के लिए बड़ी खबर है। बोर्ड आज, 29 अगस्त 2025 को किसी भी समय रिजल्ट घोषित कर सकता है। रिजल्ट जारी होने के बाद उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट rssb.rajasthan.gov.in पर जाकर अपना परिणाम देख और डाउनलोड कर पाएंगे। RSSB जेल प्रहरी भर्ती परीक्षा 2025 का आयोजन 12 अप्रैल 2025 को राजस्थान के विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर हुआ था। इस भर्ती अभियान के जरिए कुल 968 पदों को भरा जाएगा। रिजल्ट के साथ ही बोर्ड कट-ऑफ लिस्ट और सिलेक्टेड कैंडिडेट्स की PDF भी जारी करेगा। उम्मीदवार जेल प्रहरी रिजल्ट 2025, कट ऑफ और मेरिट लिस्ट पीडीएफ के बारे में सभी लेटेस्ट अपडेट यहां से प्राप्त करें।
Jail Prahari Result 2025 PDF Link
राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड (RSSB) जेल प्रहरी रिजल्ट 2025 का पीडीएफ लिंक जारी करेगा। उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट rssb.rajasthan.gov.in पर जाकर रिजल्ट डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें चयनित अभ्यर्थियों के रोल नंबर शामिल होंगे। जेल प्रहरी रिजल्ट पीडीएफ देखने और डाउनलोड करने के लिए नीचे दिए डायरेक्ट लिंक पर क्लिक करें।
Rajasthan Jail Prahari Result 2025 PDF Link
यहां क्लिक करें
RSSB Jail Prahari Result 2025: राजस्थान जेल प्रहरी रिजल्ट कैसे चेक करें?
सबसे पहले राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड (RSSB) की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं या ऊपर दिए गए डायरेक्ट लिंक पर क्लिक करें।
वहाँ पर उपलब्ध “RSSB जेल वार्डर रिजल्ट 2025” or 'Jail Prahari Result 2025' लिंक पर क्लिक करें।
अब रिजल्ट की PDF फाइल स्क्रीन पर खुल जाएगी।
अपनी पात्रता जांचने के लिए उसमें अपना रोल नंबर खोजें।
- रिजल्ट PDF को डाउनलोड करें और भविष्य में उपयोग के लिए इसका प्रिंटआउट निकाल लें
