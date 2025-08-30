Rajasthan Jail Prahari Cut Off 2025: UR, OBC, SC, ST, PwD, EWS कैटेगरी के लिए देखें अपेक्षित कट ऑफ, Qualifying Marks

KCET 2025 Mock Seat Allotment Result Today
By Vijay Pratap Singh
Aug 30, 2025, 10:27 IST

Rajasthan Jail Prahari Cut Off 2025: राजस्थान जेल प्रहरी 2025 परीक्षा 12 अप्रैल को दो शिफ्टों में हुई थी। जो उम्मीदवार न्यूनतम योग्यता अंक से ज्यादा अंक लाएंगे, वे आगे की भर्ती प्रक्रिया में शामिल हो सकेंगे। यहां आप UR, OBC, SC, ST, PwD और EWS श्रेणियों के लिए अनुमानित कट-ऑफ और क्वालिफाइंग मार्क्स देख सकते हैं।

यहाँ राजस्थान जेल प्रहरी (Jail Prahari) भर्ती परीक्षा 2025 के लिए विभिन्न श्रेणियों के संभावित कट-ऑफ और क्वालिफाइंग मार्क्स (Qualifying Marks) देखें।
यहाँ राजस्थान जेल प्रहरी (Jail Prahari) भर्ती परीक्षा 2025 के लिए विभिन्न श्रेणियों के संभावित कट-ऑफ और क्वालिफाइंग मार्क्स (Qualifying Marks) देखें।

Rajasthan Jail Prahari Cut Off 2025: राजस्थान जेल प्रहरी (जेल वार्डर) परीक्षा 2025 का आयोजन आज, 12 अप्रैल को राज्य के कई केंद्रों पर दो शिफ्टों में शांतिपूर्वक हुआ। इस परीक्षा का उद्देश्य राजस्थान जेल विभाग में 803 पदों पर भर्ती करना है। बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों ने इसमें भाग लिया। परीक्षा की दोनों पालियों में कड़ी सुरक्षा और नियमों का पालन किया गया। प्रश्न पत्र में राजस्थान सामान्य ज्ञान, रीजनिंग और करंट अफेयर्स से जुड़े बहुविकल्पीय प्रश्न शामिल थे।

यहां देखें: 

परीक्षा खत्म होने के बाद अब उम्मीदवार आधिकारिक उत्तर कुंजी और परिणाम का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। साथ ही वे अपने प्रदर्शन के आधार पर अलग-अलग श्रेणियों (UR, OBC, SC, ST, EWS, PwD) की संभावित कट-ऑफ और क्वालिफाइंग अंक जानने को उत्सुक हैं। परीक्षा बोर्ड जल्द ही उत्तर कुंजी जारी करेगा, जिसके बाद उम्मीदवार अपने उत्तरों की तुलना करके अपना अनुमानित स्कोर देख सकेंगे।

Rajasthan Jail Guard Expected Cut Off 2025: राजस्थान जेल प्रहरी अपेक्षित कट ऑफ 

राजस्थान जेल प्रहरी भर्ती परीक्षा 2025 में अगले चरण के लिए चयनित होने के लिए उम्मीदवारों को न्यूनतम निर्धारित अंक हासिल करने होंगे, जिसे कट-ऑफ मार्क्स कहा जाता है। यह कट-ऑफ परीक्षा के कठिनाई स्तर, उपलब्ध रिक्तियों की संख्या, उम्मीदवारों की प्रदर्शन गुणवत्ता और आरक्षण नियमों जैसे कई महत्वपूर्ण कारकों पर निर्भर करती है।

राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड (RSMSSB) परीक्षा रिजल्ट और मेरिट लिस्ट के साथ-साथ आधिकारिक कट-ऑफ मार्क्स भी जारी करेगा। हालांकि, तब तक उम्मीदवारों की सहायता के लिए हम यहां संभावित कट-ऑफ मार्क्स श्रेणीवार साझा कर रहे हैं, जो उम्मीदवारों से प्राप्त फीडबैक के आधार पर अनुमानित किए गए हैं।

वर्ग

अपेक्षित कट-ऑफ अंक

सामान्य (यूआर)

250 – 270

ओबीसी

240 – 260

ईडब्ल्यूएस

230 – 250

एससी

200 – 220

एसटी

190 – 210

नोट: कृपया ध्यान दें कि यह केवल एक अनुमान है और वास्तविक कट-ऑफ इससे भिन्न हो सकता है। आधिकारिक कट-ऑफ राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड (RSMSSB) द्वारा परिणाम जारी होने के बाद ही घोषित किया जाएगा।

Rajasthan Jail prahari Cut off 2025 कैसे डाउनलोड करें?

आधिकारिक राजस्थान जेल प्रहरी कट ऑफ 2025 डाउनलोड करने के लिए, आपको निम्नलिखित चरणों का पालन करना होगा:

  • आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
  • "Result" या "Latest News" अनुभाग पर क्लिक करें।
  • "राजस्थान जेल प्रहरी भर्ती 2025 - परिणाम एवं कट ऑफ" लिंक पर क्लिक करें।
  • लिंक पर क्लिक करने के बाद, कट-ऑफ अंकों की PDF फाइल खुल जाएगी। आप डाउनलोड बटन पर क्लिक करके इसे अपने डिवाइस में सेव कर सकते हैं।
  • PDF फाइल में विभिन्न श्रेणियों (सामान्य, ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस, आदि) के लिए अलग-अलग कट-ऑफ अंक दिए गए होंगे। आप अपनी श्रेणी के अनुसार कट-ऑफ अंक देख सकते हैं।

क्या होगा अगला चरण?

जो उम्मीदवार इस कट-ऑफ या उससे अधिक अंक प्राप्त करते हैं, वे भर्ती प्रक्रिया के अगले चरण — शारीरिक दक्षता परीक्षण (PET), दस्तावेज़ सत्यापन और चिकित्सकीय परीक्षण — के लिए पात्र होंगे।

