Rajasthan Jail Prahari Result 2025: जेल प्रहरी रिजल्ट rssb.rajasthan.gov.in पर जल्द, जानें डाउनलोड करने के स्टेप्स

Rajasthan Jail Prahari Result 2025: राजस्थान जेल प्रहरी भर्ती परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवारों के लिए बड़ी अपडेट सामने आई है। विज्ञापन संख्या 17/2024 के अंतर्गत आयोजित जेल प्रहरी परीक्षा का परिणाम जल्द ही जारी किया जाएगा। उम्मीदवार जो इस परीक्षा के लिए उपस्थित हुए हैं, वे राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड (RSSB) की आधिकारिक वेबसाइट rssb.rajasthan.gov.in पर जाकर अपना परिणाम देख पाएंगे। इस भर्ती परीक्षा के माध्यम से कुल 968 पदों पर जेल प्रहरी की नियुक्ति की जाएगी।

Jail Prahari Result 2025 Kab Aayega?

बोर्ड अध्यक्ष आलोक राज ने X पर ट्वीट करके बताया कि राजस्थान जेल प्रहरी रिजल्ट 2025 कट-ऑफ अंकों के साथ 29 अगस्त 2025 (प्लस माइनस 7 दिन) में जारी हो सकता है। जैसे ही रिजल्ट PDF का लिंक एक्टिव होगा, उम्मीदवार इसे राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड (RSSB) की आधिकारिक वेबसाइट rssb.rajasthan.gov.in से डाउनलोड कर सकेंगे।