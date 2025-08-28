NCVT MIS ITI Result 2025 OUT: एनसीवीटी एमआईएस आईटीआई रिजल्ट skillindiadigital.gov.in पर जारी, ये रहा Marksheet Link

Breaking News

NCVT MIS ITI Result 2025 OUT: एनसीवीटी एमआईएस आईटीआई रिजल्ट 2025 आज, 28 अगस्त 2025 को आधिकारिक रूप से घोषित कर दिया गया है। देश भर के छात्र जो आईटीआई (औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान) परीक्षाओं के लिए उपस्थित हुए थे, वे अब अपने PRN (Permanent Registration Number) और Date of Birth (DoB) का उपयोग करके skillindiadigital.gov.in पर Skill India Digital Hub (SIDH) पोर्टल के माध्यम से अपने मार्कशीट ऑनलाइन देख और डाउनलोड कर सकते हैं। NCVT MIS ITI Result 2025 Marksheet PDF Download Link- Active एनसीवीटी एमआईएस आईटीआई रिजल्ट 2025 का लिंक आधिकारिक पोर्टल पर जारी कर दिया गया है। अब सभी छात्र अपनी मार्कशीट पीडीएफ को सीधे https://dgt.skillindiadigital.gov.in/result से डाउनलोड कर सकते हैं। जुलाई–अगस्त 2025 में आयोजित प्रथम और द्वितीय वर्ष आईटीआई परीक्षाओं में शामिल अभ्यर्थियों के लिए रिजल्ट लिंक एक्टिव कर दिया है। उम्मीदवार केवल अपनी पंजीकरण संख्या (PRN) और जन्म तिथि दर्ज कर तुरंत परिणाम देख सकते हैं।

NCVT MIS ITI Result 2025 Link यहां क्लिक करें skillindiadigital.gov.in ITI Result 2025: एनसीवीटी एमआईएस आईटीआई रिजल्ट हाइलाइट्स आज 28 अगस्त 2025, गुरुवार को आधिकारिक स्किल इंडिया डिजिटल हब (SIDH) पोर्टल पर NCVT MIS ITI का परिणाम जारी किया गया है। छात्र अपना परिणाम देखने के लिए लॉगिन करें और अपना स्थायी पंजीकरण नंबर (PRN) और जन्मतिथि डालें। रिजल्ट और मार्कशीट से जुड़ी अन्य महत्वपूर्ण जानकारी आप नीचे दी गई तालिका में देख सकते हैं। विवरण / Details जानकारी / Information परीक्षा आयोजित करने वाला / Exam Conducting Body राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद (NCVT) / National Council for Vocational Training मंत्रालय / Ministry कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय (MSDE) / Ministry of Skill Development and Entrepreneurship (MSDE) परीक्षा का नाम / Exam Name ऑल इंडिया ट्रेड टेस्ट (AITT) / All India Trade Test कोर्स / Courses आईटीआई (Industrial Training Institute) सत्र / Session जुलाई – अगस्त 2025 रिजल्ट की तारीख 28 अगस्त 2025 वर्ष 1st Year, 2nd Year, 3rd Year आधिकारिक वेबसाइट skillindiadigital.gov.in रिजल्ट लॉगिन विवरण स्थायी पंजीकरण संख्या (PRN), जन्मतिथि / Permanent Registration Number (PRN), Date of Birth रिजल्ट वेबसाइट skillindiadigital.gov.in

NCVT MIS ITI Result 2025 कैसे चेक करें? छात्र आधिकारिक MIS पोर्टल से अपना NCVT ITI मार्कशीट देखने और डाउनलोड करने के लिए नीचे दिए गए आसान चरणों का पालन कर सकते हैं: चरण 1. सबसे पहले आधिकारिक स्किल इंडिया डिजिटल हब (SIDH) वेबसाइट पर जाएं। चरण 2. होमपेज पर उपलब्ध “Click here to check “NCVT MIS ITI Result 2025” or “AITT Result” लिंक पर क्लिक करें। चरण 3. अब एक नया लॉगिन पेज खुलेगा, अपनी स्थायी पंजीकरण संख्या (PRN) और जन्म तिथि दर्ज करें। चरण 4. फिर “सबमिट” या “view result” पर क्लिक करें। चरण 5. NCVT ITI रिजल्ट 2025 स्क्रीन पर दिखाई देगा। चरण 6. रिजल्ट चेक करें और अपनी मार्कशीट की सॉफ्ट कॉपी डाउनलोड करें। NCVT Result Marksheet पर उल्लिखित विवरण करें चेक एनसीवीटी आईटीआई परिणाम / मार्कशीट पर आमतौर पर नीचे दिए विवरण शामिल होते हैं, जिन्हें उम्मीदवार चेक कर सकते हैं: छात्र का नाम – पिता/अभिभावक का नाम – रोल नंबर / PRN (Permanent Registration Number) – कोर्स / ट्रेड का नाम – सत्र / वर्ष – थ्योरी (सिद्धांत) अंक – प्रैक्टिकल अंक – कुल अंक / Aggregate Marks – पास / फेल की स्थिति (Pass/Fail Status) – सर्टिफिकेट / मार्कशीट नंबर – संकाय / बोर्ड विवरण – दिनांक और आधिकारिक हस्ताक्षर –